Ο καθ' ομολογίαν δράστης της ανθρωποκτονίας υποστήριξε ότι οι δύο άνδρες διατηρούσαν ερωτική σχέση, ενώ ως κίνητρο του εγκλήματος ανέφερε τις οικονομικές τριβές με το θύμα

Αποκαλυπτικά είναι τα νέα στοιχεία που έρχονται στο φως για τη δολοφονία του 24χρονου Βούλγαρου στο Κάτω Νευροκόπι Δράμας, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί από το περασμένο Σάββατο 21 Νοεμβρίου, καθώς ο 50χρονος δράστης ομολόγησε το έγκλημα και υπέδειξε στους αστυνομικούς το σημείο όπου είχε θάψει τη σορό.

ΘΑΝΑΣΙΜΑ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ ΒΡΕΘΗΚΑΝ ΑΝΤΡΑΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΑ ΣΕ ΕΙΣΟΔΟ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI)

Διατηρούσαν ερωτική σχέση θύμα και θύτης

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 50χρονος κτηνοτρόφος, φίλος και εργοδότης του θύματος, ομολόγησε στις αστυνομικές αρχές ότι πυροβόλησε και σκότωσε τον 24χρονο μέσα σε μαντρί. Όπως φέρεται να υποστήριξε, οι δύο άνδρες διατηρούσαν ερωτική σχέση, ενώ ως κίνητρο του εγκλήματος ανέφερε τις οικονομικές τριβές, ισχυριζόμενος ότι το θύμα τού ζητούσε συνεχώς χρήματα.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Το θύμα, που επισκεπτόταν συχνά το Κάτω Νευροκόπι για διάφορες μικροεργασίες, είχε περάσει τα σύνορα το Σάββατο για να συναντήσει τον 50χρονο, ωστόσο το βράδυ της ίδιας ημέρας το κινητό του τηλέφωνο απενεργοποιήθηκε.

Το χρονικό των ερευνών και η καραμπίνα που έλειπε

Καθοριστικό στοιχείο για την εξιχνίαση της υπόθεσης αποτέλεσε η κατ’ οίκον έρευνα που πραγματοποίησαν προχθές οι αστυνομικοί παρουσία εισαγγελέα στην οικία του 50χρονου. Εκεί διαπιστώθηκε πως, παρότι διέθετε νόμιμη άδεια οπλοκατοχής, η καραμπίνα του έλειπε.

Κατά την απολογία του, ο δράστης ομολόγησε ότι τον σκότωσε με το συγκεκριμένο όπλο, υποστηρίζοντας πως στη συνέχεια το πέταξε σε κάποιο ποτάμι, με τις έρευνες των αρχών για τον εντοπισμό της καραμπίνας να βρίσκονται σε εξέλιξη.

Μετά την ομολογία του, ο 50χρονος υπέδειξε το σημείο ταφής της σορού, η οποία εκτάφηκε από τις αρχές, ενώ οι προσαγωγές τόσο του ίδιου όσο και του 23χρονου συνεργού του μετατρέπονται σε συλλήψεις.

Κατά τη διάρκεια των αστυνομικών ερευνών στην περιοχή του Νευροκοπίου εντοπίστηκε και το φορτηγάκι του 24χρονου, οδηγώντας τις αρχές στην εξιχνίαση του εγκλήματος.