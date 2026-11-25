Με δύο τέρματα του Άντονι Γκόρντον οι Καταλανοί έφτασαν τους δώδεκα βαθμούς στη διοργάνωση, ενώ η Βιγιαρεάλ διατήρησε ζωντανές τις ελπίδες της για πρόκριση

Δύο διαφορετικές εκτός έδρας αποστολές, με κοινό ισπανικό χαμόγελο, ολοκληρώθηκαν για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Η Μπαρτσελόνα επικράτησε με 4-1 της Σαμπάχ Μπακού, φτάνοντας τις τέσσερις νίκες σε πέντε παιχνίδια, ενώ η Βιγιαρεάλ απέδρασε με το 1-0 από την έδρα της Σλάβια Πράγας και διατήρησε ζωντανές τις ελπίδες της για πρόκριση.

Σαμπάχ Μπακού – Μπαρτσελόνα 1-4

Χωρίς να χρειαστεί να ανεβάσει ιδιαίτερα τις στροφές της, η Μπαρτσελόνα πέρασε με άνεση από το Μπακού, επικρατώντας με 4-1 της Σαμπάχ για την πέμπτη αγωνιστική της League Phase. Οι Καταλανοί έφτασαν τους 12 βαθμούς, ενώ οι γηπεδούχοι παρέμειναν στους τρεις.

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Κεντρικό πρόσωπο της αναμέτρησης ήταν ο Άντονι Γκόρντον, ο οποίος βρήκε δύο φορές δίχτυα. Ο Άγγλος εξτρέμ άνοιξε το σκορ στο 31’, ενώ ένα λεπτό αργότερα σκόραρε ξανά, όμως το τέρμα του ακυρώθηκε για οφσάιντ του Ζεσούς στην αρχή της φάσης.

Ο Γκόρντον χτύπησε εκ νέου στο 51’, διπλασιάζοντας τα προσωπικά του τέρματα και ανεβάζοντας το σκορ στο 0-2. Η Μπαρτσελόνα εκμεταλλεύτηκε στη συνέχεια τα αμυντικά κενά της Σαμπάχ και μέσα σε λίγα λεπτά έδωσε διαστάσεις θριάμβου στην επικράτησή της. Ο Αντεγέμι έκανε το 0-3 στο 55’, ενώ ο Γκαμπριέλ Ζεσούς διαμόρφωσε το 0-4 στο 60’.

Οι γηπεδούχοι κατάφεραν να πετύχουν το γκολ της τιμής τρία λεπτά αργότερα, με τον Μίκελς να νικά την αντίπαλη άμυνα με όμορφο πλασέ για το τελικό 1-4.

Σλάβια Πράγας – Βιγιαρεάλ 0-1

Σημαντικό αποτέλεσμα στη μάχη της πρόκρισης πήρε η Βιγιαρεάλ, η οποία επικράτησε με 1-0 της Σλάβιας στην Πράγα και έφτασε τους έξι βαθμούς. Οι Τσέχοι, από την άλλη, εξακολουθούν να αναζητούν την πρώτη τους νίκη στη διοργάνωση, έχοντας μέχρι στιγμής μόλις μία ισοπαλία.

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Το πρώτο ημίχρονο είχε ισορροπία, με τις δύο ομάδες να δίνουν έμφαση στην ανασταλτική τους λειτουργία και να προσπαθούν να περιορίσουν τους κινδύνους. Η Σλάβια πλησίασε στο γκολ μόλις στο 13ο δευτερόλεπτο, όμως ο Λουίζ Τζούνιορ σταμάτησε τον Σουλεϊμάν. Για τη Βιγιαρεάλ, η σημαντικότερη στιγμή ήρθε στο 35’, όταν ο Ολιβασέγι δεν κατάφερε να νικήσει τον Μάρκοβιτς.

Το σκηνικό δεν διαφοροποιήθηκε ιδιαίτερα μετά την ανάπαυλα, με τις δύο ομάδες να αναζητούν το γκολ που θα μπορούσε να αποδειχθεί καθοριστικό. Τη λύση έδωσαν οι φιλοξενούμενοι στο 62ο λεπτό, όταν ο Μπιουκάναν υποδέχθηκε την πάσα του Πέρεθ και με αριστερό σουτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 0-1.

Η Σλάβια προσπάθησε να αντιδράσει, με τον προπονητή της, Γίντριχ Τρπσόβσκι, να περνά δύο επιθετικούς στον αγωνιστικό χώρο, όμως δεν κατάφερε να βρει την ισοφάριση. Στο 82’, μάλιστα, η παρέμβαση του VAR οδήγησε στην ανάκληση της απόφασης για πέναλτι υπέρ των γηπεδούχων, με το 0-1 να παραμένει μέχρι το τέλος.