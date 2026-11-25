Σύμφωνα με τον Θοδωρή Κολυδά, καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη του καιρού θα παίξει ο αεροχείμαρρος (jet stream), που κινείται σε μεγάλο ύψος στην ατμόσφαιρα και επηρεάζει τη μεταφορά θερμών ή ψυχρών αερίων μαζών

Αλλάζει σημαντικά το σκηνικό του καιρού από την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου, με τα δυτικά της χώρας να βρίσκονται αρχικά στο επίκεντρο της κακοκαιρίας και τα φαινόμενα να επεκτείνονται στη συνέχεια στα κεντρικά ηπειρωτικά, σύμφωνα με τον Θοδωρή Κολυδά.

Την ίδια ώρα, οι προγνωστικοί χάρτες δείχνουν ότι το πολυπόθητο κρύο αναμένεται να κάνει αισθητή την παρουσία του στις αρχές Δεκεμβρίου, χωρίς ωστόσο να είναι ακόμη σαφές, αν θα παραμείνει μέχρι τις γιορτές.

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Σύμφωνα με την ανάλυση του μετεωρολόγου Θοδωρή Κολυδά, τα τελευταία εβδομαδιαία προγνωστικά στοιχεία του Ευρωπαϊκού Κέντρου Μεσοπρόθεσμων Προγνώσεων (ECMWF) δείχνουν μια αξιόλογη ψυχρή μεταφορά προς την Ευρώπη και τα Βαλκάνια, η οποία αναμένεται να επηρεάσει και την Ελλάδα.

Ωστόσο, η εξέλιξη της ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας στη συνέχεια δημιουργεί διαφορετικά δεδομένα για την περίοδο των Χριστουγέννων, καθώς οι ενδείξεις για παρατεταμένο ψυχρό σκηνικό εξασθενούν όσο πλησιάζουμε προς το τέλος Δεκεμβρίου.

Πότε έρχεται το κρύο στην Ελλάδα

Όπως εξηγεί ο Θοδωρής Κολυδάς, καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη του καιρού θα παίξει ο αεροχείμαρρος (jet stream), δηλαδή η ζώνη ισχυρών ανέμων που κινείται σε μεγάλο ύψος στην ατμόσφαιρα και επηρεάζει την πορεία των συστημάτων και τη μεταφορά θερμών ή ψυχρών αερίων μαζών.

Οι κυματισμοί του jet stream μπορούν να δημιουργήσουν τις κατάλληλες συνθήκες ώστε ψυχρές αέριες μάζες να κινηθούν από τη βόρεια προς την κεντρική και νοτιοανατολική Ευρώπη, ανοίγοντας τον δρόμο για αισθητή πτώση της θερμοκρασίας στα Βαλκάνια και στη χώρα μας.

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Στην προκειμένη περίπτωση, μια ισχυρή ατμοσφαιρική διαταραχή στον Ατλαντικό προκαλεί μεταβολές στην ανώτερη κυκλοφορία, οι οποίες μεταφέρονται σταδιακά προς την Ευρώπη. Το φαινόμενο αυτό είναι γνωστό στη Μετεωρολογία ως «κατάντι ανάπτυξη» (downstream development) και μπορεί να επηρεάσει τον καιρό ακόμη και σε περιοχές που βρίσκονται χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από την αρχική διαταραχή.

Τι δείχνουν οι χάρτες του ECMWF ανά εβδομάδα

30 Νοεμβρίου – 7 Δεκεμβρίου: Η ισχυρότερη ψυχρή εισβολή

Η πρώτη εβδομάδα του Δεκεμβρίου εμφανίζει το ισχυρότερο σήμα για ψυχρότερο καιρό στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια. Οι προγνωστικοί χάρτες δείχνουν εκτεταμένες αρνητικές θερμοκρασιακές αποκλίσεις στην κεντρική, ανατολική και νοτιοανατολική Ευρώπη.

Η διάταξη της ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας ευνοεί την κάθοδο ψυχρών αερίων μαζών προς τα Βαλκάνια, με την Ελλάδα να βρίσκεται στο νότιο τμήμα της μεγάλης ψυχρής περιοχής.

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Πρόκειται για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο αναμένεται να εκδηλωθεί η σημαντικότερη ψυχρή μεταφορά, εφόσον επιβεβαιωθεί η σημερινή προγνωστική εικόνα.

7 – 14 Δεκεμβρίου: Το κρύο παραμένει, αλλά απομακρύνεται από την Ελλάδα

Τη δεύτερη εβδομάδα του Δεκεμβρίου το ψυχρό μοτίβο εξακολουθεί να καλύπτει μεγάλο μέρος της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης, φτάνοντας μέχρι τα Βαλκάνια.

Ωστόσο, ο βασικός πυρήνας των χαμηλών θερμοκρασιών μετατοπίζεται περισσότερο προς τα βόρεια και βορειοανατολικά. Η Ελλάδα εξακολουθεί να επηρεάζεται από την ψυχρή κυκλοφορία, αλλά δεν βρίσκεται πλέον στο επίκεντρό της.

Με άλλα λόγια, το κρύο επιμένει στην Ευρώπη, αλλά η επίδρασή του στη χώρα μας φαίνεται να εξασθενεί σταδιακά.

14 – 21 Δεκεμβρίου: Εξασθενεί το ψυχρό σήμα

Αισθητή αλλαγή παρουσιάζει η εικόνα κατά το τρίτο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου. Οι αρνητικές θερμοκρασιακές αποκλίσεις περιορίζονται κυρίως στην ανατολική και βορειοανατολική Ευρώπη, ενώ για την Ελλάδα το ψυχρό σήμα γίνεται πλέον αρκετά ασθενέστερο.

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Παράλληλα, ο κυματισμός του jet stream αρχίζει να εξομαλύνεται και η ατμοσφαιρική κυκλοφορία αποκτά περισσότερο δυτικό χαρακτήρα. Αυτό περιορίζει τη δυνατότητα συνεχούς μεταφοράς πολύ ψυχρών αερίων μαζών από τον Βορρά προς τη νοτιοανατολική Μεσόγειο.

Έτσι, το αρχικό ψυχρό επεισόδιο δεν φαίνεται, με τα σημερινά δεδομένα, να εξελίσσεται σε μια παρατεταμένη περίοδο βαρυχειμωνιάς.

21 – 28 Δεκεμβρίου: Τι καιρό δείχνουν οι χάρτες για τα Χριστούγεννα

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο τέταρτος χάρτης, ο οποίος αφορά την εβδομάδα των Χριστουγέννων.

Σε αντίθεση με τις πρώτες ημέρες του Δεκεμβρίου, οι εκτεταμένες αρνητικές θερμοκρασιακές αποκλίσεις έχουν πλέον υποχωρήσει από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Η εικόνα στην περιοχή μας εμφανίζεται σαφώς ηπιότερη, χωρίς ισχυρή ένδειξη για θερμοκρασίες σημαντικά χαμηλότερες από τις κανονικές για την εποχή.

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Την ίδια στιγμή, η ανώτερη ατμοσφαιρική κυκλοφορία εμφανίζεται περισσότερο ομαλή, με το jet stream να ακολουθεί κυρίως δυτική έως νοτιοδυτική πορεία. Δεν διακρίνεται πλέον ο βαθύς αυλώνας που θα μπορούσε να ευνοήσει τη συνεχή κάθοδο πολικών αερίων μαζών προς τα Βαλκάνια.

Αυτό δεν αποκλείει μια πρόσκαιρη ψυχρή εισβολή ή το πέρασμα κάποιας κακοκαιρίας μέσα στην εβδομάδα των Χριστουγέννων. Ωστόσο, τα μέχρι στιγμής δεδομένα δεν υποστηρίζουν την εγκατάσταση ενός οργανωμένου και παρατεταμένου ψυχρού μοτίβου στην Ελλάδα.

Γιατί παραμένουν αβέβαια τα «λευκά Χριστούγεννα»

Το βασικό συμπέρασμα από την ανάλυση του Θοδωρή Κολυδά είναι ότι το κρύο μπορεί να έρθει δυναμικά στις αρχές Δεκεμβρίου, αλλά δεν υπάρχουν προς το παρόν ενδείξεις ότι θα διατηρηθεί με την ίδια ένταση μέχρι τα Χριστούγεννα.

Όπως επισημαίνει, στη μεσομακροπρόθεσμη πρόγνωση δεν εξετάζεται μόνο ένα σενάριο, αλλά δεκάδες διαφορετικές πιθανές εξελίξεις. Το ECMWF χρησιμοποιεί 51 διαφορετικά μέλη στο προγνωστικό του σύστημα (ensemble), προκειμένου να αποτυπώνει το εύρος των πιθανών μεταβολών και την αβεβαιότητα που αυξάνεται όσο απομακρυνόμαστε χρονικά.

Εφόσον ο κυματισμός του jet stream εξασθενήσει, η ατμοσφαιρική κυκλοφορία θα γίνει περισσότερο δυτική, περιορίζοντας τη δυνατότητα συνεχούς μεταφοράς πολύ ψυχρών αερίων μαζών προς τη νότια Ευρώπη.

Για την Ελλάδα αυτό θα μπορούσε να σημαίνει σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας μετά το ψυχρό επεισόδιο των αρχών Δεκεμβρίου ή επιστροφή σε επίπεδα πιο κοντά στα φυσιολογικά για την εποχή.

Σε κάθε περίπτωση, η εικόνα θα ξεκαθαρίσει όσο πλησιάζουμε χρονικά στις γιορτές. Προς το παρόν, οι προγνωστικοί χάρτες αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο να υποδεχτούμε τον Δεκέμβριο με αρκετό κρύο, αλλά δεν δίνουν ισχυρή ένδειξη για «λευκά Χριστούγεννα» στην Ελλάδα.