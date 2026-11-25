Ο αριθμός των ομήρων ήταν πολύ μεγαλύτερος από τους 30 που είχαν αναφέρει προηγουμένως οι αρχές, σύμφωνα με αστυνομική πηγή που δήλωσε ότι 76 άνθρωποι ήταν θύματα της ομηρείας

Εβδομήντα έξι άνθρωποι ήταν θύματα της ομηρείας που σημειώθηκε σε σούπερ μάρκετ στην Καρταχένα, στη βόρεια Κολομβία, δήλωσε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο αστυνομική πηγή, αριθμός πολύ μεγαλύτερος από τους 30 που είχαν αναφέρει προηγουμένως οι αρχές.

Νωρίς σήμερα το πρωί, οι δυνάμεις ασφαλείας πραγματοποίησαν έφοδο στο σούπερ μάρκετ απελευθερώνοντας τους ομήρους, ορισμένοι εκ των οποίων κρατούνταν επί σχεδόν 17 ώρες– και σκοτώνοντας έναν από τους τρεις δράστες.

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Η ομηρεία διήρκησε 17 ώρες και κράτησε σε αγωνία τη χώρα και την τουριστική πόλη Καρταχένα, λιμάνι στην Καραϊβική.

Αστυνομική πηγή είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο, ζητώντας να μην κατονομαστεί, ότι στο περιστατικό εμπλέκονταν 76 όμηροι και τρεις δράστες.

Τις ώρες της ομηρείας, οι αρχές είχαν δηλώσει ότι 30 άνθρωποι κρατούνταν, εκ των οποίων 10 αφέθηκαν ελεύθεροι πριν από την έφοδο των δυνάμεων ασφαλείας στο σούπερ μάρκετ.

Ο δεξιός πρόεδρος της Κολομβίας Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια, ο οποίος μετέβη στο σημείο φορώντας στολή παραλλαγής, φέροντας ένα όπλο και κρατώντας έναν ασύρματο, δήλωσε ότι η επιχείρηση ήταν άψογη.

Δήλωσε ότι η ομηρεία αυτή ήταν μια πράξη του κοινού ποινικού δικαίου αποκλείοντας οποιαδήποτε εμπλοκή ένοπλων ομάδων που εξαπολύουν επιθέσεις σε όλη τη χώρα τους τελευταίους μήνες.