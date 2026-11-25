Με πρωταγωνίστριες τις Άντριους και Χάιντου που σημείωσαν συνολικά επτά τέρματα, η ομάδα του Γιώργου Ντόσκα πέτυχε την ενδέκατη νίκη της σε ισάριθμες αγωνιστικές

Ο Ολυμπιακός πέρασε με εμφατικό τρόπο από τη Νέα Σμύρνη, επικρατώντας του Πανιωνίου με 20-6 για την 11η αγωνιστική της Waterpolo League. Οι «ερυθρόλευκες» επιβεβαίωσαν την ανωτερότητά τους σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης και διατήρησαν το απόλυτο των νικών, παραμένοντας στην πρώτη θέση της βαθμολογίας.

Η ομάδα του Γιώργου Ντόσκα μπήκε δυνατά στο παιχνίδι και με πρωταγωνίστρια τη Φωτεινή Τριχά, η οποία σημείωσε δύο γκολ στα πρώτα πεντέμισι λεπτά, πήρε από νωρίς τον έλεγχο. Ο Ολυμπιακός έκλεισε το πρώτο οκτάλεπτο με προβάδισμα 5-2 και συνέχισε στον ίδιο ρυθμό στη δεύτερη περίοδο.

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Η επιθετική παραγωγή των φιλοξενούμενων παρέμεινε υψηλή, με τη διαφορά να μεγαλώνει σταθερά. Δύο λεπτά πριν από την ολοκλήρωση του ημιχρόνου, η Μπίκου ανέβασε το σκορ στο 11-4, δίνοντας διψήφια διάσταση στα τέρματα του Ολυμπιακού.

Μετά την ανάπαυλα, οι Άντριους και Χάιντου ανέλαβαν δράση, πετυχαίνοντας από τρία γκολ και συμβάλλοντας καθοριστικά στη διαμόρφωση του 17-6. Στην τελευταία περίοδο, μάλιστα, οι «ερυθρόλευκες» κράτησαν ανέπαφη την εστία τους, σημείωσαν ακόμη τρία τέρματα και ολοκλήρωσαν την αναμέτρηση με το επιβλητικό 20-6.

Έτσι, ο Ολυμπιακός πανηγύρισε την 11η νίκη του σε ισάριθμες αγωνιστικές, συνεχίζοντας αήττητος την πορεία του στο πρωτάθλημα.

Τα οκτάλεπτα: 2-5, 2-6, 2-6, 0-3.

Ολυμπιακός (Γιώργος Ντόσκας): Σταματοπούλου, Φούκου, Σάντα, Κουρτίδου, Τριχά 3, Άντριους 4, Μπίκου 2, Νίνου, Πλευρίτου 3, Χάιντου 5, Τορνάρου 2, Νίγκρο, Τζορακάκη, Σαλταμανίκα 1.