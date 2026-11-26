Η Chanel αναμένεται να ξεπεράσει τη Louis Vuitton ως το κορυφαίο brand πολυτελείας παγκοσμίως την επόμενη χρονιά, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Goldman Sachs

Η γαλλική πολυεθνική LVMH (Moët Hennessy Louis Vuitton) βρίσκεται στο επίκεντρο εξελίξεων στη γαλλική βιομηχανία πολυτελείας, καθώς το εμβληματικό συγκρότημα της Louis Vuitton στη λεωφόρο Champs-Élysées παραμένει υπό κατασκευή εδώ και έξι χρόνια. Αλλά σίγουρα δεν είναι μόνο αυτό το πρόβλημα που αντιμετωπίζει η εταιρεία με σήμα κατατεθέν τις τσάντες πολυτελείας.

Παρά τις αρχικές φιλοδοξίες για τη δημιουργία γραφείων για τη Dior, καθώς και ενός πολυτελούς καταστήματος και ξενοδοχείου Louis Vuitton, το έργο έχει καθυστερήσει περίπου δύο χρόνια, σύμφωνα με την εταιρεία. Η ολοκλήρωση του έργου, η οποία αναμένεται προς το τέλος του επόμενου έτους, θα αποτελέσει κομβικό σημείο για τη LVMH ώστε να παρουσιάσει τη στρατηγική της για τη Louis Vuitton, εν μέσω μιας παρατεταμένης πτώσης των πωλήσεων και μιας σημαντικής διαχειριστικής μετάβασης όπως αναφέρει το businessoffashion.

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REUTERS/Gonzalo Fuentes

Δύσκολος καιρός για… πολυτέλειες

Οι μετοχές της LVMH έχουν καταγράψει πτώση 40% από τις αρχές του έτους, καθώς ο όμιλος δυσκολεύεται να ανακάμψει από την επιβράδυνση της παγκόσμιας ζήτησης για πολυτελή αγαθά. Η L’Oréal ξεπέρασε τη LVMH τον Σεπτέμβριο, κατακτώντας τη θέση της εταιρείας με τη μεγαλύτερη κεφαλαιοποίηση στη Γαλλία. Ο βασικός μέτοχος Bernard Arnault και η οικογένειά του, που για μεγάλο μέρος της μεταπανδημικής περιόδου θεωρούνταν οι πλουσιότεροι στον κόσμο, έχουν πλέον υποχωρήσει στη 17η θέση της λίστας Forbes.

. REUTERS/Gonzalo Fuentes

Παρότι η LVMH δεν δημοσιοποιεί αναλυτικά στοιχεία για τις επιμέρους μάρκες της, είναι σαφές πως η ανάκαμψη του ομίλου εξαρτάται κυρίως από τη Louis Vuitton, η οποία εκτιμάται ότι συνεισφέρει πάνω από το μισό στα λειτουργικά της κέρδη.

REUTERS/Sarah Meyssonnier

Η Louis Vuitton άντεξε αλλά οι δοκιμασίες δεν έχουν τελειώσει

Για 35 χρόνια μετά την εξαγορά της LVMH από τον Arnault, η Louis Vuitton αποτέλεσε συνώνυμο της ακαταμάχητης γαλλικής πολυτέλειας. Σε περιόδους οικονομικής ανάπτυξης, το brand προσέλκυε διαρκώς νέους πελάτες, ενώ σε περιόδους ύφεσης αξιοποιούσε τα τεράστια κονδύλια για μάρκετινγκ και ακίνητη περιουσία, κερδίζοντας μερίδιο αγοράς από τους ανταγωνιστές.

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Η ανάπτυξη συνεχίστηκε ακόμα και σε δύσκολες περιόδους, όπως η έκρηξη της dot-com, τα γεγονότα της 11ης Σεπτεμβρίου και η χρηματοπιστωτική κρίση του 2008-2009. Μετά την πανδημία του 2020, η Louis Vuitton επανήλθε δυναμικά, καταγράφοντας διψήφια ποσοστά ανάπτυξης εντός λίγων μηνών.

Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια, η επιτυχία της Louis Vuitton δοκιμάζεται. Οι ετήσιες πωλήσεις σημείωσαν πτώση το 2024 και το 2025, με την τάση να συνεχίζεται και το 2026, τη στιγμή που ανταγωνιστές όπως οι Hermès, Chanel, Prada Group και Moncler σημειώνουν ισχυρή ανάπτυξη. Εκτιμήσεις της Goldman Sachs προβλέπουν τρίτη διαδοχική πτώση πωλήσεων για το 2026, ενώ η Chanel αναμένεται να ξεπεράσει τη Louis Vuitton ως το κορυφαίο brand πολυτελείας παγκοσμίως την επόμενη χρονιά.

Η αλλαγή αυτή έχει οδηγήσει σε αναστοχασμό για τη στρατηγική της Louis Vuitton, με το μοντέλο «biggest is best» να αμφισβητείται πλέον, καθώς η πολυτέλεια μετατοπίζεται σε νέες ισορροπίες.

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REUTERS/Sarah Meyssonnier

Η αναπροσαρμογή στρατηγικής και οι επιπτώσεις

Παρά την επιβράδυνση, οι πωλήσεις της Louis Vuitton παραμένουν ανθεκτικές σε σύγκριση με άλλες μάρκες, όπως η Gucci, που έχει δει τις πωλήσεις της σχεδόν να υποδιπλασιάζονται. Το brand διατηρεί υψηλό περιθώριο λειτουργικού κέρδους, που φθάνει το 48% σύμφωνα με τη Goldman Sachs, και διαθέτει τα προϊόντα του αποκλειστικά μέσω των δικών του καταστημάτων.

Ωστόσο, οι αλλαγές στη συμπεριφορά των καταναλωτών απαιτούν αναπροσαρμογή στρατηγικής. Η Louis Vuitton βασίστηκε στη μόδα και τη συνεχή ανανέωση, με διάσημους σχεδιαστές και συνεργασίες με καλλιτέχνες, αλλά και επέκταση σε τομείς όπως τα αθλητικά, τα κοσμήματα και τα αξεσουάρ. Παρά τις πρωτοβουλίες αυτές, ορισμένοι αναλυτές επισημαίνουν ότι το brand απομακρύνθηκε από τον πυρήνα του, που είναι το ταξίδι και η πολυτέλεια συνδεδεμένη με την παράδοση του trunkmaker.

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REUTERS/Stephane Mahe

Οι διοικητικές αλλαγές και οι προκλήσεις διαδοχής

Η επιτυχία της Chanel δείχνει ότι μια στοχευμένη ανανέωση επικοινωνίας και σχεδίου μπορεί να τονώσει τη ζήτηση. Ωστόσο, η Louis Vuitton φαίνεται να καθυστερεί να βρει τη φόρμουλα για νέο κύκλο ανάπτυξης και να εντοπίσει τον κατάλληλο ηγέτη. Ο Bernard Arnault επιβλέπει προσωπικά την προσπάθεια επανεκκίνησης του brand, ενώ ο Pietro Beccari, CEO από το 2023, δέχεται πιέσεις για αλλαγή προσέγγισης. Σημαντικό ρόλο έχει πλέον ο Damien Bertrand, ο οποίος ανέλαβε καθήκοντα αναπληρωτή CEO το 2025, χωρίς να έχει ακόμη διευκρινιστεί πλήρως η έκταση των αρμοδιοτήτων του.

Στο δημιουργικό κομμάτι, ο Pharrell Williams ως creative director ανδρικών συλλογών και ο Nicolas Ghesquière στα γυναικεία συνεχίζουν να διαμορφώνουν την εικόνα της Louis Vuitton. Όμως, καθώς το brand χάνει μερίδιο αγοράς από ανταγωνιστές και η αγορά αναζητά νέα πρόσωπα και ιδέες, γίνεται σαφές ότι απαιτείται ανανέωση και σε αυτό το επίπεδο.

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. REUTERS/Stephane Mahe

Νέα στελέχη και στρατηγική επανατοποθέτηση

Η Louis Vuitton ενισχύει τη διοικητική της ομάδα με νέα στελέχη, όπως ο Hector Muelas στον τομέα brand image και strategy, ο Giulio Bergamaschi ως chief product officer ανδρικών κατηγοριών και η Delphine Bellini στη διαχείριση του flagship των Champs-Élysées. Η ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του νέου καταστήματος παραμένει αδιευκρίνιστη, με την εταιρεία να επισημαίνει ότι το άνοιγμα θα αποτελέσει ευκαιρία για επαναπροσδιορισμό της στρατηγικής και ταυτότητας του brand.

Ωστόσο, οι κοινωνικές εντάσεις στη Γαλλία και οι επερχόμενες προεδρικές εκλογές προσθέτουν αβεβαιότητα, με ένα πιθανό άνοιγμα να μετατίθεται για μετά το 2027, όταν το πολιτικό κλίμα θα έχει σταθεροποιηθεί.