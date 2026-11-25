Η σκυτάλη περνά στον Κωνσταντίνο Ρήγο, ο οποίος αναλαμβάνει την καλλιτεχνική διεύθυνση του Sing for Greece 2027, φέρνοντας τη δική του αισθητική και πολυετή εμπειρία σε έναν θεσμό που στρέφει ήδη τα βλέμματα στη Eurovision.

Μια νέα σελίδα ανοίγει για το Sing for Greece 2027, καθώς ο Κωνσταντίνος Ρήγος αναλαμβάνει την καλλιτεχνική διεύθυνση της ελληνικής διαδικασίας επιλογής για τη Eurovision. Η είδηση έγινε γνωστή το βράδυ της Δευτέρας 23 Νοεμβρίου, μέσα από τη σκηνή του MadWalk 2026, με τη Βίκυ Καγιά να αποκαλύπτει το επόμενο επαγγελματικό βήμα του καταξιωμένου σκηνοθέτη και χορογράφου.

Η ανακοίνωση ήρθε σε μια ιδιαίτερα ξεχωριστή στιγμή για τον ίδιο, καθώς τιμήθηκε με το MadWalk of Fame Award για τη μακρόχρονη πορεία του, τη δημιουργική του συμβολή και το αποτύπωμα που έχει αφήσει στον θεσμό. Ωστόσο, η βράβευσή του συνοδεύτηκε και από μια είδηση που αφορά άμεσα τους Eurofans, αφού τον προσεχή Φεβρουάριο θα βρεθεί στο τιμόνι της καλλιτεχνικής διεύθυνσης του Sing for Greece, αναλαμβάνοντας να διαμορφώσει την εικόνα και την αισθητική της φετινής διοργάνωσης.

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Η σχέση του Κωνσταντίνου Ρήγου με τη Eurovision δεν είναι καινούργια, καθώς έχει ήδη αφήσει το δικό του στίγμα σε τρεις ελληνικές συμμετοχές. Το 2011 επιμελήθηκε τη σκηνική παρουσία του Λούκα Γιώρκα και του Stereo Mike με το «Watch My Dance», το 2012 συνεργάστηκε με την Ελευθερία Ελευθερίου για το «Aphrodisiac», ενώ το 2023 ανέλαβε την καλλιτεχνική επιμέλεια του «What They Say» του Βίκτωρα Βερνίκου.

Η εμπειρία του στον μουσικό διαγωνισμό, σε συνδυασμό με τη διαδρομή του στον χορό, το θέατρο και τις μεγάλες σκηνικές παραγωγές, δημιουργεί προσδοκίες για μια διοργάνωση με ξεχωριστή σκηνική ταυτότητα. Άλλωστε, ο Ρήγος έχει συνδέσει το όνομά του με εικόνες, κινήσεις, αισθητικές προσεγγίσεις και καλλιτεχνικές συνθέσεις που δεν περιορίζονται στην απλή παρουσίαση ενός τραγουδιού, αλλά επιχειρούν να δημιουργήσουν ένα ολοκληρωμένο σκηνικό αποτέλεσμα.

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Το Sing for Greece 2027 και το νέο κεφάλαιο

Η ανάληψη της καλλιτεχνικής διεύθυνσης έρχεται μετά την απόφαση του Φωκά Ευαγγελινού να μη συμμετάσχει στη φετινή διοργάνωση, λόγω άλλων επαγγελματικών υποχρεώσεων. Έτσι, ο Κωνσταντίνος Ρήγος καλείται να αναλάβει έναν σημαντικό ρόλο σε μια διαδικασία που αποτελεί το πρώτο μεγάλο βήμα για την ελληνική παρουσία στη Eurovision 2027.

Οι δύο ημιτελικοί του Sing for Greece 2027 είναι προγραμματισμένοι για τις 9 και 11 Φεβρουαρίου, ενώ ο μεγάλος τελικός θα πραγματοποιηθεί στις 13 Φεβρουαρίου, όπου θα αναδειχθούν το τραγούδι και ο καλλιτέχνης που θα εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στον 71ο Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision, στο Μπουργκάς της Βουλγαρίας.

Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στη σκηνική προσέγγιση που θα επιλέξει ο Κωνσταντίνος Ρήγος, αλλά και στο πώς θα καταφέρει να συνδυάσει τη μουσική, την εικόνα και τη θεατρικότητα σε μια διοργάνωση που φιλοδοξεί να αναδείξει την επόμενη ελληνική συμμετοχή. Με μια διαδρομή που έχει αποδείξει την ικανότητά του να δημιουργεί δυνατές σκηνικές στιγμές, η παρουσία του στο Sing for Greece 2027 αποτελεί μια ενδιαφέρουσα νέα εξέλιξη για τον ελληνικό διαγωνισμό.