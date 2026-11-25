Σύμφωνα με το δημοσίευμα, δορυφορικές εικόνες κατέγραψαν χθες το πρωί το ιρανικό πλοίο να προσεγγίζει με δυσκολία το λιμάνι της Βεγγάζης, προκειμένου να δέσει σε προβλήτα

Ένα τρίτο σκάφος επλήγη από ουκρανικά θαλάσσια drone πλησίον της Βεγγάζης στη Λιβύη, στο πλαίσιο επιχείρησης που είχε ως στόχο τη βύθιση ρωσικού πολεμικού πλοίου και δεξαμενόπλοιου στην εν λόγω περιοχή, σύμφωνα με ρεπορτάζ της ιταλικής εφημερίδας Corriere della Sera που δημοσιεύτηκε την Τετάρτη.

Εικάζεται πως το εν λόγω φορτηγό πλοίο εντάσσεται σε ιρανικό δίκτυο λαθρεμπορίου, το οποίο αποσκοπεί στη διακίνηση εξελιγμένων ηλεκτρονικών εξαρτημάτων για drones από την Κίνα και την Ινδία προς τη Λιβύη, με σκοπό την εκεί ανασυσκευασία τους και την τελική τους προώθηση στο Ιράν.

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Σύμφωνα με ιταλικό δημοσίευμα, το υπό ιρανική σημαία πλοίο Alvan εντοπίστηκε την Κυριακή στα ανοικτά της Βεγγάζης, όπου και δέχθηκε πλήγμα από ουκρανικές δυνάμεις για λογαριασμό των Ηνωμένων Πολιτειών. Σε αντίθεση με προγενέστερα περιστατικά, η Ουκρανία δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για τη συγκεκριμένη επίθεση.

Το Alvan υπόκειται σε αμερικανικές κυρώσεις τουλάχιστον από το 2020 και, ενώ παρακάμπτει τον αμερικανικό αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ, εξαφανιζόταν και επανεμφανιζόταν επανειλημμένα με διαφορετικές ονομασίες.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η κυβέρνηση Τραμπ απαιτεί από τον Χαλίφα Χάφταρ να σταματήσει να λαμβάνει στρατιωτικό εξοπλισμό από το Ιράν, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Σύμφωνα με το i24, η κίνηση αυτή εκτιμάται ως τμήμα των σχεδίων επανεξοπλισμού του Χάφταρ, ο οποίος επιδιώκει να θέσει υπό τον έλεγχό του τη δυτική Λιβύη, έπειτα από την αποτυχία του εγχειρήματος πριν από έξι έτη εξαιτίας της τουρκικής παρέμβασης.

Τα πράγματα είναι πλέον διαφορετικά: Κατά σύμπτωση σήμερα ο Χάφταρ βρισκόταν στην Άγκυρα για να συναντηθεί με υψηλόβαθμους Τούρκους αξιωματούχους ασφαλείας, καθώς οι σχέσεις του με την Άγκυρα βελτιώνονται σημαντικά.