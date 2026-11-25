Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσφέρουν τρόφιμα μακράς διάρκειας, είδη ατομικής υγιεινής και καθαριότητας στα γραφεία του Συλλόγου στην Αθήνα τις καθημερινές

Ο Σύλλογος Συμπαραστάσεως Κρατουμένων «Ο ΟΝΗΣΙΜΟΣ» , εν όψει των γιορτινών ημερών των Χριστουγέννων , συνεχίζει και φέτος για 44η χρονιά την καμπάνια για τη συγκέντρωση ειδών που είναι απαραίτητα για τους κρατούμενους, αλλά και για τις οικογένειές τους.

Έτσι, οι φίλοι του Συλλόγου και όσοι εκτιμούν το πολύχρονο έργο του μπορούν να φέρουν στα γραφεία του «ΟΝΗΣΙΜΟΥ» (Ασκληπιού 60 Α και Σεργίου Πατριάρχου 8, Αθήνα)

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– Τρόφιμα μακράς διάρκειας

– Είδη ατομικής υγιεινής

– Είδη καθαριότητας

Τα ως άνω είδη θα δοθούν στους κρατούμενους, στους αποφυλακισμένους και στις οικογένειες των φυλακισμένων.

Τα γραφεία του Συλλόγου είναι ανοιχτά κάθε μέρα, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, από τις 9 π.μ. έως τις 2 μ.μ

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Ο «ΟΝΗΣΙΜΟΣ» ιδρύθηκε το 1982, ως φιλανθρωπικό σωματείο με σκοπό την υλική και ηθική αρωγή των απόρων φυλακισμένων, των αποφυλακισμένων και των οικογενειών τους.

Είναι αναγνωρισμένο ως Ειδικώς Φιλανθρωπικό Σωματείο (Φ.Ε.Κ.883/Τ.Β./4/12/1989). Έχει ειδική Πιστοποίηση ως φορέας παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα Ν.Π.Ι.Δ. (ΦΕΚ 5540/τ.Β/27-10-2022).Είναι εγγεγραμμένος στη Δημόσια Βάση Δεδομένων της Οργανώσεως Κοινωνίας Πολιτών (Ο.Κοι.Π), Ιδιωτικών Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας του Υπουργείου Εσωτερικών (Αρ. Πρωτ. 5192/15-01-2025).

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Φροντίζει για την κάλυψη των αναγκών των απόρων κρατουμένων, των οικογενειών τους, αλλά και των αποφυλακισμένων, με οικονομικά βοηθήματα και είδη πρώτης ανάγκης (τρόφιμα, ιματισμό, υποδήματα, πληρωμή ενοικίων, διαφόρων λογαριασμών, δωροεπιταγών από super market, κουπονιών 4 ευρώ για μικρογεύματα σε κατάστημα του κέντρου της Αθήνας).

Παρέχει φιλοξενία για μικρό χρονικό διάστημα μετά την αποφυλάκιση σε ξενοδοχείο στην Αθήνα, όσων ατόμων αντιμετωπίζουν πρόβλημα στέγης.

Υποστηρίζει οικονομικά τις λογιστικές εκκρεμότητες των αποφυλακισμένων ώστε να μπορέσουν να «επανασυνδεθούν» με την κοινωνία (έκδοση αστυνομικής ταυτότητας, υποβολή φορολογικής δήλωσης, έκδοση κλειδαρίθμου, εγγραφή στην ΔΥΠΑ, επίδομα ΚΕΑ).

Παράλληλα παρέχεται οικονομική στήριξη για νομική κάλυψη σε άπορους φυλακισμένους και συμμετοχή των δικαστικών τους εξόδων με αυστηρά κριτήρια (όχι υπότροποι).

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Επίσης υλοποιεί προγράμματα εκπαίδευσης Ραπτικής, Μαγειρικής, Αισθητικής και Κομμωτικής στις γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού ενώ Προγράμματα Εκμάθησης Ελληνικής Γλώσσας παρέχονται τόσον γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού όσον και στο Ψυχιατρείο των Φυλακών Κορυδαλλού .

Πραγματοποιεί επισκέψεις στα Καταστήματα Κράτησης της χώρας, ώστε να έρθει σε προσωπική επικοινωνία με φυλακισμένους που δεν έχουν επισκεπτήριο από κανέναν.

Ενισχύει οικονομικά το Φιλόπτωχο Ταμείο των Κοινωνικών Υπηρεσιών των Καταστημάτων Κράτησης προκειμένου να βοηθιούνται οι άποροι κρατούμενοι και να μπορούν να καλύπτουν μέρος των καθημερινών τους αναγκών.

Αποστέλλει δέματα στα Καταστήματα Κράτησης με βασικά είδη προσωπικής υγιεινής, είδη ιματισμού, τσιγάρα, τηλεκάρτες, καφέ, μπισκότα.

Τέλος , με ενέργειες του Συλλόγου έχουν ιδρυθεί βιβλιοθήκες, οι οποίες συνεχώς εμπλουτίζονται σε όλα τα Καταστήματα Κράτησης της χώρας, ενώ εκδίδει το περιοδικό «ΦΙΛΟΙ ΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΩΝ» το οποίο διανέμεται δωρεάν και έχει τη σύσταση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.