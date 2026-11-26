Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, τα μέλη της οργάνωσης αποκόμισαν τουλάχιστον 15.400 ευρώ, ενώ αφαίρεσαν αντικείμενα και κοσμήματα συνολικής αξίας 30.000 ευρώ από τις νέες υποθέσεις

Στην εξιχνίαση ακόμη 28 υποθέσεων διαρρήξεων και κλοπών από κατοικίες και καταστήματα, σε διάφορες περιοχές της χώρας, προχώρησε η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, έπειτα από πολύμηνη έρευνα. Οι υποθέσεις αποδίδονται σε μέλη εγκληματικής οργάνωσης, η οποία είχε εξαρθρωθεί τον Φεβρουάριο του 2026.

Από την έρευνα προέκυψε ότι στην εγκληματική δραστηριότητα συμμετείχαν και γυναίκες, οι οποίες είχαν αναλάβει ειδικό ρόλο στην εξαπάτηση ανυποψίαστων πολιτών, κυρίως ηλικιωμένων.

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Η μέθοδος της αγκαλιάς για την κλοπή κοσμημάτων

Συγκεκριμένα, χρησιμοποιούσαν τη μέθοδο της απασχόλησης, προσεγγίζοντας τα θύματά τους με φιλική διάθεση και προσποιούμενες ότι τα γνώριζαν. Με αστεία, αγκαλιές και επιδεικτική οικειότητα αποσπούσαν την προσοχή τους και, χωρίς να γίνονται αντιληπτές, αφαιρούσαν κοσμήματα, χρήματα και άλλα αντικείμενα αξίας.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της αστυνομικής έρευνας, η συγκεκριμένη μέθοδος του εναγκαλισμού χρησιμοποιήθηκε σε 22 από τις συνολικά 28 πρόσθετες υποθέσεις κλοπών και διαρρήξεων που εξιχνιάστηκαν.

Παράλληλα, τα μέλη της οργάνωσης προχωρούσαν σε διαρρήξεις κατοικιών και οχημάτων, από το εσωτερικό των οποίων αφαιρούσαν χρηματικά ποσά, κοσμήματα, τιμαλφή και προσωπικά αντικείμενα. Για τη μετάβασή τους στους τόπους τέλεσης των αξιόποινων πράξεων χρησιμοποιούσαν, μεταξύ άλλων, οχήματα που μίσθωναν από εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων.

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Η δράση σε πέντε περιοχές της χώρας

Σύμφωνα με την Αστυνομία, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης δραστηριοποιούνταν από τον Αύγουστο του 2023 έως τον Φεβρουάριο του 2026, έχοντας αναλάβει συγκεκριμένους ρόλους και ενεργώντας με εναλλασσόμενη σύνθεση.

Η δράση τους εκτεινόταν σε περιοχές της Θεσσαλονίκης, της Φθιώτιδας, της Ημαθίας, του Κιλκίς και της Αττικής.

Όπως προέκυψε από την έρευνα του Τμήματος Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας, η οποία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της κύριας ανάκρισης, από την πρόσθετη εγκληματική τους δραστηριότητα τα μέλη της οργάνωσης αποκόμισαν τουλάχιστον 15.400 ευρώ, ενώ αφαίρεσαν αντικείμενα και κοσμήματα συνολικής αξίας 30.000 ευρώ.

Τέσσερις νέες ταυτοποιήσεις – Δύο προφυλακίστηκαν

Από τους τέσσερις επιπλέον δράστες που ταυτοποιήθηκαν, η μία ήταν ήδη κρατούμενη σε σωφρονιστικό κατάστημα για άλλη υπόθεση. Δύο ακόμη, μετά τις απολογίες τους ενώπιον της αρμόδιας ανακριτικής Αρχής, κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι, ενώ στην τέταρτη δράστιδα επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι.

Σημειώνεται ότι τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης εμπλέκονται συνολικά σε 94 αξιόποινες πράξεις, από τις οποίες φέρονται να αποκόμισαν παράνομο περιουσιακό όφελος περίπου 460.000 ευρώ.