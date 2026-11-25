Η ομάδα του Ιμανόλ Αλγουαθίλ επιδιώκει να διατηρήσει το αήττητό της στη διοργάνωση και να κάνει ένα σημαντικό βήμα για την πρώτη οκτάδα, που εξασφαλίζει απευθείας πρόκριση στους «16»

Το «Γ. Καραϊσκάκης» θα είναι κατάμεστο στη μεγάλη αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Μίλαν, καθώς η «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ ανακοίνωσε πως τα εισιτήρια εξαντλήθηκαν. Οι φίλοι των Πειραιωτών έκαναν sold out ενόψει του αγώνα της Πέμπτης (26/11, 19:45), δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για μία ακόμη δυνατή ευρωπαϊκή ατμόσφαιρα στο φαληρικό γήπεδο.

View this post on Instagram Διαφήμιση Διαφήμιση

Η ανταπόκριση του κόσμου ήταν μεγάλη, με τον Ολυμπιακό να γνωστοποιεί επίσημα πως δεν υπάρχουν πλέον διαθέσιμα εισιτήρια για το παιχνίδι της League Phase του Europa League. Έτσι, οι «ερυθρόλευκοι» θα έχουν στο πλευρό τους γεμάτες εξέδρες σε μία ιδιαίτερα σημαντική αναμέτρηση για την ευρωπαϊκή τους πορεία.

Η ομάδα του Ιμανόλ Αλγουαθίλ θέλει να αξιοποιήσει την ώθηση της έδρας της, να διατηρήσει το αήττητό της στη διοργάνωση και να κάνει ένα σημαντικό βήμα για την πρώτη οκτάδα, που εξασφαλίζει απευθείας πρόκριση στους «16».

Το μήνυμα από τον κόσμο είναι σαφές: το «Καραϊσκάκης» θα είναι γεμάτο για τη μάχη με τη Μίλαν, με τους Πειραιώτες να αναζητούν ένα αποτέλεσμα που θα δώσει ακόμη μεγαλύτερη δυναμική στην ευρωπαϊκή τους προσπάθεια.