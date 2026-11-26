Την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου αναμένεται να καταβληθούν τα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ, ενώ παράλληλα θα δοθεί η οικονομική ενίσχυση των 400 ευρώ σε όσους δικαιούχους εκκρεμεί

Μπαράζ πληρωμών από τον ΟΠΕΚΑ και τον ΕΦΚΑ ολοκληρώνεται την Παρασκευή (27/11), με χιλιάδες δικαιούχους επιδομάτων και συνταξιούχους να βλέπουν χρήματα στους λογαριασμούς τους.

Ειδικότερα, αύριο το απόγευμα αναμένεται να καταβληθούν τα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ, παρότι η επίσημη ημερομηνία πληρωμής είναι η Δευτέρα 30 Νοεμβρίου. Όπως συμβαίνει συνήθως, οι πιστώσεις πραγματοποιούνται από την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα.

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Στις αυριανές πληρωμές περιλαμβάνονται:

Το επίδομα παιδιού .

. Το επίδομα στέγασης .

. Το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα .

. Τα αναπηρικά επιδόματα .

. Το επίδομα ανασφάλιστων υπερηλίκων .

. Το επίδομα γέννησης.

Παράλληλα, αύριο αναμένεται να λάβουν την οικονομική ενίσχυση των 400 ευρώ και όσοι δικαιούχοι δεν την έχουν εισπράξει ακόμη, καθώς εκκρεμούν ορισμένες πληρωμές από την καταβολή της προηγούμενης Παρασκευής.

Ολοκληρώνονται και οι πληρωμές των συντάξεων Δεκεμβρίου

Στο μεταξύ, σήμερα (26/11) το απόγευμα ολοκληρώνεται ουσιαστικά η καταβολή των συντάξεων Δεκεμβρίου για τους συνταξιούχους των τέως ταμείων Μη Μισθωτών, ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, Τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, Λοιπών Εντασσόμενων Ταμείων, ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΤ-ΜΜΕ.

Οι πληρωμές αφορούν τόσο τις κύριες όσο και τις επικουρικές συντάξεις.

Παράλληλα, μέχρι το τέλος του μήνα αναμένονται και νέες καταβολές που αφορούν συνταξιούχους, για τις οποίες θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση.