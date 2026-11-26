Το λογιστικό γραφείο στην Ιταλία και η δράση στη Μυτιλήνη

Ακίνητα χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα και νερό, διαμερίσματα μόλις 44 τετραγωνικών μέτρων στα οποία εμφανίζονταν να διαμένουν ταυτόχρονα έως και 23 άτομα, αλλά και εικονικές αποδείξεις που παραδίδονταν ακόμη και έξω από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής. Αυτά είναι ορισμένα από τα στοιχεία που αποκαλύπτουν την έκταση της απάτης που φέρονται να είχαν στήσει δύο εγκληματικές οργανώσεις, εξασφαλίζοντας παράνομα αποζημιώσεις διαμονής για ένστολους και δημοσίους υπαλλήλους.

Η οικονομική ζημιά για το Δημόσιο εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 12,65 εκατομμύρια ευρώ, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται τουλάχιστον 1.291 ένστολοι και δημόσιοι υπάλληλοι. Μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 21 συλλήψεις, με την έρευνα των αρχών να βρίσκεται σε εξέλιξη και να εξετάζεται το ενδεχόμενο εμπλοκής περισσότερων προσώπων.

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Τα μέλη των κυκλωμάτων φέρονται να είχαν αναπτύξει έναν οργανωμένο μηχανισμό έκδοσης και διακίνησης πλαστών παραστατικών διαμονής. Μάλιστα, σε ορισμένες περιπτώσεις παρέδιδαν τις αποδείξεις ακόμη και έξω από τη ΓΑΔΑ, προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να τις καταθέσουν στις υπηρεσίες τους και να εισπράξουν αποζημιώσεις για υποτιθέμενες διανυκτερεύσεις εκτός έδρας.

Σπίτια χωρίς νερό και ρεύμα – 23 άτομα σε 44 τετραγωνικά

Ενδεικτικά της έκτασης της απάτης είναι τα ευρήματα της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ. σχετικά με τα ακίνητα που χρησιμοποιούνταν για την έκδοση των εικονικών παραστατικών.

Κατά την έρευνα διαπιστώθηκε ότι είχαν πραγματοποιηθεί μισθώσεις και εκμισθώσεις περισσότερων από 173 κατοικιών σε διάφορες περιοχές της χώρας. Ορισμένα από τα ακίνητα αυτά, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, δεν διέθεταν καν βασικές παροχές, όπως ηλεκτρικό ρεύμα και νερό.

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Σε μία από τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις, οι εμπλεκόμενοι εμφανίζονταν να έχουν δηλώσει ότι 23 άτομα διέμεναν την ίδια χρονική περίοδο σε κατοικία μόλις 44 τετραγωνικών μέτρων.

Η απάτη, ωστόσο, δεν περιοριζόταν στα ακίνητα που δεν μπορούσαν καν να χρησιμοποιηθούν ως καταλύματα. Ακόμη και όταν οι αποδείξεις προέρχονταν από πραγματικά καταλύματα, οι δικαιούχοι φέρονται να μην είχαν διανυκτερεύσει ποτέ σε αυτά.

Αντίθετα, εξασφάλιζαν φιλοξενία σε σπίτια συγγενών, φίλων ή γνωστών και στη συνέχεια χρησιμοποιούσαν τα εικονικά παραστατικά για να εισπράττουν από το Δημόσιο τα χρήματα που αντιστοιχούσαν σε έξοδα διαμονής.

Τα τρία πρόσωπα που βρίσκονται στο επίκεντρο της έρευνας

Στη δικογραφία περιγράφεται η δράση δύο εγκληματικών οργανώσεων, με τρία πρόσωπα να φέρονται ότι διαδραμάτιζαν καθοριστικό ρόλο στη λειτουργία τους.

Πρόκειται για αστυνομικό των ΜΑΤ και πρώην συνδικαλιστή από τα Ιωάννινα, ο οποίος υπηρετούσε με απόσπαση στην Αθήνα, τη σύζυγό του, λογίστρια με επαγγελματική έδρα στην Ηλιούπολη, καθώς και έναν άνδρα που φέρεται να είχε αναλάβει την αυτοπρόσωπη παράδοση των εικονικών παραστατικών στους ενδιαφερόμενους.

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Η πρώτη εγκληματική οργάνωση, με έδρα την Αθήνα, φέρεται να είχε ως επικεφαλής μία γυναίκα, ενώ κεντρικό ρόλο αποδίδεται σε άνδρα με το όνομα «Γιώργος». Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο τελευταίος αναλάμβανε να κλείνει ραντεβού με τους ενδιαφερομένους και να τους παραδίδει ονομαστικούς φακέλους με τις αποδείξεις.

Οι συναντήσεις πραγματοποιούνταν ακόμη και σε δημόσια σημεία, όπως έξω από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής και τα δικαστήρια, ώστε οι ενδιαφερόμενοι να παραλαμβάνουν απευθείας τα παραστατικά.

Στη δεύτερη οργάνωση, η οποία φέρεται να δραστηριοποιούνταν σε Ιωάννινα και Αθήνα, αρχηγικό ρόλο είχε ο πρώην συνδικαλιστής αστυνομικός, ο οποίος συνελήφθη στα Ιωάννινα.

Καθοριστική εμφανίζεται στη δικογραφία και η συμμετοχή της συζύγου του, με το όνομα «Μαρκέλλα». Μέσω του λογιστικού γραφείου της φέρονται να εξασφαλίζονταν τα εικονικά παραστατικά που χρησιμοποιούσαν οι ένστολοι για να διεκδικούν τις αποζημιώσεις.

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Η αμοιβή για κάθε παραστατικό ξεπερνούσε τα 150 ευρώ, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας.

Το λογιστικό γραφείο στην Ιταλία και η δράση στη Μυτιλήνη

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα στοιχεία για την επαγγελματική δραστηριότητα της λογίστριας που συνελήφθη, καθώς φέρεται να είχε αναπτύξει παρουσία και εκτός Ελλάδας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μεταξύ των πελατών της περιλαμβάνονταν αρκετοί λιμενικοί που ταξίδευαν στην Ιταλία. Η ίδια φέρεται, μάλιστα, να είχε δημιουργήσει λογιστικό γραφείο και στη γειτονική χώρα, στοιχείο που εξετάζεται από τις αρχές στο πλαίσιο της έρευνας για την έκταση της δραστηριότητας του κυκλώματος.

Οι επιχειρήσεις των «Αδιάφθορων» πραγματοποιήθηκαν ταυτόχρονα σε Αθήνα, Ιωάννινα και Μυτιλήνη, με αποτέλεσμα να συλληφθούν συνολικά 21 άτομα, μεταξύ των οποίων και οκτώ ένστολοι.

Μάλιστα, τέσσερις αστυνομικοί και ένας αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού συνελήφθησαν επ’ αυτοφώρω, τη στιγμή που παραλάμβαναν εικονικές αποδείξεις διαμονής.

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Στη Μυτιλήνη, κλιμάκιο της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων πραγματοποίησε επιχείρηση υπό άκρα μυστικότητα για τη σύλληψη γυναίκας που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση των εικονικών διανυκτερεύσεων αποσπασμένων ενστόλων.

Τα 400.000 ευρώ σε αλουμινόχαρτα και τα ευρήματα των ερευνών

Κατά τις έρευνες σε κατοικίες και επαγγελματικούς χώρους, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν σημαντικά χρηματικά ποσά και υλικό που εκτιμάται ότι συνδέεται με τη λειτουργία των οργανώσεων.

Μεταξύ των ευρημάτων ήταν περίπου 400.000 ευρώ σε μετρητά, τυλιγμένα σε αλουμινόχαρτα, πλήθος εικονικών αποδείξεων, χειρόγραφες σημειώσεις με ονόματα και χρηματικά ποσά, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα, τερματικά POS και οχήματα.

Τα στοιχεία αυτά εξετάζονται από τις αρχές, προκειμένου να αποσαφηνιστεί ο τρόπος λειτουργίας των κυκλωμάτων, η διαδρομή των χρημάτων και ο αριθμός των προσώπων που επωφελήθηκαν από την παράνομη δραστηριότητα.

Οι διώξεις και η συνέχεια της δικαστικής διαδικασίας

Από τους 21 συλληφθέντες, οι 20 οδηγήθηκαν στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων, όπου η δικογραφία διαχωρίστηκε.

Σε βάρος 16 κατηγορουμένων ασκήθηκαν διώξεις για κακουργηματικές πράξεις, κατά περίπτωση για διεύθυνση, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, συνέργεια από κοινού σε κατ’ εξακολούθηση απάτη σε βάρος του Δημοσίου, καθώς και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα. Οι συγκεκριμένοι κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν σε ανακριτή.

Οι υπόλοιποι τέσσερις από τους 20 που οδηγήθηκαν στα δικαστήρια είναι στρατιωτικοί. Αντιμετωπίζουν πλημμεληματικές κατηγορίες και, μετά τον διαχωρισμό της δικογραφίας, παραπέμφθηκαν στο αρμόδιο στρατοδικείο για να δώσουν εξηγήσεις.

Η έρευνα της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας συνεχίζεται, με τις αρχές να εξετάζουν την πιθανή εμπλοκή επιπλέον ενστόλων και δημοσίων υπαλλήλων. Δεν αποκλείεται, επομένως, η διεύρυνση του καταλόγου των εμπλεκομένων καθώς προχωρά η ανάλυση των στοιχείων της υπόθεσης.