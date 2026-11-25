Ο Πορτογάλος τεχνικός της Μίλαν υπογράμμισε την ανάγκη βελτίωσης της αμυντικής λειτουργίας της ομάδας του ενόψει της αναμέτρησης με τον Ολυμπιακό

Το ιδιαίτερο σχόλιό του για το δημοφιλές video game GTA έκανε ο Ρούμπεν Αμορίμ, στη συνέντευξη Τύπου ενόψει της αναμέτρησης της Μίλαν με τον Ολυμπιακό. Ο προπονητής των «ροσονέρι» υποστήριξε πως θα προτιμούσε οι ποδοσφαιριστές του να περνούν τον χρόνο τους παίζοντας το γνωστό παιχνίδι, αντί να ασχολούνται με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Πορτογάλος τεχνικός αναφέρθηκε αρχικά στη δυσκολία που αντιμετωπίζουν οι νεότεροι παίκτες στη διαχείριση της κριτικής, σε μια εποχή όπου τα social media έχουν κυρίαρχο ρόλο στην καθημερινότητα. Μάλιστα, αποκάλυψε πως ο ίδιος επιλέγει να μην παρακολουθεί όσα γράφονται μετά τους αγώνες της ομάδας του.

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«Είναι δύσκολο να προστατέψεις έναν παίκτη, δεδομένων των καιρών που διανύουμε. Οι νεότεροι παίκτες είναι καλύτερα προετοιμασμένοι στο να διαχειριστούν την κριτική — είναι μια διαφορετική πραγματικότητα από εκείνη στην οποία μεγάλωσα εγώ.

Όταν με ρωτήσατε για το GTA (Grand Theft Auto), θα προτιμούσα, για να είμαι ειλικρινής, οι παίκτες μου να περνούν όλη τη μέρα παίζοντας αυτό, παρά να σκρολάρουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μετά τον αγώνα με τη Φροζινόνε, δεν διάβασα απολύτως τίποτα: έτσι επιλέγω να ζω τη ζωή μου και να βιώνω την καθημερινότητά μου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι δηλώσεις του Αμορίμ για τον Ολυμπιακό

Ο προπονητής της Μίλαν στάθηκε και στην ατμόσφαιρα που περιμένει να συναντήσει, εκφράζοντας τον θαυμασμό του για την έδρα του Ολυμπιακού. Παράλληλα, υπογράμμισε πως η ομάδα του χρειάζεται να παρουσιαστεί βελτιωμένη, κυρίως στο αμυντικό κομμάτι.

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Για την ατμόσφαιρα στο γήπεδο:

«Ξέρω την ατμόσφαιρα στο γήπεδο αυτό. Είναι απίστευτη. Φανταστική. Είναι σημαντικό να έχουν οι παίκτες μου αυτήν την εμπειρία, παρότι για μένα δεν υπάρχει πιο δύσκολο γήπεδο από το Σαν Σίρο. Έχω χάσει εδώ με 5-1 (ως παίκτης της Μπενφίκα), αλλά είμαι φουλ επικεντρωμένος στο τι πρέπει να κάνουμε».

Για την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό:

«Είναι ένα παιχνίδι που θα είναι διαφορετικό από αυτό με τη Φροζινόνε. Πρέπει να βελτιωθούμε και στο αμυντικό μας σκέλος, μεταξύ άλλων. Δεχόμαστε διαρκώς γκολ, οπότε χρήζουμε βελτίωσης».

Για τις απουσίες και το ενδεχόμενο αλλαγών:

«Όλοι πρέπει να είναι έτοιμοι, γιατί στις μεγάλες ομάδες δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι και γι’ αυτό το ενδεχόμενο. Δεν μπορώ να δεχτώ την άποψη ότι χάσαμε όλα αυτά τα παιχνίδια στην Ευρώπη απλώς επειδή κάναμε ροτέισον. Πρέπει να είμαστε πάντα έτοιμοι και να προσεγγίζουμε κάθε αγώνα όπως κάναμε απέναντι στην Ίντερ, τη Φροζινόνε ή την Τζένοα.

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Το ματς με τον Ολυμπιακό αποτελεί άλλη μια δοκιμασία για εμάς. Γιατί να μην προσπαθήσουμε να κερδίσουμε όλες τις διοργανώσεις; Η γνώμη μου δεν έχει αλλάξει. Είναι μια δύσκολη χρονιά, αλλά αν έχουμε την ευκαιρία να διεκδικήσουμε τον τίτλο, θα το κάνουμε. Δεν θα επιτρέψω στα κομπλιμέντα ή στα όποια καλά σχόλια να αλλάξουν την προσέγγισή μου. Πρέπει να νικήσουμε αύριο. Είμαι προετοιμασμένος και για την περίπτωση που δεν θα τα καταφέρουμε».

Για το αγωνιστικό προφίλ του Ολυμπιακού:

«Είναι μία δυνατή ομάδα. Έχουν επιθετικότητα και ειδικά εντός έδρας. Έχω παίξει εκεί δύο φορές και ήταν σκληρό και δύσκολο για μένα. Ξέρω τον προπονητή τους και τι θέλει να κάνει. Παίζουν ένα συμπαγές ποδόσφαιρο και με σχηματισμό 4-3-3. Αλλάζουν τα πράγματα, κάνουν αλλαγές και έχουν και τον Ζότα, αλλά και πολλούς Πορτογάλους παίκτες. Ο Κάρμο είναι μεγάλο ταλέντο, αλλά έχει παρορμητικότητα. Ελπίζω να παίξει καλά αύριο και πραγματικά ελπίζω να έχει μία φοβερή καριέρα μπροστά του».