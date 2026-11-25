Η σύζυγος του φυσικού αυτουργού της δολοφονίας 21χρονου στην Αμμουδάρα με έξι σφαίρες τον περασμένο Μάιο ζητά να αφεθεί ελεύθερη μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης

Την έντονη ανησυχία της για την ασφάλεια της οικογένειάς της εκφράζει δημόσια η Ελεάννα, μεγαλύτερη αδελφή του αδικοχαμένου Νικήτα Γεμιστού, απευθύνοντας έκκληση να μην αποφυλακιστεί η σύζυγος του ανθρώπου που δολοφόνησε τον αδελφό της τον περασμένο Μάιο στην Αμμουδάρα, μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης.

Με ανάρτησή της, η Ελεάννα αποκαλύπτει ότι η συγκεκριμένη γυναίκα έχει ζητήσει να αφεθεί ελεύθερη μέχρι να οριστεί η ημερομηνία της δίκης, μια εξέλιξη που, όπως τονίζει, έχει προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση και φόβο στους συγγενείς του Νικήτα.

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Η ίδια απευθύνεται στους αρμόδιους που θα κληθούν να αποφασίσουν επί του αιτήματος αποφυλάκισης, ζητώντας τους να λάβουν σοβαρά υπόψη τις ανησυχίες της οικογένειας και να μην τις αποδώσουν απλώς στη συναισθηματική φόρτιση που προκαλεί το πένθος.

Όπως ξεκαθαρίζει, η οικογένεια δεν ζητά εκδίκηση ούτε επιδιώκει κάποια ειδική μεταχείριση. Αυτό που ζητά είναι να προστατευτούν τα μέλη της και να μην υπάρξει κίνδυνος για οποιονδήποτε άλλο άνθρωπο.

Μάλιστα, η αδελφή του Νικήτα προειδοποιεί ότι, σε περίπτωση που σημειωθεί οποιοδήποτε νέο περιστατικό, θα πρέπει να διερευνηθούν και οι ευθύνες όσων είχαν ενημερωθεί για τους φόβους της οικογένειας, αλλά και όσων είχαν θεσμική υποχρέωση να τους αξιολογήσουν.

«Δεν ζητάμε χάρη. Δεν ζητάμε εκδίκηση. Ζητάμε να μη θρηνήσουμε άλλον άνθρωπο», αναφέρει χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι η οικογένεια έχει ήδη βιώσει μια ανείπωτη απώλεια και δεν αντέχει να περάσει ξανά μια ανάλογη τραγωδία.

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«Ο Νικήτας μας δολοφονήθηκε. Δεν θα επιτρέψουμε η απώλειά του να μετατραπεί σε μια ατελείωτη αλυσίδα φόβου και νέων θυμάτων», καταλήγει στην ανάρτησή της.

Συγκεκριμένα, στην ανάρτησή της η Ελεάννα Γεμιστού γράφει:

«ΑΝ ΤΗΝ ΑΦΗΣΕΤΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ, ΜΗΝ ΠΕΙΤΕ ΑΥΡΙΟ ΟΤΙ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΑΤΕ!

Η σύζυγος του ανθρώπου που δολοφόνησε τον αδερφό μας ζητά να αποφυλακιστεί μέχρι να οριστεί η δικάσιμος.

Και εμείς;

Εμείς που θάψαμε τον άνθρωπό μας; Εμείς που προσπαθούμε καθημερινά να μαζέψουμε τα κομμάτια μιας οικογένειας που διαλύθηκε; Εμείς που μείναμε πίσω να ζούμε με την απουσία, τον πόνο και τον φόβο;

Ποιος σκέφτεται τη δική μας ασφάλεια;

Ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη αν αυτή η γυναίκα βρεθεί ξανά ελεύθερη και κάποιος από εμάς γίνει ο επόμενος στόχος;

Δεν πρόκειται να σιωπήσουμε.

Δεν πρόκειται να περιμένουμε να συμβεί το ανεπανόρθωτο για να κινητοποιηθεί κάποιος. Έχουμε δικαίωμα να ζούμε χωρίς να φοβόμαστε για τη ζωή μας.

Έχουμε δικαίωμα να προστατευτούν τα παιδιά μας και κάθε μέλος της οικογένειάς μας.

Απευθυνόμαστε σε όσους θα κληθούν να αποφασίσουν: Μην αντιμετωπίσετε τον φόβο μας ως υπερβολή.

Μην αντιμετωπίσετε τις ανησυχίες μας ως μια συναισθηματική αντίδραση μιας οικογένειας που πενθεί.

Είμαστε άνθρωποι που έχουν ήδη χάσει έναν δικό τους άνθρωπο και φοβούνται ότι μπορεί να ακολουθήσει κι άλλος.

Αν αποφασίσετε να την αφήσετε ελεύθερη, θα το κάνετε γνωρίζοντας ότι υπάρχει μια οικογένεια που σας έχει προειδοποιήσει δημόσια για τον φόβο της και ζητά προστασία.

Και αν συμβεί οτιδήποτε σε κάποιον από εμάς, η ευθύνη δεν θα είναι μόνο εκείνου που θα το προκαλέσει. Θα πρέπει να διερευνηθούν και οι ευθύνες όσων γνώριζαν τις συγκεκριμένες ανησυχίες και είχαν θεσμική υποχρέωση να τις αξιολογήσουν.

Δεν ζητάμε χάρη.

Δεν ζητάμε εκδίκηση.

Ζητάμε να μη θρηνήσουμε άλλον άνθρωπο.

Ο Νικήτας μας δολοφονήθηκε. Δεν θα επιτρέψουμε η απώλειά του να μετατραπεί σε μια ατελείωτη αλυσίδα φόβου και νέων θυμάτων.

Προς κάθε αρμόδιο:

ΜΗΝ ΑΓΝΟΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΜΑΣ. ΜΗΝ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΡΓΑ.

Η οικογένειά μας έχει ήδη θάψει έναν άνθρωπο που αγαπούσε. Δεν αντέχει να θάψει άλλον».

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Το χρονικό

Το απόγευμα της 5ης Μαΐου 2026 στην περιοχή της Αμμουδάρας Ηρακλείου, γράφτηκε ο επίλογος μιας ιστορίας που είχε προαναγγελθεί πολλές φορές. Ο 54χρονος οδηγώντας το αυτοκίνητο της συζύγου του, εμβόλισε το όχημα του 21χρονου.

Όταν τα οχήματα ακινητοποιήθηκαν, ο νεαρός προσπάθησε να ξεφύγει. Δεν πρόλαβε. Ο δράστης τον καταδίωξε και τον πυροβόλησε έξι φορές με περίστροφο, αφήνοντάς τον αιμόφυρτο στην άσφαλτο. Ο 21χρονος ξεψύχησε στο σημείο.

Έγκλημα με προϊστορία

Η τραγωδία αυτή δεν ήρθε ξαφνικά. Αντίθετα, φαίνεται πως αποτελούσε την κορύφωση μιας επικίνδυνης κατάστασης που είχε ξεκινήσει μήνες πριν.

Ο δράστης είχε χάσει τον 17χρονο γιο του σε τροχαίο δυστύχημα το 2023 στην παραλιακή Ηρακλείου, στο οποίο οδηγός ήταν ο συνομήλικός του τότε Νικήτας, που τελικά δολοφονήθηκε. Από τότε, σύμφωνα με μαρτυρίες, η ζωή του άλλαξε δραματικά. Τον θεωρούσε υπαίτιο για το χαμό του μοναχογιού του.

Κατηγορείται για συνέργεια η σύζυγος

Η αστυνομία συνέλαβε και τη σύζυγο του δράστη για συνέργεια, καθώς βρισκόταν μαζί του τη στιγμή του εγκλήματος. Σε βάρος της ασκήθηκε ποινική δίωξη για απλή συνέργεια κατά συναυτουργία στην ανθρωποκτονία.