Η αποκάλυψη του μυκηναϊκού τάφου ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο για την αρχαιολογική έρευνα στην Εύβοια

Ένα σπουδαίο αρχαιολογικό εύρημα, που αναμένεται να φωτίσει άγνωστες πτυχές της ιστορίας της Εύβοιας πριν από περισσότερες από τρεις χιλιετίες, ήρθε στο φως στα Ψαχνά, προκαλώντας ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην αρχαιολογική κοινότητα.

Πρόκειται για έναν εντυπωσιακό θολωτό, βασιλικό μυκηναϊκό τάφο ηλικίας άνω των 3.200 ετών, ο οποίος αποκαλύφθηκε κατά τη διάρκεια των εργασιών κατασκευής της παράκαμψης Χαλκίδας – Ψαχνών.

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Η σημασία του ευρήματος είναι ιδιαίτερα μεγάλη, καθώς πρόκειται για τον 126ο θολωτό τάφο της μυκηναϊκής περιόδου που έχει εντοπιστεί στην Ελλάδα, ενώ, με βάση τις διαστάσεις του, εκτιμάται ότι συγκαταλέγεται στους 20 μεγαλύτερους της χώρας.

Τα πρώτα αρχαιολογικά στοιχεία δείχνουν ότι ο τάφος προοριζόταν για την ταφή ενός ιδιαίτερα σημαντικού προσώπου της εποχής, πιθανότατα κάποιου ηγεμόνα, γεγονός που ενισχύει την ιστορική και αρχαιολογική αξία της ανακάλυψης.

Στόχος να διασωθεί ο τάφος και να γίνει επισκέψιμος

Η αποκάλυψη του μυκηναϊκού τάφου ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο για την αρχαιολογική έρευνα στην Εύβοια, καθώς οι εργασίες που θα ακολουθήσουν αναμένεται να φέρουν στο φως πολύτιμα στοιχεία για την περιοχή και τον ρόλο της κατά τη μυκηναϊκή περίοδο.

Παράλληλα, στην περιοχή των Ψαχνών προωθείται η λύση της γεφύρωσης, προκειμένου να προστατευθούν οι αρχαιότητες και να διασφαλιστεί η διατήρηση του μνημείου.

Μάλιστα, ο σχεδιασμός προβλέπει ο τάφος να καταστεί επισκέψιμος, ώστε να αποτελέσει ένα νέο σημείο αρχαιολογικού και ιστορικού ενδιαφέροντος για την περιοχή. Οι τελικές κατευθύνσεις αναμένονται από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο (ΚΑΣ).