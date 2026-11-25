Η συμφωνία προβλέπει την ανταλλαγή δεσμευμένων μετοχών της ρωσικής μητρικής εταιρείας με μετοχές της Lukoil International χωρίς καμία άμεση καταβολή μετρητών στη Μόσχα

Μέσω ανταλλαγής μετοχών, χωρίς καμία άμεση καταβολή μετρητών προς τη Ρωσία, η συμφωνία μεταβιβάζει διυλιστήρια, κοιτάσματα και 2.000 πρατήρια καυσίμων σε κοινοπραξία με τη συμμετοχή και του αμερικανικού Δημοσίου

Υπό τον Τοντ Μπόλι

Σε επενδυτική κοινοπραξία υπό τον Αμερικανό δισεκατομμυριούχο Τοντ Μπόλι περνά το εκτεταμένο διεθνές χαρτοφυλάκιο της ρωσικής πετρελαϊκής εταιρείας Lukoil, έπειτα από μια πολυκύμαντη διαδικασία πώλησης που διήρκεσε περισσότερο από έναν χρόνο υπό το βάρος των δυτικών κυρώσεων.

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Όπως ανακοίνωσε η επενδυτική εταιρεία του Μπόλι, Eldridge, το σχήμα —στο οποίο συμμετέχουν επίσης ο κρατικός αναπτυξιακός οργανισμός των ΗΠΑ (DFC), η επενδυτική Catena από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η αμερικανική Xtellus Partners— συμφώνησε στην εξαγορά της Lukoil International.

Το τίμημα δεν δημοσιοποιήθηκε, ωστόσο η συμφωνία προβλέπει ότι το αμερικανικό Δημόσιο θα αποκτήσει μετοχικό μερίδιο μέσω του DFC.

Πράσινο φως από το ΥΠΟΙΚ των ΗΠΑ

Η συναλλαγή, η οποία τελεί υπό την έγκριση του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών (OFAC), θα πραγματοποιηθεί μέσω ανταλλαγής δεσμευμένων μετοχών της ρωσικής μητρικής και άλλων ρωσικών εταιρειών με μετοχές της Lukoil International, αποφεύγοντας έτσι οποιαδήποτε άμεση ροή μετρητών προς τη Μόσχα.

Τι περιλαμβάνει το χαρτοφυλάκιο

Το χαρτοφυλάκιο που αλλάζει χέρια περιλαμβάνει δραστηριότητες εξόρυξης σε 11 χώρες με ημερήσια παραγωγή 350.000 βαρελιών ισοδύναμου πετρελαίου, τρία διυλιστήρια στην Ευρώπη, 2.000 πρατήρια καυσίμων σε 16 κράτη της Ευρώπης, της Βόρειας Αμερικής και της Κεντρικής Ασίας, καθώς και διεθνή εμπορικό βραχίονα.

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«Αναποτελεσματικότητα των κυρώσεων»

Όπως επισημαίνουν αναλυτές του βρετανικού ινστιτούτου RUSI, η εξέλιξη επιβεβαιώνει την αποτελεσματικότητα των κυρώσεων που επιβλήθηκαν λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, αναγκάζοντας τον δεύτερο μεγαλύτερο παραγωγό πετρελαίου της Ρωσίας να απολέσει υποδομές δεκαετιών, έπειτα από δύο προηγούμενες αποτυχημένες απόπειρες πώλησης σε Gunvor και Carlyle.

Η επενδυτική στροφή

Παράλληλα, συνιστά μια ασυνήθιστη στροφή για τον Μπόλι, γνωστό κυρίως από τις επενδύσεις του στον αθλητισμό και την ψυχαγωγία, όπως στους Λος Άντζελες Λέικερς και Ντότζερς.