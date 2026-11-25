Η αναμέτρηση για την πέμπτη αγωνιστική της League Phase του Champions League μεταδίδεται ζωντανά από το MEGA με τις δύο ομάδες να επιδιώκουν βαθμολογικό όφελος

Η δράση στο Champions League συνεχίζεται με μια σπουδαία ευρωπαϊκή αναμέτρηση, καθώς η Παρί Σεν Ζερμέν υποδέχεται τη Ρόμα στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της League Phase. Οι Παριζιάνοι θέλουν να αξιοποιήσουν την έδρα τους και να κάνουν ακόμη ένα σημαντικό βήμα προς την εξασφάλιση της πρόκρισης, ενώ οι «τζιαλορόσι» ταξιδεύουν με στόχο ένα αποτέλεσμα που θα ενισχύσει τη δική τους προσπάθεια στη διοργάνωση.

Το ενδιαφέρον στρέφεται στο Παρίσι, όπου δύο ομάδες με υψηλές φιλοδοξίες και διαφορετική αγωνιστική ταυτότητα διασταυρώνουν τα ξίφη τους σε ένα παιχνίδι με μεγάλο βαθμολογικό ενδιαφέρον.

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Δείτε την αναμέτρηση Παρί Σεν Ζερμέν – Ρόμα σε Live Streaming από το MEGA