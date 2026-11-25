Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε πάνω από σήραγγα στην περιοχή Αλ-Βαράκ της Γκίζας μετά την ανατροπή του οχήματος, με τις δυνάμεις πυρόσβεσης να θέτουν το συμβάν υπό έλεγχο

Τουλάχιστον 30 άτομα έχασαν τη ζωή τους και 15 τραυματίστηκαν όταν ένα όχημα που μετέφερε πετρελαϊκά προϊόντα ανατράπηκε και πήρε φωτιά σε έναν σημαντικό περιφερειακό δρόμο στην Αίγυπτο, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας την Τετάρτη.

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Σύμφωνα με το υπουργείο, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε σημείο πάνω από σήραγγα στην περιοχή Αλ-Βαράκ της Γκίζας. Όπως μετέδωσαν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, οι δυνάμεις της πυροσβεστικής κατόρθωσαν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο.

Η έκταση της πυρκαγιάς προκάλεσε μεγάλη κινητοποίηση των αιγυπτιακών Αρχών, με δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της Πολιτικής Προστασίας και των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης να αναπτύσσονται στο σημείο.

Μεγάλη επιχείρηση διάσωσης – Κινητοποιήθηκαν 39 ασθενοφόρα

Σύμφωνα με πληροφορίες, το υπουργείο Υγείας της Αιγύπτου κινητοποίησε συνολικά 39 ασθενοφόρα για τη διακομιδή των θυμάτων και την παροχή πρώτων βοηθειών στους τραυματίες.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε τρία νοσοκομεία της ευρύτερης περιοχής, όπου τους παρασχέθηκε ιατρική φροντίδα.

Ο υπουργός Υγείας της Αιγύπτου, Χάλεντ Αμπντέλ Γκαφάρ, έδωσε εντολή να τεθούν σε αυξημένη ετοιμότητα τα νοσοκομεία της περιοχής, προκειμένου να ανταποκριθούν στις ανάγκες που προέκυψαν από το πολύνεκρο δυστύχημα.

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Παράλληλα, κινητοποιήθηκε η αιγυπτιακή Ερυθρά Ημισέληνος για την υποστήριξη των πληγέντων, ενώ τα υπουργεία Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης παρακολουθούν τις εξελίξεις.

Οι δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας κατάφεραν να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά.

Άγνωστα παραμένουν τα αίτια της ανατροπής του βυτιοφόρου

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν διευκρινιστεί οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες ο οδηγός του βυτιοφόρου έχασε τον έλεγχο του οχήματος, ούτε τα αίτια που οδήγησαν στην ανατροπή του.

Επίσης, δεν έχει γίνει γνωστός ο ακριβής αριθμός των οχημάτων που επλήγησαν από την πυρκαγιά, ενώ δεν έχουν δημοσιοποιηθεί αναλυτικές πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας των 15 τραυματιών.