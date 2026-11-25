Ο Καταλανός τεχνικός αποκάλυψε ότι απέρριψε πρόταση της ιταλικής ομοσπονδίας το περασμένο καλοκαίρι, καθώς, όπως εξήγησε, ένιωθε την ανάγκη να απομακρυνθεί από την καθημερινότητα

Ο Πεπ Γκουαρδιόλα αποκάλυψε ποια θα είναι η επόμενη πρόκληση της προπονητικής του καριέρας, εφόσον αποφασίσει να επιστρέψει στους πάγκους, ενώ εξήγησε και τους λόγους για τους οποίους δεν αποδέχθηκε την πρόταση της Ιταλίας το περασμένο καλοκαίρι.

Ο Καταλανός τεχνικός παραχώρησε συνέντευξη στον θρυλικό Ρομάριο, με αφορμή την παρουσία του στη Βραζιλία. Ο 55χρονος προπονητής επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις της Μπαΐα, η οποία αποτελεί το 12ο μέλος του City Football Group, στο οποίο ο ίδιος έχει τον ρόλο του παγκόσμιου πρεσβευτή.

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Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο Γκουαρδιόλα ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο επιστροφής του στην προπονητική και δεν άφησε περιθώρια παρερμηνειών σχετικά με την κατεύθυνση που θα ήθελε να ακολουθήσει.

«Μια εθνική ομάδα. Αυτό θα είναι το επόμενο βήμα μου», ήταν η χαρακτηριστική απάντησή του, δείχνοντας πως, εάν επιστρέψει στην ενεργό δράση, θα ήθελε να δοκιμάσει για πρώτη φορά τις δυνάμεις του σε επίπεδο εθνικών ομάδων.

Η πρόταση της Ιταλίας και η ανάγκη για ξεκούραση

Ο προπονητής αναφέρθηκε και στις επαφές που είχε το καλοκαίρι με την ιταλική ποδοσφαιρική ομοσπονδία, η οποία τον προσέγγισε για να αναλάβει την εθνική ομάδα. Όπως εξήγησε, η προοπτική τον τιμούσε ιδιαίτερα, ωστόσο η χρονική συγκυρία δεν ήταν κατάλληλη.

«Μίλησα μαζί τους. Ήταν τιμή μου. Αισθάνομαι άσχημα ή ντρέπομαι να πω όχι σε μια χώρα όπως η Ιταλία. Είναι μία από τις μεγαλύτερες τιμές που έχω δεχθεί, το γεγονός ότι με θεώρησαν κατάλληλο άνθρωπο για να αναλάβω την εθνική ομάδα. Όμως με προσέγγισαν σε μια περίοδο που έπρεπε να σταματήσω», ανέφερε αρχικά.

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Στη συνέχεια αποκάλυψε πως είχε συζητήσει το ενδεχόμενο με τους Πάολο Μαλντίνι και Λεονάρντο Μπονούτσι, εξηγώντας τους ότι είχε ανάγκη να απομακρυνθεί για λίγο από την καθημερινότητα των πάγκων.

«Αν είχαν έρθει σε ένα ή δύο χρόνια, πιθανότατα θα είχα αναλάβει. Είπα όμως στον Μαλντίνι και στον Μπονούτσι, τους οποίους αγαπώ τόσο πολύ, ότι έπρεπε να σταματήσω και να περάσω λίγο περισσότερο χρόνο με τον εαυτό μου. Έχουν περάσει 18 χρόνια που βρίσκομαι καθημερινά σε αυτή τη δουλειά», συμπλήρωσε.

Όσο για το πότε θα επιστρέψει, ο Γκουαρδιόλα δεν έδωσε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Ξεκαθάρισε πως δεν γνωρίζει πόσο θα διαρκέσει η αποχή του, τονίζοντας ότι θα πάρει την απόφασή του μόνο όταν αισθανθεί ξανά έτοιμος.

«Δεν ξέρω πόσος καιρός θα περάσει. Η αλήθεια είναι πως δεν ξέρω. Αυτή τη στιγμή νιώθω πολύ καλά. Πιστεύω ότι, αν επιστρέψω ποτέ στο ποδόσφαιρο, θα γίνει όταν το ένστικτό μου μού πει ότι πρέπει να γυρίσω και όταν κάποιος με θέλει. Τότε θα επιστρέψω. Αν όχι, είμαι ήρεμος. Έχουν περάσει πολλά χρόνια και έχω δώσει πολλά παιχνίδια», κατέληξε.