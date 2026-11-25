Το ειδικά διαμορφωμένο υπόγειο μουσειακό κέλυφος στην Εσπλανάδα του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος επιτρέπει στους επισκέπτες να αντικρίζουν τις ταφές

Οι «Δεσμώτες του Φαλήρου» βρήκαν το αιώνιο σπίτι τους μετά από 27 αιώνες – Ένα συγκλονιστικό μνημείο παραδίδεται στο κοινό



Ένα από τα πιο συγκλονιστικά αρχαιολογικά ευρήματα των τελευταίων δεκαετιών αποκτά πλέον τη μόνιμη θέση του στον ιστορικό χάρτη της Αθήνας.

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Οι 79 «Δεσμώτες του Φαλήρου», οι άνδρες που εκτελέστηκαν και θάφτηκαν με δεμένα πισθάγκωνα χέρια κατά το δεύτερο μισό του 7ου αιώνα π.Χ., επιστρέφουν στον τόπο όπου αναπαύονταν για περισσότερους από 2.700 χρόνια.

Στην Εσπλανάδα του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος δημιουργήθηκε ένα ειδικά διαμορφωμένο υπόγειο μουσειακό κέλυφος, το οποίο προστατεύει τις αρχαίες ταφές και επιτρέπει στους επισκέπτες να τις αντικρίζουν μέσα από έναν μεγάλο περιμετρικό γυάλινο τοίχο.

Οι 79 άνδρες είχαν εντοπιστεί το 2016, κατά τη διάρκεια των εργασιών κατασκευής του ΚΠΙΣΝ.

Οι σκελετοί βρέθηκαν τοποθετημένοι σε τρεις σειρές, με τα χέρια δεμένα πίσω από την πλάτη ή μεταξύ τους και με θανατηφόρα τραύματα στο κεφάλι.

Το εύρημα συνδέεται με τις πολιτικές αναταραχές που συγκλόνισαν την αρχαία Αθήνα κατά τον 7ο και τον 6ο αιώνα π.Χ.

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Η επίσκεψη στον νέο χώρο έχει σχεδιαστεί ως μια ιδιαίτερη βιωματική εμπειρία. Μια σπειροειδής διαδρομή οδηγεί τον επισκέπτη από το φως στο σκοτάδι και ξανά στο φως, ενώ ιστορικές απεικονίσεις, διαδραστικές εφαρμογές και μια εντυπωσιακή μακέτα της πολεοδομικής εξέλιξης της Αθήνας φωτίζουν το ιστορικό πλαίσιο της εποχής.

Η διαδρομή ολοκληρώνεται μπροστά στις ίδιες τις ταφές, διατηρημένες στην αρχική τους θέση.

Το έργο, ωστόσο, χρειάστηκε δέκα χρόνια για να ολοκληρωθεί. Οι δυσκολίες προστασίας των ευρημάτων οδήγησαν το 2020 στην προσωρινή απόσπασή τους και τη μεταφορά τους σε ειδικό χώρο. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο του 2023, ενώ η μέθοδος μετακίνησης και επανατοποθέτησης θεωρείται διεθνώς ιδιαίτερα σημαντική για την αρχαιολογική επιστήμη.

Η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη χαρακτήρισε την ολοκλήρωση του έργου όχι απλώς παράδοση ενός ακόμη μνημείου, αλλά μια πράξη ιστορικής μνήμης και ανθρώπινης αξιοπρέπειας.

Οι 79 άγνωστοι άνδρες, των οποίων τα ονόματα και οι προσωπικές ιστορίες χάθηκαν στον χρόνο, αποκτούν επιτέλους έναν τόπο μόνιμης ανάπαυσης. Και η Αθήνα ένα μνημείο που υπενθυμίζει ότι η ιστορία δεν αποτελεί μόνο αφήγηση μεγαλείου, αλλά και μαρτυρία των πιο σκοτεινών στιγμών της.