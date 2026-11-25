Ο προπονητής του Ολυμπιακού στάθηκε στην εξαιρετική κυκλοφορία της μπάλας, με τις 23 ασίστ της ομάδας του, αλλά και στην αμυντική πίεση που οδήγησε τους Ισραηλινούς σε 21 λάθη

Την ομαδική προσπάθεια που οδήγησε τον Ολυμπιακό στην επιβλητική νίκη με 104-79 επί της Χάποελ Τελ Αβίβ ανέδειξε ο Γιώργος Μπαρτζώκας, στις δηλώσεις του μετά το τέλος της αναμέτρησης στη SUNEL Arena, για τη 14η αγωνιστική της EuroLeague.

Ο προπονητής των «ερυθρόλευκων» στάθηκε στην εξαιρετική κυκλοφορία της μπάλας, με τις 23 ασίστ της ομάδας του, αλλά και στην αμυντική πίεση που οδήγησε τους Ισραηλινούς σε 21 λάθη. Παράλληλα, υπογράμμισε τη συνεισφορά όλων των παικτών, παρά τα προβλήματα απουσιών που αντιμετωπίζει το τελευταίο διάστημα η ομάδα του.

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Ο Μπαρτζώκας εξέφρασε, μάλιστα, την ικανοποίησή του για τη χημεία και το ομαδικό πνεύμα που χαρακτηρίζουν τον Ολυμπιακό, τονίζοντας πως η παρουσία του στην κορυφή της βαθμολογίας αποτελεί απόδειξη του χαρακτήρα του συνόλου.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Γιώργου Μπαρτζώκα

Για την επιβλητική νίκη επί της Χάποελ:

«Πρέπει να πω ότι είχαμε 23 ασίστ και οδηγήσαμε σε 21 λάθη τον αντίπαλο. Κάναμε τα πάντα, ήταν ομαδική δουλειά απέναντι σε μία τόσο ταλαντούχα ομάδα. Όλοι οι παίκτες έπαιξαν καταπληκτικά. Ο Φουρνιέ είχε 11 ασίστ, ο Χολ είχε 9 ριμπάουντ, όλοι είχαν συνεισφορά».

Για τις απουσίες και τη συνεισφορά όλων των παικτών:

«Πιστεύω ότι δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο Ολυμπιακός έχει τη χημεία, το ομαδικό πνεύμα, τα αποδυτήρια και το πόσο σημαντικό είναι που στηρίζει ο ένας τον άλλον. Έχουμε τόσα θέματα, αλλά είμαστε στην πρώτη θέση. Είναι απόλαυση να βλέπεις την ομάδα να παίζει έτσι, είναι απόδειξη του χαρακτήρα της ομάδας».