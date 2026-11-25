Ο 26χρονος γκαρντ εξασφάλισε την παραμονή του στην κορυφαία μπασκετική λίγκα του κόσμου, καθώς ήρθε σε συμφωνία με τους Ορλάντο Μάτζικ για συμβόλαιο διάρκειας δύο ετών

Τέλος στην αναζήτηση του επόμενου σταθμού της καριέρας του έβαλε ο Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ, ο οποίος θα παραμείνει στο NBA, καθώς ήρθε σε συμφωνία με τους Ορλάντο Μάτζικ για συμβόλαιο διάρκειας δύο ετών.

Το μέλλον του 26χρονου γκαρντ απασχόλησε έντονα το τελευταίο διάστημα, με αρκετές ομάδες να παρακολουθούν την περίπτωσή του, καθώς ο ίδιος είχε τη δυνατότητα να διαπραγματευτεί ελεύθερα για τον επόμενο σταθμό της καριέρας του. Ανάμεσα στους συλλόγους που ενδιαφέρθηκαν για την περίπτωσή του βρέθηκε και ο ΠΑΟΚ, με τον οποίο είχε αγωνιστεί το 2024.

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Βασική επιθυμία του Αμερικανού ήταν να εξασφαλίσει την παραμονή του στην κορυφαία μπασκετική λίγκα του κόσμου και τελικά κατάφερε να πετύχει τον στόχο του. Η συμφωνία με το Ορλάντο τού δίνει την ευκαιρία να συνεχίσει την καριέρα του στο υψηλότερο επίπεδο, με τους Μάτζικ να αποτελούν τον επόμενο σταθμό του στο NBA.