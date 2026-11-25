Ο Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις χάρισε τη νίκη στην ομάδα του Ομπράντοβιτς με ένα σουτ στο τελευταίο δευτερόλεπτο, ανατρέποντας την εικόνα του αγώνα στη Βαλένθια

Συνέβη πριν από λίγες ημέρες και στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Μακάμπι. Ο Σάσα Βεζένκοφ με σουτ από το κέντρο και χωρίς καλά να βλέπει, έδωσε ανάσα στους Ερυθρόλευκους την ώρα που το χρονόμετρο μηδενιζόταν. Και στο φινάλε, ο Τζόζεφ με νέο τρίποντο χάρισε μια νίκη τόσο πολύτιμη για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Γιατί τέτοιες επιτυχίες επιτρέπουν στο (εκάστοτε) σύνολο να προχωρήσει με ηρεμία, να περάσει έναν σκόπελο και να κοιτάξει την επόμενη μέρα και το πώς να ενισχυθεί ή θα βελτιωθεί.

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Τρίτη βράδυ στη Βαλένθια: ο Ναν που μπήκε φουριόζος στο παιχνίδι, έστειλε ένα τρίποντο και ισοφάρισε τους γηπεδούχους όταν όλα έδειχναν να γίνονται σκούρα για τους Πράσινους. Και μετά, ακριβώς στο τελευταίο δευτερόλεπτο της αναμέτρησης, να ο Χέις-Ντέιβις που πήρε την μπάλα από τον Φρανσίσκο και με ένα στυλ όχι απόλυτα δικό του, λες και θέλησε να κάνει το σουτ με την ψυχή του, έδωσε μια νίκη που ακριβώς 35’’ πριν από το τέλος έδειχνε πως δεν πήγαινε στο σύνολο του Ομπράντοβιτς.

Στο μπάσκετ, όμως, όλα αλλάζουν. Σε μια κατοχή, με ένα εύστοχο σουτ. Από τους αληθινά σπουδαίους παίκτες. Το έκανε ο Βεζένκοφ για τον Ολυμπιακό. Το έπραξε και ο Χέις-Ντέιβις για τον Παναθηναϊκό. Με πανομοιότυπο τρόπο, μολονότι τίποτα δεν μπορεί να είναι ίδιο στον αθλητισμό και το μπάσκετ.

Αν κάποιος δει προσεκτικά τις φάσεις, ασφαλώς θα διαπιστώσει πως ούτε ο Σάσα ούτε ο Νάιτζελ έπιασαν το σουτ με τον κλασικό τους τρόπο. Ο ένας πέταξε την μπάλα. Ο άλλος έδωσε δύναμη. Η κατάληξη ήταν το καλάθι.

Είναι αυτό που λέμε πως «τους έστειλε μήνυμα η μπάλα πως τους θέλει». Και βέβαια, σε αμφότερες τις περιπτώσεις, τα πλάνα των προπονητών, τα όποια σχέδιά τους, μπήκαν στην άκρη. Δεν είχαν σε εκείνο το σημείο καμία σημασία. Γιατί τα δύο «διπλά» έφεραν την υπογραφή των ακριβοπληρωμένων άσων που πατούσαν στο παρκέ και όχι των κόουτς!