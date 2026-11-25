Απορρίφθηκε το αίτημα της ΠΑΕ ΑΕΚ για επανεξέταση της ποινής αποκλεισμού μίας αγωνιστικής που επιβλήθηκε στον Σέρβο τεχνικό μετά την αποβολή του στο παιχνίδι Κυπέλλου με την Καλαμάτα

Χωρίς τον Μάρκο Νίκολιτς θα υποδεχθεί η ΑΕΚ τον ΠΑΟΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, καθώς απορρίφθηκε το αίτημα της Ένωσης για επανεξέταση της ποινής που επιβλήθηκε στον Σέρβο τεχνικό μετά την αποβολή του στο παιχνίδι Κυπέλλου με την Καλαμάτα.

Ο προπονητής της ΑΕΚ είχε αντικρίσει την απευθείας κόκκινη κάρτα στην αναμέτρηση που διεξήχθη στη Νίκαια, με αποτέλεσμα να τιμωρηθεί με αποκλεισμό μίας αγωνιστικής. Η «κιτρινόμαυρη» ΠΑΕ επιχείρησε την Τετάρτη (25/11) να ανατρέψει την απόφαση, καταθέτοντας σχετικό αίτημα κατά τη διάρκεια ακρόασης, χωρίς όμως να δικαιωθεί.

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Από τη στιγμή που δεν προβλέπεται δυνατότητα έφεσης για τη συγκεκριμένη ποινή, ο Νίκολιτς θα αναγκαστεί να παρακολουθήσει το ντέρμπι από την εξέδρα, χωρίς να έχει τη δυνατότητα να καθοδηγήσει την ομάδα του από τον πάγκο.

Η ΑΕΚ, μάλιστα, εξέφρασε με ιδιαίτερα αιχμηρό τρόπο τη διαφωνία της για την αποβολή του προπονητή της, μέσω επίσημης ανακοίνωσης, αμφισβητώντας ευθέως την ορθότητα της απόφασης.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΑΕΚ

«Για την αποβολή του προπονητή μας Μάρκο Νίκολιτς, η ΑΕΚ προέβη σήμερα 25 Νοεμβρίου σε ακρόαση και το αίτημά μας απερρίφθη.

Η επιβολή της ποινής της κόκκινης κάρτας στον αγώνα Καλαμάτα-ΑΕΚ αναμφισβήτητα δεν μπορεί να αφορά τον Νίκολιτς, εκτός αν ζούμε σε παράλληλα σύμπαντα».