Την υπόθεση διερευνά η Ασφάλεια Πατρών, ενώ για το περιστατικό σχηματίστηκε η προβλεπόμενη δικογραφία, έξω από το σχολικό κτίριο

Περιστατικό επίθεσης σε βάρος 15χρονης μαθήτριας καταγγέλθηκε στις αστυνομικές Αρχές της Πάτρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.news, το περιστατικό σημειώθηκε έξω από Λύκειο της πόλης, όπου η ανήλικη φέρεται να δέχθηκε αρχικά λεκτική επίθεση από άλλη μαθήτρια. Η αντιπαράθεση, ωστόσο, φέρεται να κλιμακώθηκε, με τη δεύτερη μαθήτρια να τη χαστουκίζει και στη συνέχεια να την ρίχνει στο έδαφος.

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Την υπόθεση διερευνά η Ασφάλεια Πατρών, ενώ για το περιστατικό σχηματίστηκε η προβλεπόμενη δικογραφία.