Ως οδηγός της μηχανής έχει ταυτοποιηθεί Αλβανός με βαρύ ποινικό παρελθόν, ενώ τα στοιχεία του δεύτερου άνδρα που συμμετείχε στην εκτέλεση δεν έχουν γίνει γνωστά

Νέα στοιχεία για την εν ψυχρώ εκτέλεση του 52χρονου με το προσωνύμιο «Παπαγάλος» στη Γλυφάδα φέρνει στο φως βίντεο από κάμερες ασφαλείας, στο οποίο καταγράφεται η διαφυγή των φερόμενων ως δραστών με μοτοσικλέτα.

Οι αστυνομικοί του Τμήματος Ανθρωποκτονιών κατάφεραν, μέσα από την ανάλυση του οπτικού υλικού, να ακολουθήσουν τα ίχνη τους μέχρι μια μονοκατοικία στην Κερατέα, όπου φέρεται να οργανώθηκε η απομάκρυνσή τους από το σημείο του εγκλήματος.

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Για την υπόθεση έχει συλληφθεί και προφυλακιστεί ένας 48χρονος, ο οποίος κατηγορείται για συνέργεια στην ανθρωποκτονία, ενώ οι Αρχές αναζητούν ακόμη δύο άτομα που φέρονται να εμπλέκονται στη δολοφονία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο 52χρονος δέχθηκε τη δολοφονική επίθεση στις 11 Οκτωβρίου 2026, την ώρα που κατευθυνόταν προς το νυχτερινό κέντρο όπου εργαζόταν ως προσωπικό ασφαλείας.

Το βίντεο που αποκάλυψε τη διαδρομή των δραστών

Καθοριστικό ρόλο στην εξιχνίαση της υπόθεσης έπαιξε η αξιοποίηση βιντεοληπτικού υλικού από κάμερες ασφαλείας, αλλά και οι μαρτυρίες που συγκέντρωσαν οι αστυνομικοί.

Από την ανάλυση των εικόνων εντοπίστηκε η μοτοσικλέτα με την οποία διέφυγαν οι δύο φερόμενοι ως εκτελεστές, ενώ οι έρευνες οδήγησαν σε μια απομονωμένη μονοκατοικία στην Κερατέα.

Ως οδηγός της μοτοσικλέτας έχει ταυτοποιηθεί άνδρας αλβανικής καταγωγής, με βαρύ ποινικό παρελθόν, ο οποίος, σύμφωνα με τις πληροφορίες, έχει διαφύγει στην Αλβανία. Τα στοιχεία του δεύτερου άνδρα που φέρεται να συμμετείχε στην εκτέλεση δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί επίσημα από τις Αρχές.

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Η σύλληψη στο Αγρίνιο και ο ρόλος της μονοκατοικίας στην Κερατέα

Έπειτα από πολυήμερη παρακολούθηση, οι αστυνομικοί εντόπισαν και συνέλαβαν στις 18 Νοεμβρίου στο Αγρίνιο τον 48χρονο ιδιοκτήτη της μονοκατοικίας στην Κερατέα.

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, ο κατηγορούμενος φέρεται να παρείχε βοήθεια στους δράστες μετά τη δολοφονία, αναλαμβάνοντας να τους απομακρύνει από την περιοχή και να συμβάλει στην απόκρυψη στοιχείων που θα μπορούσαν να τους συνδέσουν με το έγκλημα.

Ειδικότερα, οι δύο φερόμενοι ως εκτελεστές φέρονται να κατέληξαν στο απομονωμένο σπίτι στην Κερατέα, όπου τους περίμενε ο 48χρονος. Στη συνέχεια, σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, τους μετέφερε με αυτοκίνητο σε άλλη περιοχή της Αττικής, προκειμένου να εξαφανίσουν τα ίχνη τους.

Ο ίδιος, πάντως, αρνείται μέσω του δικηγόρου του οποιαδήποτε εμπλοκή στη δολοφονία. Μάλιστα, υποστηρίζει ότι διαθέτει στοιχεία, που αποδεικνύουν πως την ώρα της εκτέλεσης δεν βρισκόταν ούτε στη Γλυφάδα, ούτε στο σπίτι του στην Κερατέα, αλλά στην κατοικία φιλικού του προσώπου στον Κολωνό.

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Σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία για συνέργεια σε ανθρωποκτονία με δόλο κατά συναυτουργία, ενώ έχει ήδη προφυλακιστεί. Παράλληλα, οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό των υπόλοιπων εμπλεκομένων.

Το χρονικό της εκτέλεσης πίσω από το γήπεδο γκολφ

Η δολοφονία του 52χρονου σημειώθηκε στις 11 Οκτωβρίου, σε σημείο πίσω από το γήπεδο γκολφ της Γλυφάδας.

Οι δύο δράστες, που επέβαιναν σε μοτοσικλέτα, προσέγγισαν τον 52χρονο, ο οποίος κινούνταν επίσης με δίκυκλο, και άνοιξαν πυρ εναντίον του. Αρχικά τον πυροβόλησαν πισώπλατα, με αποτέλεσμα να πέσει στο οδόστρωμα, ενώ στη συνέχεια τον πυροβόλησαν ξανά, πριν διαφύγουν.

Κατά την αυτοψία στο σημείο οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν, μεταξύ άλλων, δέκα κάλυκες πυροβόλου όπλου. Από τη νεκροψία – νεκροτομή προέκυψε ότι ο θάνατός του προκλήθηκε από πολλαπλά τραύματα από βολίδες πυροβόλου όπλου.

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Το βαρύ ποινικό παρελθόν του «Παπαγάλου»

Ο 52χρονος ήταν γνωστός στις Αρχές από την εμπλοκή του στον χώρο της Greek Mafia και φέρεται να είχε συνδεθεί με την ομάδα του Γιώργου Μοσχούρη, γνωστού ως «Θαμνάκια».

Ο Μοσχούρης είχε δολοφονηθεί τον Απρίλιο του 2025 στο Χαλάνδρι, έξω από ιδιωτική κλινική, σε επίθεση που αποδόθηκε σε Ρωσόφωνους εκτελεστές και συνδέθηκε με τη δράση της ρωσόφωνης μαφίας του Έντικ.

Από την ημέρα της εκτέλεσης του «Παπαγάλου», οι αστυνομικοί του Τμήματος Ανθρωποκτονιών εξέταζαν μαρτυρίες και βιντεοληπτικό υλικό, επιχειρώντας να ανασυνθέσουν τη διαδρομή των δραστών και να εντοπίσουν όσους συνέδραμαν στη διαφυγή τους. Οι έρευνες οδήγησαν τελικά στη σύλληψη του 48χρονου στο Αγρίνιο, ενώ η αναζήτηση των υπόλοιπων εμπλεκομένων συνεχίζεται.