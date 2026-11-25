Το βασικό ερώτημα που καλούνται να απαντήσουν οι Αρχές είναι αν πρόκειται πράγματι για ανθρώπινα οστά ή για κάποιον ιατρικό σκελετό που απορρίφθηκε στον κάδο

Αναστάτωση προκλήθηκε το βράδυ της Τετάρτης στην Πάτρα, όταν εντοπίστηκε σακούλα με ευρήματα που παραπέμπουν σε ανθρώπινα οστά μέσα και γύρω από κάδο απορριμμάτων, στο κέντρο της πόλης.

Το περιστατικό σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Κορίνθου και Μιαούλη, με τους περίοικους να ειδοποιούν άμεσα την Αστυνομία, μόλις αντιλήφθηκαν το ασυνήθιστο εύρημα.

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Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του pelop.gr, ορισμένα από τα ευρήματα βρίσκονταν μέσα στον κάδο, ενώ άλλα είχαν πέσει έξω, φτάνοντας μέχρι και το οδόστρωμα.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, ενώ για την αυτοψία κλήθηκε και κλιμάκιο της Σήμανσης. Οι αστυνομικοί φωτογράφισαν και κατέγραψαν τα ευρήματα, συλλέγοντας στοιχεία που ενδέχεται να βοηθήσουν στη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Ανθρώπινα οστά ή ιατρικός σκελετός;

Το βασικό ερώτημα που καλούνται να απαντήσουν οι Αρχές είναι αν πρόκειται πράγματι για ανθρώπινα οστά ή για κάποιον ιατρικό σκελετό που απορρίφθηκε στον κάδο.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση για τη φύση των ευρημάτων, ενώ η προέλευσή τους παραμένει άγνωστη. Οι απαραίτητες εξετάσεις αναμένεται να δώσουν απαντήσεις και να αποσαφηνίσουν τι ακριβώς συνέβη.