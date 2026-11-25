Η αποστολή της τουρκικής ομάδας θα μεταβεί οδικώς στο Μπατούμι για τον αγώνα, καλύπτοντας μια απόσταση κοντά στα 100 χιλιόμετρα μετά την αναγκαστική προσγείωση

Αναστάτωση προκλήθηκε στην αποστολή της Μπεσίκτας κατά τη διάρκεια του ταξιδιού της προς τη Γεωργία, ενόψει της αναμέτρησης με τη Χάποελ Μπερ Σεβά για την 5η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Το αεροσκάφος που μετέφερε την τουρκική ομάδα αναγκάστηκε να αλλάξει πορεία και να προσγειωθεί στο Ριζέ, έπειτα από χτύπημα κεραυνού και έντονες αναταράξεις κατά τη διάρκεια της πτήσης.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε το τουρκικό τηλεοπτικό δίκτυο TRT Spor, κεραυνός χτύπησε το αεροπλάνο στο οποίο επέβαινε η αποστολή, με αποτέλεσμα να σημειωθούν ισχυρές αναταράξεις. Οι άνθρωποι της Μπεσίκτας περιέγραψαν την πτήση ως ιδιαίτερα δύσκολη, ωστόσο το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια στο αεροδρόμιο Ριζέ-Αρτβίν.

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Η ομάδα δεν θα συνεχίσει το ταξίδι της αεροπορικώς, καθώς, όπως ενημέρωσε επίσημα ο σύλλογος, η αποστολή θα μεταβεί οδικώς στο Μπατούμι, όπου είναι προγραμματισμένη η αναμέτρηση. Οι δύο πόλεις απέχουν περίπου 100 χιλιόμετρα, με τη διαδρομή να διαρκεί κοντά στις δύο ώρες.

Γιατί μεταφέρθηκε ο αγώνας στη Γεωργία

Η περιπέτεια της πτήσης ήρθε να προστεθεί στις ιδιαίτερες συνθήκες που συνοδεύουν την αναμέτρηση της Μπεσίκτας με τη Χάποελ Μπερ Σεβά. Παρότι η τουρκική ομάδα αγωνίζεται τυπικά εντός έδρας, το παιχνίδι δεν θα διεξαχθεί στην Κωνσταντινούπολη, αλλά στο Μπατούμι της Γεωργίας, έπειτα από απόφαση της UEFA για λόγους ασφαλείας.

Οι τουρκικές αρχές ενημέρωσαν την ευρωπαϊκή συνομοσπονδία ότι δεν μπορούσε να φιλοξενηθεί στην Κωνσταντινούπολη η αναμέτρηση με την ισραηλινή ομάδα, λόγω της έντασης που έχει προκαλέσει η σύγκρουση στη Γάζα και των διαδηλώσεων που έχουν πραγματοποιηθεί στην πόλη.

Έτσι, η UEFA αποφάσισε τη μεταφορά του αγώνα στο Batumi Stadium, με την παρουσία θεατών και χωρίς αλλαγή στην αρχικά προγραμματισμένη ώρα έναρξης. Η σέντρα είναι προγραμματισμένη για την Πέμπτη (26/11) στις 18:45 ώρα Κεντρικής Ευρώπης.

Η Μπεσίκτας βρίσκεται στην όγδοη θέση της βαθμολογίας του Europa League, έχοντας συγκεντρώσει επτά βαθμούς από δύο νίκες, μία ισοπαλία και μία ήττα, και θέλει να συνεχίσει την προσπάθειά της για πρόκριση στην επόμενη φάση.