Σύγκριση εικόνων του συστήματος Didymos πριν και μετά την πρόσκρουση της αποστολής DART της NASA το 2022. Αριστερά, η εικόνα που κατέγραψε η κύρια κάμερα DRACO του διαστημοπλοίου DART λίγο πριν από τη σύγκρουση. Δεξιά, η εικόνα από την κάμερα Asteroid Framing Camera του ευρωπαϊκού διαστημοπλοίου Hera, με γωνία λήψης όσο το δυνατόν πλησιέστερη σε εκείνη της αρχικής αποστολής. Φωτογραφίες: NASA/Johns Hopkins APL (αριστερά) – ESA/AFC (δεξιά).

Το διαστημόπλοιο Hera της ευρωπαϊκής διαστημικής υπηρεσίας έφθασε στο σύστημα των αστεροειδών για να μελετήσει τη μάζα, τη σύσταση και τη δομή του σώματος που πλέον «κυλά ανεξέλεγκτα»

Έναν κρατήρα εντυπωσιακών διαστάσεων, σχεδόν όσο το ίδιο το ουράνιο σώμα στο οποίο δημιουργήθηκε, αποκαλύπτουν οι πρώτες εικόνες από τον αστεροειδή Dimorphos, τέσσερα χρόνια μετά την ελεγχόμενη πρόσκρουση διαστημοπλοίου της NASA.

Το πείραμα, που πραγματοποιήθηκε το 2022, είχε έναν πρωτοφανή στόχο: να διαπιστωθεί εάν η ανθρωπότητα μπορεί να αλλάξει την πορεία ενός αστεροειδούς και, στο μέλλον, να αποτρέψει μια ενδεχόμενη σύγκρουσή του με τη Γη.

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Το διαστημόπλοιο DART της NASA προσέκρουσε στον Dimorphos με ταχύτητα περίπου 22.500 χιλιομέτρων την ώρα.

Ο αστεροειδής, διαμέτρου περίπου 150 μέτρων, δεν αποτελούσε απειλή για τον πλανήτη μας.

Γιατί έπεσαν πάνω του

Επιλέχθηκε ως στόχος επειδή περιστρέφεται γύρω από έναν μεγαλύτερο αστεροειδή, τον Didymos, επιτρέποντας στους επιστήμονες να μετρήσουν με ακρίβεια τις αλλαγές στην τροχιά του.

Τα αποτελέσματα ξεπέρασαν τις προσδοκίες. Πριν από την πρόσκρουση, ο Dimorphos χρειαζόταν 11 ώρες και 55 λεπτά για να ολοκληρώσει μία περιφορά γύρω από τον μεγαλύτερο συνοδό του.

Μετά τη σύγκρουση, ο χρόνος αυτός μειώθηκε κατά περίπου 33 λεπτά.

Η πρώτη επιβεβαιωμένη επιτυχία

Ήταν η πρώτη επιβεβαιωμένη επιτυχία μιας αποστολής που απέδειξε ότι η ανθρώπινη τεχνολογία μπορεί να επηρεάσει την κίνηση ενός αστεροειδούς.

Η ευρωπαϊκή αποστολή επιστρέφει στον τόπο της σύγκρουσης

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Τη σκυτάλη έχει αναλάβει πλέον η ευρωπαϊκή διαστημική υπηρεσία ESA με το διαστημόπλοιο Hera, το οποίο έφθασε στο σύστημα των δύο αστεροειδών για να εξετάσει τις συνέπειες της πρόσκρουσης.

Οι νέες εικόνες αποκαλύπτουν έναν κρατήρα τεράστιας έκτασης, ενώ οι επιστήμονες διαπιστώνουν ότι η σύγκρουση δεν άλλαξε μόνο το σχήμα του Dimorphos, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο κινείται.

Πάει σαν βαρέλι τώρα

Ο αστεροειδής παρουσιάζει πλέον μια ακανόνιστη περιστροφική συμπεριφορά, σαν ένα βαρέλι που κυλά ανεξέλεγκτα.

Η αποστολή Hera θα μελετήσει τη μάζα, τη σύσταση και τη δομή του αστεροειδούς, ώστε να υπολογιστεί με μεγαλύτερη ακρίβεια πόσο αποτελεσματική ήταν η πρόσκρουση.

Η γνώση αυτή είναι κρίσιμη για τον σχεδιασμό μιας πραγματικής επιχείρησης εκτροπής, εάν κάποτε εντοπιστεί ουράνιο σώμα σε τροχιά σύγκρουσης με τη Γη.

Ο κίνδυνος που δεν πρέπει να υποτιμάται



Οι επιστήμονες διαβεβαιώνουν ότι δεν έχει εντοπιστεί κάποιος μεγάλος αστεροειδής που να κατευθύνεται προς τη Γη. Ωστόσο, αντικείμενα μεσαίου μεγέθους θα μπορούσαν, σε περίπτωση πρόσκρουσης, να προκαλέσουν καταστροφές σε επίπεδο ολόκληρης πόλης.

Το επόμενο βήμα στην πλανητική άμυνα αναμένεται το 2027, με την προγραμματισμένη εκτόξευση του διαστημικού τηλεσκοπίου NEO Surveyor της NASA, το οποίο θα αναζητήσει δυνητικά επικίνδυνους αστεροειδείς.