Ο εκπαιδευτικός οργανισμός Training HUB ολοκλήρωσε τον πρώτο κύκλο της κοινωνικής του πρωτοβουλίας για την εργασιακή συμπερίληψη ατόμων στο φάσμα του αυτισμού στη Δημιουργική Βιομηχανία.

Η αίθουσα του Σεράφειου του Δήμου Αθηναίων ήταν κατάμεστη και πολλοί ακόμη θεατές παρακολούθησαν διαδικτυακά. Την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2026 πραγματοποιήθηκε εκεί η Ημέρα Διαλόγου & Δράσης «Αυτισμός και Συμπερίληψη στη Δημιουργική Βιομηχανία». Τη διοργάνωσε ο εκπαιδευτικός οργανισμός Training HUB, με στρατηγικό υποστηρικτή το ΕΚΚΟΜΕΔ και συνεργαζόμενο φορέα τον Ναυτικό Αθλητικό Όμιλο ΑμεΑ «Ιππόκαμπος». Η εκδήλωση ήταν η κορύφωση της πρωτοβουλίας «βλέπΩ διαφΟρετικά» www.vlepodiaforetika.gr, που ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο και περιλάμβανε τηλεοπτικά σποτ ευαισθητοποίησης στα ALTER EGO MEDIA και ONE Channel, θεματικά vidcasts, σεμινάρια και βιωματικά workshops. Το Training HUB εξειδικεύεται στην κατάρτιση ενηλίκων στα Media μέσα από τις σχολές δημοσιογραφίας NEW MEDIA STUDIES και ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΡΕΠΟΡΤΑΖ.

Τις εργασίες του συνεδρίου συντόνισε η δημοσιογράφος του MEGA Γλυκερία Νικολοπούλου, ενώ χαιρετισμούς απηύθυναν η Εύχαρις Περπινιά, Γενική Διευθύντρια του Training HUB, ο Λεωνίδας Χριστόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος του ΕΚΚΟΜΕΔ, η Τόνια Αράχωβα, Υποδιοικήτρια της ΔΥΠΑ και ο Βασίλης Καραμητσόπουλος, Επικεφαλής Εταιρικών Σχέσεων & Επικοινωνίας της ALTER EGO MEDIA.

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Ακολούθησαν τρεις θεματικές ενότητες:

Κατανόηση του αυτισμού. Η Μαρία Ηλιοπούλου, Πρόεδρος του Ελ.σ.σ.Α, και η ψυχίατρος Βασιλική Ψάρρα από το Κέντρο Ημέρας Αυτισμού ΙΑΣΙΣ μίλησαν για το «καμουφλάζ» στην ενήλικη ζωή και στην αξία απλών προσαρμογών στον χώρο εργασίας.

Η συμπερίληψη μαθαίνεται. Η Ηρώ Βούλγαρη, Επίκουρη Καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, μίλησε για τον συμμετοχικό σχεδιασμό, η εκπαιδευτική ψυχολόγος Δέσποινα Ντέτσικα εστίασε στις συμπεριληπτικές στάσεις από τα πρώτα χρόνια της ζωής, ενώ η Γεωργία Μανιατάκου, από το Connect Autism της ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ, παρουσίασε την ισότιμη συμμετοχή των ατόμων στο φάσμα στην εργασία.

Πραγματικές εμπειρίες συμπερίληψης. Η Κατερίνα Κασκανιώτη της Central Athens Film Productions μετέφερε εμπειρίες από τον κινηματογράφο, ο Νίκος Γέμελος, πρώην Ομοσπονδιακός Προπονητής Κολύμβησης, μίλησε για τον αθλητισμό, ενώ ο Χρήστος Σωτηρακόπουλος, Διευθυντής του ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΡΕΠΟΡΤΑΖ, μίλησε για τα αθλητικά μέσα ενημέρωσης.

Ξεχωριστή θέση στο πρόγραμμα είχε ο Ιππόκαμπος ΑμεΑ. Ο Πρόεδρος του Ομίλου Μανώλης Μαρκίδης παρουσίασε το έργο του. Η Τεχνική Διευθύντρια Έλενα Καλλίλα μίλησε για τον χορό ως μέσο συμπερίληψης. Η χορευτική ομάδα του Ομίλου χάρισε στην εκδήλωση την πιο συγκινητική της στιγμή.

Η ημέρα έκλεισε με ανοιχτή συζήτηση και συμπεράσματα.

Οπτικοακουστικό υλικό από το συνέδριο και όλες τις δράσεις της κοινωνικής πρωτοβουλίας θα βρείτε στην ενότητα Πολυμέσα του www.vlepodiaforetika.gr. Υπάρχει επίσης στο YouTube και στα social media @vlepodiaforetika. Τα vidcasts ακούγονται και στο Spotify.