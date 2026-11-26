Ο 70χρονος πρώην αξιωματούχος που έχει καταδικαστεί σε 84 μήνες φυλάκισης απέστειλε βίντεο σε δημοσιογράφο του WFSB δηλώνοντας πως επιθυμεί να επιστρέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες

Στην Ελλάδα εντοπίστηκε ο Κώστας Διαμάντης, ο 70χρονος Ελληνοαμερικανός που καταζητείται από το FBI για υποθέσεις εκβιασμών και φοροδιαφυγής.

Ο πρώην κρατικός αξιωματούχος του Κονέκτικατ, ο οποίος είχε εξαφανιστεί λίγες ώρες πριν από την ακροαματική διαδικασία για την επιβολή της ποινής του, εμφανίστηκε σε βίντεο να ασχολείται με τη συγκομιδή ελιών σε άγνωστη τοποθεσία της χώρας.

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Το οπτικό υλικό, το οποίο προβλήθηκε από τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο του Κονέκτικατ, επανέφερε το ζήτημα στην επικαιρότητα.

Ο Διαμάντης, που έχει καταδικαστεί σε 84 μήνες φυλάκισης για δωροδοκία και εκβιασμούς, απέστειλε το βίντεο σε δημοσιογράφο του WFSB, δηλώνοντας πως μαζεύει ελιές για να εξασφαλίσει τα προς το ζην.

Παράλληλα, εξέφρασε την επιθυμία του να επιστρέψει στις ΗΠΑ προκειμένου να συναντήσει την οικογένειά του, επιδιώκοντας παράλληλα την επίτευξη συμφωνίας με τις ομοσπονδιακές Αρχές ή την απονομή χάρης.

Το ιστορικό της καταδίκης

Τον περασμένο Σεπτέμβριο, ο 70χρονος ομογενής καταδικάστηκε για αδικήματα εκβίασης, δωροδοκίας, συνωμοσίας και ψευδούς δήλωσης. Τα αδικήματα τελέστηκαν κατά τη θητεία του ως διευθυντής του Γραφείου Επιχορηγήσεων και Αναθεώρησης Σχολικών Κατασκευών («OSCGR») του Κονέκτικατ, της υπηρεσίας που διαχειρίζεται τις επιχορηγήσεις για δημόσια σχολικά έργα. Ο Διαμάντης δεν παρουσιάστηκε για την επιβολή της ποινής του, με αποτέλεσμα οι Αρχές να ξεκινήσουν ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του.

Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα και τα στοιχεία της δίκης, ο Διαμάντης απαίτησε και έλαβε δωροδοκίες από εργολάβους σε έργα εκατομμυρίων δολαρίων. Με αντάλλαγμα τις πληρωμές, χρησιμοποίησε την επίσημη θέση του για να ευνοήσει συγκεκριμένη εταιρεία, εξασφαλίζοντάς της συμβάσεις σε κρατικά χρηματοδοτούμενα έργα. Σε συνομιλίες που καταγράφηκαν, ο ίδιος φέρεται να συζητούσε το σχέδιο πληρωμών, ενώ απειλούσε να αποκλείσει την εταιρεία Acranom από τα έργα εάν δεν ικανοποιούνταν οι απαιτήσεις του.