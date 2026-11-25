Για το ενδεχόμενο δημιουργίας επικίνδυνου πολιτικού προηγουμένου στην Ανατολική Μεσόγειο, τις ρηματικές διακοινώσεις, την ηλεκτρική διασύνδεση, τις σχέσεις με την Τουρκία και την Κύπρο, αλλά και τη στρατηγική του ΠΑΣΟΚ ενόψει των εκλογών μίλησε ο Δημήτρης Μάντζος στην εκπομπή «15 Λεπτά» των ΝΕΩΝ και στον Γιώργο Παπαχρήστο.

Ο τομεάρχης Εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ και πρώην εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος ανέπτυξε τις θέσεις του σε όλο το εύρος της συνέντευξης, από τις ρηματικές διακοινώσεις και την ηλεκτρική διασύνδεση έως τη στρατηγική του κόμματος ενόψει των εκλογών.

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Εξωτερική πολιτική και το προηγούμενο στην Ανατολική Μεσόγειο

Αναφερόμενος στη συνάντηση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη με τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη, ο κ. Μάντζος σημείωσε ότι δεν υπήρξε επίδειξη εγγράφου για τη ρηματική διακοίνωση, υπογραμμίζοντας ωστόσο τη σημασία της ως επίσημου, θεσμικού και ισχυρού γραπτού μέσου αντίδρασης στις τουρκικές προκλήσεις. Όπως είπε, «πολλές φορές οι ρηματικές διακοινώσεις είναι το πιο ισχυρό μέσο αντίδρασης της χώρας μας σε προκλήσεις που έχει δεχτεί τα τελευταία χρόνια», επισημαίνοντας πως η κυβέρνηση οφείλει να ενημερώνει αναλυτικά τις πολιτικές δυνάμεις, καθώς πρόκειται για αποφάσεις που δεσμεύουν επόμενες κυβερνήσεις και γενιές.

Ο τομεάρχης Εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ στάθηκε ιδιαίτερα στο ενδεχόμενο δημιουργίας επικίνδυνου πολιτικού προηγουμένου στην περιοχή, εφόσον η Ελλάδα προχωρά σε εκ των προτέρων ενημέρωση προς την Τουρκία για υποθαλάσσια ζεύξη ή έργα θαλάσσιας έρευνας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, εκτός Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας και Ευρωπαϊκού Κεκτημένου. Όπως σημείωσε για το τουρκολιβυκό μνημόνιο του 2019, η Άγκυρα προχώρησε «αιφνιδιαστικώς, χωρίς καμία προηγούμενη ενημέρωση της Ελλάδας, της Αιγύπτου ή άλλης χώρας», επιχειρώντας να διαγράψει νησιά όπως η Κρήτη, η Ρόδος, η Κάρπαθος και η Κάσος.

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Το καλώδιο, η Κύπρος και η ευρωπαϊκή διάσταση

Για το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας–Κύπρου–Ισραήλ (GSI), ο κ. Μάντζος υποστήριξε ότι σχεδιάστηκε ως ευρωπαϊκό έργο κοινού ενδιαφέροντος με σημαντική ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, όμως η κυβέρνηση Μητσοτάκη το επανέφερε επικοινωνιακά χωρίς επαρκείς εγγυήσεις, με αποτέλεσμα σε κρίσιμες στιγμές έντασης η Ευρώπη να μην εμφανίζεται εκεί που έπρεπε.

Παράλληλα, χαρακτήρισε εξαιρετικά επικίνδυνη τη δημόσια αντιπαράθεση Αθήνας και Λευκωσίας, τονίζοντας: «Η Αθήνα, αντί να δει τον ελέφαντα στο δωμάτιο που ήταν η Τουρκία μετά την Κάσο, προσπάθησε να της αλλάξει χρώμα και να εμφανίσει την Κύπρο ως τον ελέφαντα». Όπως πρόσθεσε, «δεν μπορεί η Ελλάδα να κρύβει πίσω από την Κύπρο την τουρκική ευθύνη».

Σύμφωνα με τον κ. Μάντζο, η Τουρκία έχει καταστήσει τη «Γαλάζια Πατρίδα» κεντρικό δόγμα, ενώ η στρατηγική των «ήρεμων νερών» δεν αξιοποιήθηκε για ένα αυστηρό πλαίσιο ευρωτουρκικών σχέσεων με κανόνες και ευρωπαϊκή παρουσία. Όπως είπε, «κάτω από ένα παχύ χαλί που ονομαζόταν Διακήρυξη των Αθηνών, με τη δική μας ανοχή, η Τουρκία μπόρεσε να βάλει όλη την προκλητικότητά της, όλο τον αναθεωρητισμό της και να το παίξει το καλό παιδί προς τις Βρυξέλλες». Αντιθέτως, σημείωσε ότι το ΠΑΣΟΚ θα επιδίωκε δομημένο διάλογο με χρονοδιάγραμμα, παραδοτέα, κανόνες και την Ευρώπη παρούσα.

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Εκλογικός στόχος, Αλέξης Τσίπρας και στάση απέναντι στη ΝΔ

Στα εσωτερικά πολιτικά ζητήματα, ο κ. Μάντζος ανέφερε ότι το ΠΑΣΟΚ περνά πλέον με έμφαση στα προβλήματα των πολιτών —με ορόσημα τη διοργάνωση του Σεπτεμβρίου, τη ΔΕΘ και τις επτά προγραμματικές τομές που κατατίθενται στη Βουλή— υπογραμμίζοντας: «Εμείς θέλουμε να κερδίσουμε τον κύριο Μητσοτάκη. Η μάχη η δική μας είναι για την πρώτη θέση».

Αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα, μίλησε για συστηματική επίθεση κατά του ΠΑΣΟΚ, υποστηρίζοντας ότι το εγχείρημά του εμφανίζεται χωρίς ιδεολογική και προγραμματική συγκρότηση και επιχειρεί ένα «αμήχανο και ανεπιτυχές rebranding». Ξεκαθάρισε επίσης ότι σε μια κυβέρνηση συνεργασίας προϋπόθεση είναι η νίκη του ΠΑΣΟΚ, κλείνοντας με τη δέσμευση: «Αγωνιζόμαστε όλες και όλοι για την πολιτική αλλαγή χωρίς συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία, με οποιαδήποτε εκδοχή της και οποιαδήποτε ηγεσία της».