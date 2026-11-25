Με τη νίκη αυτή η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα ανέβηκε στο 11-3 και απολαμβάνει πλέον τη μοναξιά της κορυφής στη βαθμολογία της EuroLeague μετά τη 14η αγωνιστική

Παρά τις σημαντικές απουσίες του, ο Ολυμπιακός πραγματοποίησε σπουδαία εμφάνιση απέναντι στη Χάποελ Τελ Αβίβ και επικράτησε με το εμφατικό 104-79 στη SUNEL Arena, για τη 14η αγωνιστική της EuroLeague. Οι Πειραιώτες χρειάστηκε να διαχειριστούν ένα απαιτητικό παιχνίδι για τρία δεκάλεπτα, όμως στην τελική ευθεία πάτησαν το γκάζι, κυριάρχησαν και έφτασαν στην τέταρτη διαδοχική νίκη τους στη διοργάνωση.

Με αυτό το αποτέλεσμα, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα ανέβηκε στο 11-3 και απολαμβάνει πλέον τη μοναξιά της κορυφής, ενώ η Χάποελ υποχώρησε στο 7-7 και παραμένει εκτός της πρώτης εξάδας.

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Ο Κόρι Τζόζεφ ήταν ο πρώτος σκόρερ του Ολυμπιακού με 27 πόντους, ενώ ο Εβάν Φουρνιέ πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση με 25 πόντους και 11 ασίστ. Καθοριστική ήταν και η παρουσία του Σάσα Βεζένκοφ, ο οποίος πρόσθεσε 21 πόντους, έξι ασίστ και δύο ριμπάουντ.

Για τη Χάποελ, ο Βασίλιε Μίτσιτς ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 16 πόντους και τρεις ασίστ, ενώ ο Γουέινραϊτ είχε 14 πόντους και δύο ριμπάουντ.

Ο Τζόζεφ έδωσε τον τόνο, αλλά η Χάποελ πήρε προσωρινά το προβάδισμα

Οι δύο ομάδες μπήκαν με επιθετική διάθεση στο παρκέ, με τον Τζόζεφ να ξεκινά εντυπωσιακά και να σημειώνει οκτώ από τους πρώτους πόντους του Ολυμπιακού. Το σκορ ήταν ισόπαλο 10-10 στο τρίτο λεπτό, με τους Πειραιώτες να βρίσκουν σταδιακά ρυθμό από την περιφέρεια.

Ο Αμερικανός γκαρντ συνέχισε να σκοράρει, φτάνοντας τους 11 πόντους, ενώ ο Φουρνιέ άρχισε να δημιουργεί για τους συμπαίκτες του. Ο Ολυμπιακός ξέφυγε με 17-12 στο έκτο λεπτό, αλλά η ισραηλινή ομάδα αντέδρασε και πλησίασε στον πόντο (19-18). Η πρώτη περίοδος ολοκληρώθηκε με τους γηπεδούχους μπροστά με 32-29, έχοντας 4/7 τρίποντα.

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Στο δεύτερο δεκάλεπτο, ωστόσο, η Χάποελ βρήκε λύσεις και εκμεταλλεύτηκε ένα επιθετικό διάστημα του Ολυμπιακού με αρκετά λάθη. Ο Μπράιαντ πέτυχε τέσσερις διαδοχικούς πόντους και ο Μπλάκνεϊ ευστόχησε σε νέο τρίποντο, με τους φιλοξενούμενους να τρέχουν σερί 9-0 και να περνούν μπροστά με 38-32 στο 13′.

Ο Εντζάι και ο Μιλουτίνοφ έδωσαν τις πρώτες απαντήσεις για τους «ερυθρόλευκους», ενώ ο Φουρνιέ ισοφάρισε σε 40-40 στο 16ο λεπτό. Η συνεργασία του Γάλλου με τον Εντζάι οδήγησε σε καλάθι και φάουλ του Χολ, που έφερε ξανά τον Ολυμπιακό σε θέση οδηγού. Ο Βεζένκοφ πρόσθεσε ακόμη ένα καλάθι λίγο πριν από την ανάπαυλα, διαμορφώνοντας το 49-44. Ο Τζόζεφ είχε ήδη φτάσει τους 16 πόντους και αποτελούσε τον μεγάλο πρωταγωνιστή του πρώτου μέρους.

Βεζένκοφ και Φουρνιέ ανέβασαν στροφές, ο Ολυμπιακός ξέφυγε στο φινάλε

Η Χάποελ επέστρεψε δυναμικά από τα αποδυτήρια και με τον Γουέινραϊτ να ευστοχεί σε δύο συνεχόμενα τρίποντα μείωσε σε 53-52 στο 22′. Ο Φουρνιέ απάντησε, όμως οι φιλοξενούμενοι παρέμειναν κοντά στο σκορ, με τις δύο ομάδες να φτάνουν στο 58-58 στο 25ο λεπτό.

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Σε εκείνο το σημείο, ο Ολυμπιακός βρήκε τον τρόπο να πάρει ξανά τον έλεγχο. Ο Φουρνιέ μοίρασε την όγδοη ασίστ του και ο Βεζένκοφ έδωσε σημαντικές λύσεις στο σκοράρισμα, με τους Πειραιώτες να πραγματοποιούν σερί 9-0 και να ξεφεύγουν με 67-58 στο 27′. Η τρίτη περίοδος ολοκληρώθηκε με το σκορ στο 72-66, καθώς ο Μίτσιτς κατάφερε να περιορίσει προσωρινά τη διαφορά.

Στο τελευταίο δεκάλεπτο, όμως, η εικόνα άλλαξε οριστικά. Ο Βεζένκοφ ευστόχησε σε ακόμη ένα μεγάλο τρίποντο, ανέβασε τη διαφορά στους 11 πόντους (77-66) και έδωσε το σύνθημα για την τελική αντεπίθεση. Ο Τζόζεφ συνέχισε να βρίσκει τον δρόμο προς το καλάθι, φτάνοντας τους 20 πόντους στο 35ο λεπτό και στέλνοντας τον Ολυμπιακό στο +15 (81-66).

Η Χάποελ έμεινε χωρίς πόντο για περίπου πέντε λεπτά, αδυνατώντας να ακολουθήσει τον ρυθμό των γηπεδούχων. Ο Τζόζεφ και ο Γουόρντ ανέβασαν τη διαφορά στο 90-72 στο 37′, με τον Ολυμπιακό να έχει πλέον μετατρέψει το παιχνίδι σε παράσταση για έναν ρόλο. Οι «ερυθρόλευκοι» συνέχισαν να σκοράρουν μέχρι το τέλος και έφτασαν τους 104 πόντους, πανηγυρίζοντας μια επιβλητική νίκη με 104-79.

Η επόμενη υποχρέωση του Ολυμπιακού στη EuroLeague είναι ξανά εντός έδρας, απέναντι στη Βιλερμπάν στις 4 Δεκεμβρίου. Η Χάποελ Τελ Αβίβ θα αντιμετωπίσει τη Μιλάνο στις 3 Δεκεμβρίου, στη Βουλγαρία.

Τα δεκάλεπτα: 32-29, 49-44, 72-66, 104-79.