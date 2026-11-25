Με την τέταρτη νίκη τους σε πέντε παιχνίδια οι «ερυθρόλευκες» έχουν ήδη εξασφαλίσει την πρόκριση στις 32 καλύτερες ομάδες της διοργάνωσης πριν από την αναμέτρηση με τη Μερσίν

Με εντυπωσιακή εμφάνιση και επιθετικό ξέσπασμα που έφερε τη διαφορά πάνω από τους 30 πόντους, ο Ολυμπιακός συνέτριψε με 100-67 τη Σλέζα Βρότσλαβ στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής του EuroCup Γυναικών. Οι «ερυθρόλευκες» πανηγύρισαν την τέταρτη νίκη τους σε πέντε παιχνίδια, έχοντας ήδη εξασφαλίσει την πρόκριση στις 32 καλύτερες ομάδες της διοργάνωσης.

Η πολωνική ομάδα μπήκε καλύτερα στην αναμέτρηση και προηγήθηκε με 2-10 στο 4ο λεπτό, όμως ο Ολυμπιακός αντέδρασε σταδιακά. Οι Μάλι και Λάμπερτ ανέλαβαν πρωτοβουλίες στην επίθεση, με τις γηπεδούχες να πλησιάζουν σε 11-14 στο 7′ και 15-18 στο 9′. Το τρίποντο της Χριστινάκη στην εκπνοή της πρώτης περιόδου έφερε το παιχνίδι στα ίσα (18-18).

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Η ανατροπή ολοκληρώθηκε στο ξεκίνημα του δεύτερου δεκαλέπτου, με την Εβόντο να πετυχαίνει καλάθι και φάουλ για το πρώτο προβάδισμα των Πειραιωτών (24-23). Η Σακελλαρίου έδωσε σημαντικές λύσεις και στις δύο πλευρές του παρκέ, με τον Ολυμπιακό να ανεβάζει κατακόρυφα την απόδοσή του. Παρότι η Σλέζα πέρασε ξανά μπροστά με 24-25 στο 13′, ακολούθησε ένα εντυπωσιακό επιμέρους 24-2 για τις «ερυθρόλευκες», οι οποίες έκλεισαν το ημίχρονο στο +21 (48-27). Λάμπερτ και Μάλι είχαν από 11 πόντους, ενώ η Χριστινάκη ακολουθούσε με εννέα.

Η κυριαρχία του Ολυμπιακού συνεχίστηκε και μετά την ανάπαυλα. Με πέντε παίκτριες να έχουν ήδη διψήφιο αριθμό πόντων και ποσοστό 53% στα τρίποντα (9/17), η ομάδα του Αχμέντ Ενζόγια ξέφυγε με 67-42 στο 26′. Η τρίτη περίοδος ολοκληρώθηκε με το σκορ στο 75-50, μετατρέποντας το τελευταίο δεκάλεπτο σε διαδικαστική υπόθεση.

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Στην τέταρτη περίοδο, ο Ολυμπιακός διατήρησε τον έλεγχο και, με τη διαφορά στους 28 πόντους (90-62) στο 35′, ο Ενζόγια είχε την ευκαιρία να δώσει χρόνο συμμετοχής και σε παίκτριες που δεν είχαν αγωνιστεί αρκετά στη φετινή διοργάνωση. Η Έρη Μπλιθικιώτη ήταν εκείνη που έβαλε το τελευταίο καλάθι, στέλνοντας τον Ολυμπιακό στους 100 πόντους και ολοκληρώνοντας με τον πιο εμφατικό τρόπο την επικράτηση.

Πρώτη σκόρερ των νικητριών ήταν η Χριστινάκη με 21 πόντους, ενώ η Λάμπερτ πρόσθεσε 14, μοιράζοντας παράλληλα επτά ασίστ. Από 12 πόντους σημείωσαν οι Πεντάντε και Φάνκαμ, ενώ η Μάλι είχε 11 πόντους, οκτώ ριμπάουντ, τρεις ασίστ και τέσσερα κλεψίματα.

Για τον Ολυμπιακό απομένει πλέον η εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Μερσίν στην Τουρκία, πριν από την κλήρωση για τη φάση των «32», στην οποία οι «ερυθρόλευκες» έχουν ήδη εξασφαλίσει τη συμμετοχή τους.

Τα δεκάλεπτα: 18-18, 48-27, 75-50, 100-67.

Ολυμπιακός (Αχμέντ Ενζόγια): Μπλιθικιώτη 2, Εβόντο 11, Σακελλαρίου 6 (2), Πεντάντε 12 (2/5 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 2/2 βολές, 5 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα), Καρλάφτη 9 (3), Λάμπερτ 14 (1/3 δίποντα, 3/5 τρίποντα, 3/4 βολές, 7 ασίστ), Μπενέκη 2, Αναστασοπούλου, Χριστινάκη 21 (7/10 δίποντα, 1/1 τρίποντο, 4/4 βολές, 6 ασίστ), Μάλι 11 (4/7 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 8 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 4 κλεψίματα, 1 τάπα), Φάνκαμ 12 (9 ριμπάουντ, 3 τάπες, 2 κλεψίματα).