Ο γραμματέας της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης παραδέχθηκε ότι παραχωρεί δωρεάν γραφεία στο κόμμα του, αναγνωρίζοντας πως η συγκεκριμένη παροχή είναι παράνομη

Παρά τις προβλέψεις για μεταβολή του καιρού επί το ψυχρότερον, ο υδράργυρος στο πολιτικό σκηνικό ανεβαίνει όλο και πιο πολύ με αφορμή τις υποθέσεις αφ’ ενός του υφυπουργού Εσωτερικών Βαγγέλη Λιάκου και αφ’ ετέρου του γραμματέα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Μίλτου Χατζηγιαννάκη.

Η κυβέρνηση επιχειρεί να απορροφήσει τους κραδασμούς για τις απευθείας αναθέσεις σε μέλη της οικογένειας του κ. Λιάκου, εξαπολύοντας δριμεία επίθεση κατά του Αλέξη Τσίπρα για τις δραστηριότητες του «νούμερο 2» του κόμματός του. Την ίδια ώρα, η Χαριλάου Τρικούπη κατηγορεί τόσο τη ΝΔ όσο και την ΕΛ.Α.Σ., κάνοντας λόγο για τις δύο όψεις του ίδιου νομίσματος.

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Παρά όσα είδαν το φως της δημοσιότητας για τις συμβάσεις λογιστικής υποστήριξης ΟΤΑ των αδελφών του κ. Λιάκου, το Μαξίμου αποφάσισε να τον διατηρήσει στο κυβερνητικό σχήμα, ενώ ο ίδιος εμφανίζεται ανυποχώρητος. Ξεκαθάρισε πως δεν προτίθεται να παραιτηθεί, τονίζοντας πως η επαγγελματική πορεία της αδελφής του στη δημόσια λογιστική ξεκίνησε το 2008, πολύ πριν ο ίδιος ασχοληθεί με την ενεργό πολιτική.

Υπογράμμισε δε ότι καμία από τις επίμαχες συμβάσεις δεν αφορά την εκλογική του περιφέρεια, όπως και ότι, πριν ορκιστεί, ζήτησε για λόγους δεοντολογίας από την άλλη αδελφή του να παραιτηθεί από σύμβουλός του.

Ωστόσο, η παραμονή Λιάκου στο υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο έχει την άμεση εποπτεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, προκαλεί παρενέργειες εντός της γαλάζιας Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Ο υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος παραδέχθηκε (MEGA) ότι η υπόθεση δεν τον κάνει να αισθάνεται άνετα, σημειώνοντας ότι «στην πολιτική πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί», καθώς τέτοιες συμπεριφορές δημιουργούν αρνητικές εντυπώσεις:

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«Στην πολιτική πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Ο κ. Μητσοτάκης δεν σηκώνει μύγα στο σπαθί του. Αυτές οι καταστάσεις μερικές φορές δημιουργούν προβλήματα, γιατί η ψυχή της Νέας Δημοκρατίας δεν έχει καμία σχέση ούτε με διαφθορά, ούτε με αλαζονικές συμπεριφορές. Η ψυχή της είναι ο νέος Νεοδημοκράτης που αγωνίζεται για την πατρίδα».

Από την πλευρά του, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης παραδέχθηκε (ANT1) την ύπαρξη έμμεσου ζητήματος σύγκρουσης συμφερόντων, επισημαίνοντας όμως ότι υπήρξε επικοινωνία με τον υφυπουργό για να διασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρξουν νέες αναθέσεις σε συγγενικά του πρόσωπα κατά τη διάρκεια της θητείας του:

«Επειδή ευρύτερα στο υπουργείο υπάγεται και η εποπτεία των Δήμων, σε όλο αυτό πρέπει να γίνει μία διαχείριση και να μην συνεχιστεί κατά το διάστημα κατά το οποίο ο ίδιος είναι στο υπουργείο αυτό ως υφυπουργός και με τα συγγενικά του πρόσωπα. Γιατί έχουμε ένα έμμεσο εδώ ζήτημα σύγκρουσης συμφερόντων». Διαφήμιση

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη διάρκεια του υπουργικού συμβουλίου, έστειλε σαφή μηνύματα προς τους υπουργούς του να επικεντρωθούν στον «παραγωγικό χρόνο» και στο κυβερνητικό έργο, επιχειρώντας να στρέψει τη συζήτηση μακριά από φαινόμενα εσωστρέφειας.

Κρατά το θέμα Χατζηγιαννάκη η ΝΔ

Την ώρα που η κυβέρνηση αμύνεται για την υπόθεση Λιάκου, την οποία ανεβάζει ιδιαίτερα στη δημόσια αντιπαράθεση η ΕΛΑΣ, ο γραμματέας του κόμματος Μίλτος Χατζηγιαννάκης εμφανίζεται κατά δημοσιεύματα να συμμετέχει σε κοινή εταιρεία με τον δήμαρχο Στυλίδας, ο οποίος παράλληλα φέρεται να ανέθεσε σε άλλες εταιρείες του γραμματέα του κόμματος Τσίπρα έργα ύψους 752.000 ευρώ μέσα σε έναν χρόνο χωρίς διαγωνισμό και ελάχιστες εκπτώσεις.

Ο κ. Χατζηγιαννάκης απέρριψε (Kontra) τις κατηγορίες περί στημένων διαγωνισμών. Όπως υποστήριξε, η κοινή εταιρεία με τον δήμαρχο αφορούσε αποκλειστικά ιδιωτικά έργα και τελικά δεν προχώρησε, ενώ οι υπόλοιπες εταιρείες του ανέλαβαν δημόσια έργα μέσω νόμιμων διαγωνισμών.

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Ωστόσο, η δήλωση που έριξε νέο λάδι στη φωτιά της αντιπαράθεση αφορούσε τη στέγαση του κόμματος. Ο γραμματέας της ΕΛΑΣ παραδέχθηκε (Open) ότι παραχωρεί δωρεάν το 80% των γραφείων της εταιρείας του για τις ανάγκες του κόμματος, αναγνωρίζοντας μάλιστα ότι η συγκεκριμένη παροχή σε είδος είναι παράνομη βάσει της νομοθεσίας, και προσθέτοντας ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι πλήρως ενήμερος για την κατάσταση αυτή.

«Το κόμμα δεν έχει κρατική επιχορήγηση, δεν έχει άλλου είδους επιχορηγήσεις, περιμένει από τα μέλη, τα στελέχη, από όλους εμάς να βοηθήσουμε. Μέσα στα πλαίσια της βοήθειας (…) χρειαζόμασταν χώρους για να φιλοξενηθούν συναντήσεις, για να φιλοξενηθούν κάποιοι άνθρωποι που δουλεύουν μέσα στο κόμμα. Εγώ προσφέρθηκα, μέσω της μίας εταιρείας μου, της ΝΗΣΩΝ ΙΚΕ (…) Χωρίς ενοίκιο. Τι ενοίκιο να δώσουμε; Εδώ προσφέρουμε για να μπορέσει να στηθεί το κόμμα. Παραχωρώ τους χώρους (…) ανθρωπίνως και φιλικά, μέχρι το κόμμα να φτιάξει γραφεία, εγώ με μεγάλη μου χαρά θα παραχωρώ τους χώρους για να μπορούν να συνεδριάζουν όργανα. Δεν τα δίνω στον Τσίπρα, τα δίνω στην ΕΛΑΣ, και όχι για γραφεία τους, για να συνεδριάζουν τα στελέχη, για να φιλοξενούνται». Διαφήμιση

«Σκληρό ροκ» από το ΠΑΣΟΚ – Τι απαντά η ΕΛ.Α.Σ.

Η παραδοχή Χατζηγιαννάκη έδωσε «πάσα» στο ΠΑΣΟΚ να εξαπολύσει σφοδρή επίθεση, με τον βουλευτή Επικρατείας Παναγιώτη Δουδωνή να παρουσιάζει συγκεκριμένα στοιχεία για τις συμβάσεις των εταιρειών του κ. Χατζηγιαννάκη.

Ο κ. Δουδωνής έκανε λόγο για «παράνομα γραφεία για το κόμμα και αφειδώς δημόσιο χρήμα για το νούμερο 2 του Τσίπρα», αποκαλύπτοντας συμπτώσεις με διαδοχικές εγγυητικές επιστολές από την ίδια ασφαλιστική εταιρεία και διαγωνισμούς με ελάχιστο ανταγωνισμό:

«Ο Δήμαρχος Στυλίδας και ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης είναι συνέταιροι στην εταιρεία AC CONSTRUCTIONS. Από τον συνέταιρό του, τον Δήμαρχο, οι εταιρείες του κ. Χατζηγιαννάκη, η ΝΗΣΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ και η 3C+P, πήραν συμβάσεις 750.000 ευρώ. Οι δύο από τις τρεις χωρίς δημόσιο διαγωνισμό, με επίκληση του κατεπείγοντος. Στην Αγία Μαρίνα ο Δήμαρχος κάλεσε σε διαγωνισμό και τις δύο εταιρείες του συνεταίρου του. Στις 7:31 κατέθεσε η ΝΗΣΩΝ, στις 7:53 η 3C+P. Οι εγγυητικές τους από την ίδια ασφαλιστική, την ίδια μέρα, με διαδοχικούς αριθμούς. Κέρδισε η ΝΗΣΩΝ, με έκπτωση 1,59%. Στις Ραχές ο μόνος ανταγωνιστής της 3C+P ήταν η ΜΕΤΑΚΟΝ, η μητρική της ΝΗΣΩΝ. Στις 9:20 κατέθεσε η 3C+P, στις 9:22 κατέθεσε η ΜΕΤΑΚΟΝ. Τέσσερις μήνες μετά η ΝΗΣΩΝ πέρασε στον Χατζηγιαννάκη. Σε δεκαέξι μήνες η ΝΗΣΩΝ και η 3C+P υπέγραψαν συμβάσεις 3,8 εκατομμυρίων ευρώ. Μέσα σε 11 μήνες έχουν εισπράξει 1,6 εκατομμύρια από το ταμείο. Η ΝΗΣΩΝ δεν είχε ούτε ένα ευρώ έσοδα για τρία χρόνια».

Η Χαριλάου Τρικούπη κατηγορεί, εξάλλου, την ΕΛΑΣ για ακραία υποκρισία, τονίζοντας ότι «στεγάζει υποδομές του κόμματος με χρήματα απευθείας αναθέσεων» και υπογραμμίζοντας ότι οι πολίτες θα κρίνουν ποιος μπορεί πραγματικά να εγγυηθεί τη διαφάνεια απέναντι σε δύο «διεφθαρμένα συστήματα εξουσίας».

Από την πλευρά της, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη έκανε λόγο για «μαύρες επιχειρήσεις συγκάλυψης» που ενορχηστρώνονται από το Μέγαρο Μαξίμου προκειμένου να αποπροσανατολιστεί η κοινή γνώμη από τα κυβερνητικά σκάνδαλα. Η ΕΛΑΣ κατηγόρησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη ως «Αρχιερέα της διαφθοράς» που επιχειρεί τη δολοφονία χαρακτήρα των πολιτικών του αντιπάλων:

«Ο Αρχιερέας της διαφθοράς δεν διστάζει, όταν αποκαλύπτονται τα σκάνδαλα των συνδαιτημόνων του στο μεγάλο φαγοπότι, να καταφεύγει σε μαύρες επιχειρήσεις συγκάλυψης ενόχων και συκοφάντησης αθώων. Να κάνει ότι δεν καταλαβαίνει τη διαφορά ανάμεσα στα αίσχη των υπουργών του, που μοιράζουν και μοιράζονται δημόσιο χρήμα, με τη διαφανή δραστηριότητα κάθε πολίτη, ελεύθερου επαγγελματία που ασκεί το επάγγελμά του με εντιμότητα».

Άφησε δε αιχμές και για τη στάση του ΠΑΣΟΚ, διερωτώμενη αν η προθυμία του Νίκου Ανδρουλάκη να «βουτηχτεί στη λάσπη της Δεξιάς» κρύβει κάποια μυστική συμφωνία για την επόμενη ημέρα.