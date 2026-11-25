Η ομάδα του Ομάρ Ελ Καντουρί εκμεταλλεύτηκε την αποβολή του Κρέτα στο 46ο λεπτό και ισοφάρισε σε 2-2, συμπληρώνοντας εννέα διαδοχικά παιχνίδια χωρίς ήττα σε όλες τις διοργανώσεις

Η Κ19 του ΠΑΟΚ αρνήθηκε να παραδοθεί στη Γερμανία, επέστρεψε από το εις βάρος της 2-0 και απέσπασε ισοπαλία 2-2 από τη Χόφενχαϊμ, αφήνοντας ανοιχτούς λογαριασμούς για τη ρεβάνς. Ο Δικέφαλος βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο μετά από ένα δύσκολο τελευταίο κομμάτι του πρώτου ημιχρόνου, όμως αξιοποίησε το αριθμητικό του πλεονέκτημα και μέσα σε οκτώ λεπτά έφερε το παιχνίδι στα ίσα.

Η ομάδα του Ομάρ Ελ Καντουρί ταξίδεψε στη Γερμανία με σημαντικές απουσίες, καθώς δεν είχε στη διάθεσή της τους Κώστογλου, Ψυρούκη, Χαλδέζο, Σούβλατζη, Νέτο και Νικολαΐδη, οι οποίοι βρίσκονται με τις εθνικές ομάδες. Στην αποστολή προστέθηκαν οι Μπαταούλας, Κοσίδης και Ντούνγκα, με τον ΠΑΟΚ να παίρνει τελικά ένα αποτέλεσμα που του δίνει τη δυνατότητα να διεκδικήσει την πρόκριση στην έδρα του.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Το κακό διάστημα και το προβάδισμα της Χόφενχαϊμ

Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε την αναμέτρηση με τον Μανασίδη κάτω από τα δοκάρια και τους Κοσίδη, Μπαταούλα και Αυγητίδη στην τριάδα της άμυνας. Οι Ντούνγκα και Κυριαζίδης κάλυψαν τις πλευρές, οι Γκιόκα και Κάνιος αγωνίστηκαν στον άξονα, ενώ οι Μπέρδος, Αρετής και Κρομμύδας αποτέλεσαν την επιθετική τριάδα.

Το πρώτο ημίωρο δεν είχε ιδιαίτερα υψηλό ρυθμό, με τον Δικέφαλο να προσπαθεί να ελέγξει την αναμέτρηση. Στο 19ο λεπτό, ωστόσο, προέκυψε ένα ακόμη πρόβλημα, καθώς ο Δημήτρης Μπέρδος αποχώρησε τραυματίας και έδωσε τη θέση του στον Μίσχο. Νωρίτερα, στο 14’, η Χόφενχαϊμ είχε απειλήσει με τον Κράμερ, ενώ οι φιλοξενούμενοι απάντησαν με τις προσπάθειες των Κρομμύδα και Μπαταούλα μετά από κόρνερ του Ντούνγκα.

Οι Γερμανοί ανέβασαν την έντασή τους μετά το ημίωρο και εκμεταλλεύτηκαν το καλό τους διάστημα, βρίσκοντας δύο φορές τον δρόμο προς τα δίχτυα. Ο Κρέτα άνοιξε το σκορ στο 32’, ενώ επτά λεπτά αργότερα ο Τσίζεκ, έπειτα από ασίστ του Ντούγκντου, έκανε το 2-0. Ο ΠΑΟΚ προσπάθησε να αντιδράσει πριν από την ανάπαυλα, με τους Γκιόκα και Κυριαζίδη να μην καταφέρνουν να μειώσουν.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Η αποβολή και η αντίδραση του Δικεφάλου

Η εικόνα της αναμέτρησης άλλαξε αμέσως μετά την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου. Στο 46’, ο Κρέτα, σκόρερ του πρώτου τέρματος της Χόφενχαϊμ, αντίκρισε απευθείας κόκκινη κάρτα, αφήνοντας την ομάδα του με δέκα ποδοσφαιριστές. Παράλληλα, ο Τσίζεκ είχε αντικατασταθεί στην ανάπαυλα από τον Όστχαϊμερ.

Ο ΠΑΟΚ εκμεταλλεύτηκε γρήγορα το αριθμητικό πλεονέκτημα και ξεκίνησε την αντεπίθεσή του. Στο 51ο λεπτό, ο Γιώργος Κρομμύδας αξιοποίησε την πάσα του Δημήτρη Κάνιου και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, μειώνοντας σε 2-1. Ο Δικέφαλος συνέχισε να πιέζει και οκτώ λεπτά αργότερα έφερε το παιχνίδι στα ίσα, με τον Κυριαζίδη να διαμορφώνει το 2-2 στο 59’.

Με την ισοφάριση, η ομάδα του Ελ Καντουρί απέκτησε ακόμη μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, ενώ η Χόφενχαϊμ προχώρησε σε διαδοχικές αλλαγές, προσπαθώντας να περιορίσει την πίεση. Ο προπονητής του ΠΑΟΚ ανανέωσε επίσης την ενέργεια της ομάδας του, περνώντας τον Παπαδόπουλο στη θέση του Γκιόκα και τον Χαπίπη αντί του Κρομμύδα. Για τον 19χρονο επιθετικό, μάλιστα, αυτή ήταν η πρώτη του εμφάνιση με την ασπρόμαυρη φανέλα.

Διαφήμιση

Στα λεπτά που απέμεναν, ο ΠΑΟΚ διαχειρίστηκε με ψυχραιμία το αποτέλεσμα και δεν επέτρεψε στους γηπεδούχους να ανακτήσουν το προβάδισμα. Το 2-2 παρέμεινε μέχρι το τελευταίο σφύριγμα, με τον Δικέφαλο να φεύγει από τη Γερμανία με μια ισοπαλία που μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική ενόψει της συνέχειας.

Ραντεβού στην Τούμπα για την πρόκριση

Πλέον, όλα θα κριθούν στη ρεβάνς της 9ης Δεκεμβρίου, όταν η Κ19 του ΠΑΟΚ θα υποδεχθεί τη Χόφενχαϊμ στην Τούμπα, με τη σέντρα να είναι προγραμματισμένη για τις 17:30. Οι Θεσσαλονικείς θα έχουν την ευκαιρία να διεκδικήσουν μπροστά στο κοινό τους το εισιτήριο για τους «32» του Youth League.

Παρά τις απουσίες και τον τραυματισμό του Μπέρδου, ο ΠΑΟΚ συμπλήρωσε εννέα διαδοχικά παιχνίδια χωρίς ήττα σε όλες τις διοργανώσεις. Στο μεταξύ, το ντέρμπι των Δικεφάλων μεταφέρθηκε για τον Ιανουάριο, ενώ παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο αναβολής και της αναμέτρησης με τον Βόλο στις 6 Δεκεμβρίου, ανάλογα με την πορεία της Εθνικής Παίδων στο Παγκόσμιο Κύπελλο Κ17.

Οι συνθέσεις

Χόφενχαϊμ Κ19: Μπίντερμαν, Σέρλοκ, Τιτζάνι, Σούστερ, Πογιάτος, Κράμερ, Τσίζεκ (46’ Όστχαϊμερ, 58’ Φίντερερ), Μπρούγκμαν, Κρέτα, Ντούγκντου, Βάγκενμπαχ (58’ Χάσβελτ).

ΠΑΟΚ Κ19: Μανασίδης, Αυγητίδης, Κοσίδης, Μπαταούλας, Ντούνγκα, Κυριαζίδης, Κάνιος, Γκιόκα (61’ Παπαδόπουλος), Μπέρδος (19’ Μίσχος), Αρετής, Κρομμύδας (61’ Χαπίπης).