Ο Ισπανός τεχνικός καλείται να διαχειριστεί αρκετά προβλήματα καθώς οι Πειραιώτες θα παραταχθούν με σημαντικές απουσίες στην αναμέτρηση μπροστά στο κατάμεστο γήπεδο

Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται για ένα από τα σημαντικότερα παιχνίδια του στη League Phase του Europa League, καθώς υποδέχεται τη Μίλαν στο «Γ. Καραϊσκάκης» την Πέμπτη (26/11, 19:45). Οι Πειραιώτες θέλουν να διατηρήσουν το αήττητό τους στη διοργάνωση και να κάνουν ένα αποφασιστικό βήμα προς την πρώτη οκτάδα, που οδηγεί απευθείας στους «16».

Η προετοιμασία των «ερυθρόλευκων» ολοκληρώθηκε, με τον Ιμανόλ Αλγουαθίλ να ανακοινώνει την αποστολή για την αναμέτρηση απέναντι στους «ροσονέρι». Ο Ισπανός τεχνικός καλείται να διαχειριστεί αρκετά προβλήματα, καθώς ο Ολυμπιακός θα παραταχθεί με σημαντικές απουσίες σε ένα παιχνίδι υψηλών απαιτήσεων, μπροστά στο κατάμεστο «Γ. Καραϊσκάκης».

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Η αποστολή του Ολυμπιακού: