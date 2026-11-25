Η Wall Street βρίσκεται υπό έντονη πίεση από την αρχή του μήνα, εν μέρει εξαιτίας των ανησυχιών γύρω από την Nvidia

Με απώλειες ολοκλήρωσαν τη συνεδρίαση της Τετάρτης (25/11) ο Nasdaq και ο S&P 500, καθώς το νέο κύμα ρευστοποιήσεων στις τεχνολογικές μετοχές επιβάρυνε το κλίμα στη Wall Street.

Ωστόσο, οι δύο δείκτες περιόρισαν σημαντικά τις απώλειές τους προς το τέλος της συνεδρίασης, καθώς επενδυτές έσπευσαν να τοποθετηθούν σε μετοχές που θεωρούν ότι έχουν υποχωρήσει σε ελκυστικά επίπεδα, ενόψει της αργίας των Ευχαριστιών στις ΗΠΑ.

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Αντίθετα, ο Dow Jones έκλεισε σε θετικό έδαφος.

Ενδεικτικό της έντασης των πιέσεων ήταν το γεγονός ότι ο Nasdaq βρέθηκε νωρίτερα στη συνεδρίαση να υποχωρεί περισσότερο από 4%, καθώς οι μαζικές πωλήσεις μετοχών που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη, σε συνδυασμό με τις νέες προτάσεις της αμερικανικής κυβέρνησης για επιβολή δασμών, επιδείνωσαν το επενδυτικό κλίμα.

«Υπάρχουν όλοι αυτοί οι πιθανοί αντίθετοι άνεμοι, αλλά ταυτόχρονα υπάρχει και μια συγκεκριμένη επενδυτική συνήθεια αγοράς στις διορθώσεις. Αυτό ακριβώς βλέπουμε», δήλωσε ο Oliver Pursche, ανώτερος αντιπρόεδρος και σύμβουλος της Wealthspire Advisors.

Όπως σημείωσε, οι γενικευμένες ρευστοποιήσεις συχνά παρασύρουν ακόμη και μετοχές που δεν δικαιολογούν τόσο μεγάλες απώλειες, με αποτέλεσμα ορισμένοι επενδυτές να αξιοποιούν τις ευκαιρίες που δημιουργούνται.

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Οι τεχνολογικές μετοχές κατέγραψαν τις μεγαλύτερες απώλειες μεταξύ των κλάδων του S&P 500, ενώ τα υλικά και τα ακίνητα βρέθηκαν μεταξύ των κλάδων με τις καλύτερες επιδόσεις.

Η Wall Street βρίσκεται υπό έντονη πίεση από την αρχή του μήνα, εν μέρει εξαιτίας των ανησυχιών γύρω από την Nvidia, την κορυφαία εταιρεία στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης. Ο Jensen Huang είχε παραιτηθεί από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου νωρίτερα μέσα στον μήνα, ωστόσο το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας τον επανέφερε τη Δευτέρα. Ο S&P 500 καταγράφει απώλειες περίπου 5% σε μηνιαία βάση.

Ο όγκος των συναλλαγών ήταν χαμηλότερος από τον μέσο όρο, λόγω της αργίας των Ευχαριστιών. Η Wall Street θα παραμείνει κλειστή την Πέμπτη, ενώ την Παρασκευή θα λειτουργήσει με μειωμένο ωράριο.

Η εικόνα των δεικτών

Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία, ο S&P 500 υποχώρησε κατά 18,01 μονάδες ή 0,25%, κλείνοντας στις 7.183,08 μονάδες.

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Ο Nasdaq Composite κατέγραψε πτώση 154,10 μονάδων ή 0,65%, στις 23.579,44 μονάδες, ενώ ο Dow Jones Industrial Average ενισχύθηκε κατά 155,20 μονάδες ή 0,31%, φτάνοντας στις 50.173,90 μονάδες.

Οι ανησυχίες για την τεχνητή νοημοσύνη πιέζουν τη Wall Street

Οι ανησυχίες για τις προοπτικές του κλάδου της τεχνητής νοημοσύνης εξακολούθησαν να βαραίνουν το επενδυτικό κλίμα, με τη μετοχή της Nvidia να υποχωρεί, ακολουθώντας τη γενικότερη πτώση των εταιρειών ημιαγωγών.

Στις πιέσεις προστέθηκαν οι φόβοι για αυστηρότερο ρυθμιστικό πλαίσιο στον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης, μετά την επικράτηση των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ.

Νωρίτερα μέσα στην ημέρα, ο Nasdaq 100 υποχώρησε προσωρινά κατά 20% από το ιστορικό υψηλό κλεισίματός του, πλησιάζοντας τα επίπεδα που συνδέονται με την είσοδο μιας αγοράς σε bear market.

Την ίδια ώρα, οι επενδυτές αξιολογούσαν την πρόταση των ΗΠΑ για επιβολή νέων δασμών σε προϊόντα από 14 εμπορικούς εταίρους, με την Ουάσιγκτον να επικαλείται την αντιμετώπιση αυτού που χαρακτηρίζει ως διαρθρωτική πλεονάζουσα βιομηχανική παραγωγική ικανότητα. Η εξέλιξη αυτή αναζωπύρωσε τις ανησυχίες για νέες εντάσεις στο διεθνές εμπόριο.

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Πληθωρισμός και επιτόκια στο επίκεντρο

Πρόσθετη πίεση στις αγορές άσκησαν τα νέα οικονομικά στοιχεία από τις ΗΠΑ, σύμφωνα με τα οποία η αμερικανική οικονομία αναπτύχθηκε το τρίτο τρίμηνο με σημαντικά ταχύτερο ρυθμό από εκείνον που είχε αρχικά εκτιμηθεί, ενώ ο πληθωρισμός επιταχύνθηκε περαιτέρω τον Οκτώβριο.

Τα δεδομένα αυτά ενισχύουν τις εκτιμήσεις ότι η Federal Reserve θα προχωρήσει σε αύξηση των επιτοκίων τον επόμενο μήνα και σε νέα αύξηση στις αρχές του 2027.

Παράλληλα, η προοπτική επιβολής πρόσθετων δασμών περιπλέκει ακόμη περισσότερο τις αποφάσεις των επενδυτών, οι οποίοι καλούνται να διαχειριστούν το ενδεχόμενο τα επιτόκια να παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Η επιτάχυνση του πληθωρισμού, αλλά και η σταθερή άνοδος των τιμών του πετρελαίου εξαιτίας του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, εντείνουν την αβεβαιότητα για την πορεία της αμερικανικής οικονομίας και των χρηματιστηριακών αγορών.