Οι δύο βάσεις δεδομένων δεν προέκυψαν από νέα κυβερνοεπίθεση, αλλά αποτελούν προϊόντα συσσώρευσης δεδομένων από πολλαπλές πηγές και παλαιότερες παραβιάσεις

Μια από τις μεγαλύτερες διαρροές δεδομένων στην ιστορία αποκαλύφθηκε από ερευνητές κυβερνοασφάλειας, καθώς, σύμφωνα με δημοσίευμα του Wired, περισσότερα από 3,5 δισεκατομμύρια αρχεία με ονόματα χρηστών, κωδικούς πρόσβασης, αριθμούς ταυτότητας και ευαίσθητα προσωπικά έγγραφα έμειναν εκτεθειμένα σε κοινή θέα στο διαδίκτυο.

Οι δύο τεράστιες βάσεις δεδομένων, οι οποίες δεν συνδέονται μεταξύ τους, αλλά εντοπίστηκαν σχεδόν ταυτόχρονα, ήταν προσβάσιμες χωρίς κανέναν απολύτως κωδικό ή έλεγχο ταυτότητας. Η εγκληματική αυτή αμέλεια έδωσε σε οποιονδήποτε τη δυνατότητα να αποκτήσει πρόσβαση σε ευαίσθητες πληροφορίες χρηστών από δεκάδες χώρες, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γαλλίας και της Γερμανίας.

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Στοιχεία κλεμμένα στοιχεία από κακόβουλο λογισμικό

Η πρώτη βάση δεδομένων, την οποία εντόπισε ο ερευνητής Τζερεμάια Φάουλερ της Black Hills Information Security, περιείχε περίπου δύο δισεκατομμύρια στοιχεία σύνδεσης. Η συλλογή περιελάμβανε διευθύνσεις email, ονόματα χρηστών, κωδικούς πρόσβασης, cookies περιήγησης και session tokens. Οι πληροφορίες ήταν οργανωμένες σε 8.471 φακέλους, πολλοί από τους οποίους έφεραν ονόματα χωρών.

Ο Φάουλερ εντόπισε εκατοντάδες εκατομμύρια λογαριασμούς email, πάνω από 100 εκατομμύρια λογαριασμούς social media και δεκάδες εκατομμύρια λογαριασμούς ηλεκτρονικού εμπορίου, μεταξύ των οποίων 114 εκατομμύρια λογαριασμούς Google, 88 εκατομμύρια λογαριασμούς Facebook και 36,6 εκατομμύρια λογαριασμούς Amazon.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι περίπου 400.000 έγγραφα φαίνεται να προέρχονται από εξελιγμένο κακόβουλο λογισμικό που είχε μολύνει τις συσκευές των θυμάτων, δημιουργώντας ξεχωριστούς φακέλους για τον καθένα. Αυτοί οι φάκελοι περιείχαν αρχεία για το λειτουργικό σύστημα, το clipboard, ακόμη και τα cookies. Μιλώντας στο WIRED, ο Φάουλερ περιέγραψε αυτή την ανακάλυψη ως την πιο τρομακτική της έρευνας, τονίζοντας χαρακτηριστικά πως «αν είχες αυτά τα στοιχεία στα χέρια σου, σου ανήκε αυτός ο άνθρωπος».

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Το ψηφιακό αποτύπωμα εκατοντάδων εκατομμυρίων πολιτών στην Κίνα

Η δεύτερη βάση δεδομένων αποκαλύφθηκε από τον διευθυντή ερευνών της εταιρείας ασφαλείας UpGuard Γκρεγκ Πόλοκ και περιείχε 1,64 δισεκατομμύρια έγγραφα που αφορούσαν κυρίως Κινέζους πολίτες και επιχειρήσεις. Ο Πόλοκ εντόπισε τουλάχιστον 840 εκατομμύρια μοναδικούς κινεζικούς αριθμούς εθνικής ταυτότητας, 300 εκατομμύρια τηλεφωνικούς αριθμούς, 11 εκατομμύρια εγγραφές φοιτητών και περίπου 7,8 εκατομμύρια εταιρικές καταχωρίσεις.

Τα δεδομένα αυτά περιελάμβαναν ευαίσθητες πληροφορίες ακόμη και για ανήλικα παιδιά ή για άτομα που έχουν φύγει από τη ζωή, ενώ η βάση φαινόταν να ενημερώνεται συνεχώς μέχρι και μία εβδομάδα πριν από τον εντοπισμό της.

Οδηγός επιβίωσης

Οι ερευνητές διευκρινίζουν ότι οι δύο βάσεις δεδομένων δεν προέκυψαν από κάποια νέα κυβερνοεπίθεση σε συγκεκριμένη εταιρεία, αλλά αποτελούν προϊόντα συσσώρευσης και επεξεργασίας δεδομένων από πολλαπλές πηγές και παλαιότερες παραβιάσεις. Αυτό σημαίνει ότι ο αριθμός των 3,5 δισεκατομμυρίων αφορά τον συνολικό όγκο των αρχείων και όχι απαραίτητα διαφορετικά άτομα, καθώς πολλοί χρήστες που χρησιμοποιούν τον ίδιο κωδικό πρόσβασης σε πολλές ιστοσελίδες εμφανίζονται επανειλημμένα.

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Παρ’ όλα αυτά, η ύπαρξη τόσο μεγάλων και οργανωμένων συλλογών στο διαδίκτυο δίνει στους κυβερνοεγκληματίες έτοιμα εργαλεία για να πραγματοποιήσουν επιθέσεις υποκλοπής ταυτότητας, οικονομικές απάτες και μαζικές παραβιάσεις λογαριασμών.

Αν και οι δύο βάσεις δεδομένων έχουν πλέον αποσυρθεί από το διαδίκτυο, το περιστατικό αναδεικνύει για ακόμη μία φορά τη σημασία της προσωπικής ψηφιακής προστασίας.

Οι ειδικοί ασφαλείας συνιστούν στους χρήστες να αποφεύγουν τη χρήση του ίδιου κωδικού πρόσβασης σε διαφορετικές υπηρεσίες και να ενεργοποιούν πάντα τον έλεγχο ταυτότητας δύο παραγόντων (2FA), ο οποίος μπορεί να αποτρέψει την παραβίαση ενός λογαριασμού ακόμη και αν ο κωδικός πρόσβασης έχει διαρρεύσει.