Οι δύο αθλητές βρέθηκαν στις εξέδρες της SUNEL Arena για να παρακολουθήσουν την αναμέτρηση των «ερυθρόλευκων» στο πλαίσιο της δέκατης τέταρτης αγωνιστικής της EuroLeague

Δύο γνώριμα πρόσωπα βρέθηκαν στις εξέδρες της SUNEL Arena για να παρακολουθήσουν από κοντά την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Χάποελ Τελ Αβίβ, στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής της EuroLeague.

Ο λόγος για τον Σακίλ ΜακΚίσικ και τον Αλεξέι Ποκουσέφσκι, οι οποίοι έδωσαν το «παρών» στα Άνω Λιόσια και παρακολούθησαν την προσπάθεια των «ερυθρόλευκων».

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Ο ΜακΚίσικ είχε επισκεφθεί και την προπόνηση του Ολυμπιακού την προηγούμενη ημέρα, ενώ στο γήπεδο βρέθηκε μαζί με τη σύζυγό του, Μπέριλ.

EUROLEAGUE 2026-2027 / ΟΣΦΠ – ΧΑΠΟΕΛ ΤΕΛ ΑΒΙΒ (ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI)

Από την άλλη, ο Ποκουσέφσκι έχει συνδέσει τα πρώτα χρόνια της καριέρας του με τους Πειραιώτες, καθώς προέρχεται από τις ακαδημίες της ομάδας και έχει περάσει αρκετά χρόνια στην Ελλάδα.

Intime – Maropoulos Alexandros