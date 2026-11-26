Mεγάλοι κατασκευαστές ενημέρωσαν αγοραστές σε Μαλαισία, Σιγκαπούρη, Ταϊλάνδη και Ινδονησία ότι η εταιρεία δεν επιτρέπει πλέον την αποστολή των παραγγελιών τους

Εντολή στους κατασκευαστικούς της εταίρους να «παγώσουν» τις αποστολές servers με τσιπ ΑΙ σε τέσσερις χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας έδωσε η Nvidia, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times καθώς οι ΗΠΑ αυστηροποιούν τους ελέγχους εξαγωγών για να αποκόψουν την πρόσβαση κινεζικών εταιρειών σε προηγμένη υπολογιστική ισχύ τεχνητής νοημοσύνης.

Nvidia halts chip shipments to south-east Asia https://t.co/kg5mjfxc68 Διαφήμιση Διαφήμιση November 26, 2026

Προς το παρόν παραμένει ασαφές εάν η αναστολή είναι προσωρινή, καθώς η και οι συνεργάτες της αναζητούν τρόπους συμμόρφωσης με τους νέους κανόνες της Ουάσιγκτον. Σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times που επικαλείται τρεις πηγές με γνώση της υπόθεσης, κατασκευαστές όπως η Dell και η Supermicro, οι οποίοι ενσωματώνουν τους επεξεργαστές της Nvidia σε servers, ενημέρωσαν αγοραστές σε Μαλαισία, Σιγκαπούρη, Ταϊλάνδη και Ινδονησία ότι η εταιρεία δεν επιτρέπει πλέον την αποστολή των παραγγελιών τους.

Οι τέσσερις συγκεκριμένες χώρες είχαν εξελιχθεί σε αγαπημένο προορισμό για κινεζικές εταιρείες ανάπτυξης AI, οι οποίες παρέκαμπταν τους αμερικανικούς περιορισμούς ενοικιάζοντας υπολογιστική ισχύ μέσω παρόχων cloud που αγόραζαν servers με τα κορυφαία τσιπ της Nvidia.

Η περιοχή αποτελεί εξαιρετικά προσοδοφόρα αγορά για τον αμερικανικό κολοσσό, ο οποίος κατέγραψε έσοδα 104 δισ. δολαρίων μέσω της θυγατρικής του στη Σιγκαπούρη το 2025, αύξηση 72% μέσα σε 12 μήνες, αν και μέρος αυτών αφορά πωλήσεις σε Ταϊβάν και Κίνα.

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‘We don’t want #chips in wrong hands’: #Vance defends #JensenHuang’s reinstatement decision https://t.co/TWKMGOk2kR — Economic Times (@EconomicTimes) November 26, 2026

H προθεσμία των 90 ημερών και το comeback του Χουάνγκ

Το αμερικανικό υπουργείο Εμπορίου εισήγαγε τους νέους κανόνες την περασμένη εβδομάδα, στον απόηχο της σύντομης απομάκρυνσης του διευθύνοντος συμβούλου της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, μετά από αποκαλύψεις για εξωσυζυγικές σχέσεις, μεταξύ άλλων με στέλεχος παρόχου cloud στη Σιγκαπούρη.

Οι αποκαλύψεις αυτές αποδυνάμωσαν τη γραμμή του Χουάνγκ υπέρ της συνέχισης των πωλήσεων στην Κίνα. Παρότι ο ίδιος επέστρεψε αυτή την εβδομάδα στο τιμόνι της Nvidia, δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι η εταιρεία θα κάνει πίσω στην αυστηρή εφαρμογή των περιορισμών. Παρά την προσπάθεια του Πεκίνου να αναπτύξει εγχώριες εναλλακτικές, τα κορυφαία κινεζικά εργαστήρια AI παραμένουν σε μεγάλο βαθμό εξαρτημένα από τους επεξεργαστές της Nvidia για την εκπαίδευση των μοντέλων τους.

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Το υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ έδωσε προθεσμία 90 ημερών στους παρόχους cloud να εξασφαλίσουν ειδική άδεια, αποδεικνύοντας ότι στους τελικούς χρήστες τους δεν περιλαμβάνονται αποκλεισμένες οντότητες. «Υπάρχει αυτός ο νέος κανόνας, αλλά καμία καθοδήγηση για την εφαρμογή του», δήλωσε στέλεχος παρόχου cloud στους Financial Times. «Κανείς δεν ξέρει πώς να υποβάλει αίτηση για αυτή την άδεια όσο το ρολόι των 90 ημερών μετρά αντίστροφα. Προκαλείται απόλυτο χάος στην περιοχή».

Παρέμβαση του Πενταγώνου με νόμο του Ψυχρού Πολέμου



Την ίδια ώρα, αποκαλύψεις του Clash Report φέρνουν στο φως το έντονο παρασκήνιο της επιστροφής του Τζένσεν Χουάνγκ στην ηγεσία της τεχνολογικής εταιρείας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, και ανώτατοι αξιωματούχοι του Πενταγώνου συζήτησαν την ενεργοποίηση του νόμου περί Αμυντικής Παραγωγής του 1950 (Defense Production Act), προκειμένου να ασκήσουν πίεση στο διοικητικό συμβούλιο της Nvidia να επαναφέρει τον Χουάνγκ στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου.

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Ο συγκεκριμένος νόμος της εποχής του Ψυχρού Πολέμου παρέχει στον Αμερικανό πρόεδρο ευρείες εξουσίες παρέμβασης στην οικονομία για λόγους εθνικής ασφάλειας. Παρότι η εν λόγω νομοθεσία δεν έχει χρησιμοποιηθεί ποτέ στο παρελθόν για την επιβολή διευθύνοντος συμβούλου σε ιδιωτική επιχείρηση, αξιωματούχοι φέρονται να εξέτασαν σοβαρά το ενδεχόμενο αξιοποίησής της ώστε να εξαναγκάσουν τη διοίκηση της Nvidia να προχωρήσει στην επανατοποθέτηση του Χουάνγκ.

Pete Hegseth and senior Pentagon officials reportedly discussed invoking the 1950 Defense Production Act to pressure Nvidia’s board to reinstate Jensen Huang as CEO. The Cold War-era law grants the president broad powers to intervene in the economy for national security purposes. Though the law has never been used to install a CEO, officials reportedly considered using it to force Nvidia to prioritize military contracts, potentially hurting its profits. Source: WaPo Διαφήμιση November 26, 2026

Στον «αέρα» επενδύσεις δισεκατομμυρίων

Η κινεζική ζήτηση είχε τροφοδοτήσει έκρηξη επενδύσεων δισεκατομμυρίων δολαρίων σε data centers στη Νοτιοανατολική Ασία, κυρίως σε Μαλαισία και Ινδονησία, οι οποίες πλέον βρίσκονται στον αέρα.

Μεταξύ των εταιρειών που πλήττονται είναι η Aolani, πάροχος cloud με έδρα τη Σιγκαπούρη, η οποία σχεδίαζε να μισθώσει προηγμένη υπολογιστική ισχύ στην ByteDance, την κινεζική μητρική εταιρεία του TikTok. Λόγω της αναταραχής, τράπεζες που είχαν συμφωνήσει να χρηματοδοτήσουν το έργο ανέστειλαν πιστώσεις ύψους περίπου 500 εκατ. δολαρίων, ενώ η ByteDance ενδέχεται να αποσυρθεί από τη συμφωνία.