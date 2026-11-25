Ο διάσημος φωτογράφος Ρίτσαρντ Άβεντον είχε χαρακτηρίσει κάποτε την Βερούσκα «την ομορφότερη γυναίκα στον κόσμο»

Σε ηλικία 87 ετών έφυγε από τη ζωή η Βερούσκα (Veruschka), το εμβληματικό μοντέλο των δεκαετιών του 1960 και του 1970, που με την ιδιαίτερη εμφάνιση, το εντυπωσιακό ανάστημα και την εκκεντρική προσωπικότητά της σημάδεψε την παγκόσμια μόδα. Ο διάσημος φωτογράφος Ρίτσαρντ Άβεντον την είχε χαρακτηρίσει κάποτε «την ομορφότερη γυναίκα στον κόσμο».

Σύμφωνα με δημοσίευμα της γερμανικής εφημερίδας Bild, η Βερούσκα πέθανε στο σπίτι της στο Βερολίνο.

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Την είδηση του θανάτου της επιβεβαίωσε μέσω Instagram ο πρώην σύντροφός της και φωτογράφος Φράνκο Ρουμπαρτέλι, αποτίοντας φόρο τιμής στη γυναίκα που υπήρξε σύντροφος αλλά και καλλιτεχνική του μούσα.

«Δεν ήταν απλώς ένα σπουδαίο μοντέλο. Ήταν μια κομψή γυναίκα, ευαίσθητη και γενναία, με μια ομορφιά που δεν περιοριζόταν στον φακό της κάμερας, αλλά έφτανε μέχρι την ψυχή όποιου την κοιτούσε», έγραψε χαρακτηριστικά.

«Είχε έναν τρόπο να υπάρχει μέσα στον κόσμο που δεν τον μαθαίνεις, αλλά τον απορροφάς. Άνθρωποι σαν τη Βερούσκα δεν φεύγουν ποτέ πραγματικά. Παραμένουν σε μια φωτογραφία, σε ένα άρωμα, σε ένα τραγούδι, σε έναν τρόπο να χαμογελάς», πρόσθεσε.

Η γυναίκα που άλλαξε τα δεδομένα στη μόδα

Η Βερούσκα υπήρξε ένα από τα πρώτα supermodels παγκοσμίως. Κατά τη διάρκεια των δεκαετιών του ’60 και του ’70 εμφανίστηκε επανειλημμένα στα εξώφυλλα της Vogue και άλλων κορυφαίων περιοδικών μόδας σε όλο τον κόσμο.

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Με ύψος που ξεπερνούσε το 1,80 μ., ψηλό μέτωπο, διαπεραστικό γαλάζιο βλέμμα και έντονα, σμιλεμένα ζυγωματικά, διέθετε μια εμφάνιση που δεν έμοιαζε με καμία άλλη. Έγινε μούσα κορυφαίων σχεδιαστών, όπως ο Καρλ Λάγκερφελντ, ο Ιβ Σεν Λοράν και ο Βαλεντίνο.

Όπως έγραψε η Άννα Καφόλα στη Vogue, εκείνο που την έκανε τόσο καθηλωτική ήταν η ικανότητά της να μεταμορφώνεται διαρκώς, χωρίς να εγκλωβίζεται σε μία συγκεκριμένη εκδοχή της ομορφιάς της.

Μπορούσε να εμφανίζεται επιβλητική ή παιχνιδιάρα, άγρια ή μυστηριώδης, ανδρόγυνη ή απόλυτα θηλυκή. Με τα εξαιρετικά μακριά άκρα της δημιουργούσε εντυπωσιακές, σχεδόν εξωπραγματικές στάσεις, κατακτώντας τα περιοδικά μόδας και τη συνείδηση του κοινού με έναν τρόπο πρωτόγνωρο για την εποχή.

Από τις φωτογραφίσεις με body painting μέχρι το «Blow-Up»

Το 1966 πραγματοποίησε την πρώτη της φωτογράφιση φορώντας αποκλειστικά body painting, ενώ μετά την αποχώρησή της από τον χώρο του μόντελινγκ, το 1975, συνεργάστηκε με τον Γερμανό γλύπτη και ζωγράφο Χόλγκερ Τρούλτς.

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Μαζί δημιούργησαν μια σειρά πρωτοποριακών αυτοπορτρέτων, στα οποία το ζωγραφισμένο σώμα της Βερούσκα έμοιαζε να χάνεται μέσα σε δάση ή να ενσωματώνεται στις όψεις κτιρίων.

Η παρουσία της ξεχώρισε και στον κινηματογράφο. Το 1966 εμφανίστηκε στην ταινία «Blow-Up» του Μικελάντζελο Αντονιόνι, υποδυόμενη ουσιαστικά τον εαυτό της. Σε μία από τις χαρακτηριστικές σκηνές, φωτογραφίζεται στο Λονδίνο της δεκαετίας του ’60 από τον ήρωα που υποδύεται ο Ντέιβιντ Χέμινγκς.

Το 2006 έκανε επίσης μια σύντομη εμφάνιση στην ταινία «Casino Royale», όπου υποδύθηκε μια παίκτρια πόκερ υψηλών στοιχημάτων.

Η τραγική οικογενειακή ιστορία και η πορεία προς τη δόξα

Η Βερούσκα γεννήθηκε στις 14 Μαΐου 1939 στο Κένιγκσμπεργκ της Ανατολικής Πρωσίας, στη σημερινή περιοχή του Καλίνινγκραντ της Ρωσίας, με το όνομα Βέρα Γκότλιμπε Άννα Γκρέφιν φον Λέντορφ-Στάινορτ.

Η παιδική της ηλικία σημαδεύτηκε από μια οικογενειακή τραγωδία. Όταν ήταν μόλις πέντε ετών, ο πατέρας της, κόμης Χάινριχ φον Λέντορφ-Στάινορτ, εκτελέστηκε τον Σεπτέμβριο του 1944, εξαιτίας της συμμετοχής του στη συνωμοσία για τη δολοφονία του Αδόλφου Χίτλερ, δύο μήνες νωρίτερα.

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Η μητέρα της, Γκότλιμπε, οδηγήθηκε σε στρατόπεδο κράτησης, ενώ η ίδια και οι τρεις αδελφές της αναγκάστηκαν να ζήσουν σε ναζιστικό ίδρυμα για παιδιά.

Αργότερα, αφού μετακόμισε από το Αμβούργο, σπούδασε τέχνη στη Φλωρεντία. Το 1959 την ανακάλυψε ο φωτογράφος Ούγκο Μούλας και σύντομα εγκατέλειψε τις σπουδές της για να ακολουθήσει επαγγελματικά το μόντελινγκ, δουλεύοντας στο Παρίσι, τη Νέα Υόρκη και το Μόναχο.

Υιοθέτησε το καλλιτεχνικό όνομα Βερούσκα και επέστρεψε στη Νέα Υόρκη, όπου βρήκε μια ισχυρή υποστηρίκτρια στο πρόσωπο της Νταϊάνα Βρίλαντ, τότε αρχισυντάκτριας της αμερικανικής Vogue.

«Ντυνόμουν πάντα στα μαύρα και πήγαινα να συναντήσω τους κορυφαίους φωτογράφους, όπως τον Ίρβινγκ Πεν. Τους έλεγα: “Είμαι η Βερούσκα, κατάγομαι από τα σύνορα μεταξύ Ρωσίας, Γερμανίας και Πολωνίας. Θα ήθελα να δω τι μπορείτε να κάνετε με το πρόσωπό μου”», είχε θυμηθεί η ίδια.

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Στην πορεία της εμφανίστηκε σε 13 εξώφυλλα της αμερικανικής έκδοσης της Vogue, ενώ φωτογραφήθηκε και για τις εκδόσεις του περιοδικού στην Ιταλία, τη Γαλλία και τη Βρετανία.

Ανάμεσα στους φωτογράφους που συνεργάστηκαν μαζί της ήταν οι Ρίτσαρντ Άβεντον, Ίρβινγκ Πεν, Φράνκο Ρουμπαρτέλι, Πίτερ Μπερντ, Φραντσέσκο Σκαβούλο, Χορστ Π. Χορστ και Ντέιβιντ Μπέιλι. Πολύ γρήγορα έγινε ένα από τα πιο περιζήτητα και ακριβοπληρωμένα μοντέλα της γενιάς της.

Το 1967 φωτογραφήθηκε για το εξώφυλλο του περιοδικού Life, ενώ έναν χρόνο αργότερα ο Ρουμπαρτέλι την απαθανάτισε με ένα εντυπωσιακό σαφάρι τζάκετ με κορδόνια του Ιβ Σεν Λοράν, για τη γαλλική Vogue.

Το 1971 αποτέλεσε το κεντρικό πρόσωπο της ταινίας φαντασίας «Veruschka — Poetry of a Woman», σε σκηνοθεσία του Ρουμπαρτέλι.

Την ίδια χρονιά συμμετείχε σε μια ιστορική πρωτοβουλία υπέρ της νομιμοποίησης των αμβλώσεων στη Δυτική Γερμανία. Συγκεκριμένα, εμφανίστηκε μαζί με άλλες 27 γυναίκες στο εξώφυλλο του περιοδικού Stern, με το σύνθημα «Wir haben abgetrieben!» («Κάναμε έκτρωση!»), σε μια δημόσια παρέμβαση που προκάλεσε μεγάλη συζήτηση.

Οι επιστροφές στην πασαρέλα και η αυτοβιογραφία της

Παρά την αποχώρησή της από το μόντελινγκ το 1975, η Βερούσκα δεν εγκατέλειψε ποτέ οριστικά τον κόσμο της μόδας.

Επέστρεψε στην πασαρέλα για τον οίκο Chanel το 1994, συμμετείχε στην ανοιξιάτικη επίδειξη του Τζάιλς Ντίκον στο Λονδίνο το 2011, ενώ το 2017 πρωταγωνίστησε σε lookbook της Acne Studios.

Το 2011 κυκλοφόρησε και η αυτοβιογραφία της με τίτλο «Veruschka — Mein Leben» («Βερούσκα — Η ζωή μου»), μέσα από την οποία αφηγήθηκε την πολυτάραχη διαδρομή της από τα δύσκολα παιδικά χρόνια μέχρι την κορυφή της διεθνούς μόδας.

Ο Ρίτσαρντ Άβεντον είχε περιγράψει με ξεχωριστό τρόπο τη γοητεία της, λέγοντας ότι η ομορφιά της «απαιτεί κάτι από εσένα και πρέπει να ξεπεράσεις τον εαυτό σου για να ανταποκριθείς στην πρόκληση, διαφορετικά γνωρίζεις ότι ένα είδος μεγαλείου θα έχει χαθεί για πάντα από τη ζωή σου».

Ένα σχόλιο που αποτυπώνει την ξεχωριστή θέση που κατείχε η Βερούσκα στην ιστορία της μόδας.