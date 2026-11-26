Η Βικτόρια Μπέκαμ είχε κατοχυρώσει το όνομα του γιου της το 2016, όταν εκείνος ήταν 16 ετών

Ένα από τα σημαντικότερα σημεία τριβής ανάμεσα στον Μπρούκλιν Μπέκαμ και την οικογένειά του φαίνεται πως διευθετείται, καθώς ο ίδιος αποκτά πλέον τον αποκλειστικό έλεγχο του εμπορικού σήματος του ονόματός του. Η μητέρα του, Βικτόρια Μπέκαμ, αποφάσισε να αποσυρθεί από την ιδιοκτησία του, σε μια κίνηση που ερμηνεύεται ως πιθανή προσπάθεια αποκατάστασης των σχέσεών τους, οι οποίες παραμένουν ψυχρές εδώ και σχεδόν δύο χρόνια.

Η μεταβίβαση τέθηκε σε ισχύ στις 17 Νοεμβρίου. Η Βικτόρια Μπέκαμ είχε κατοχυρώσει το όνομα του γιου της το 2016, όταν εκείνος ήταν 16 ετών. Τότε είχε φροντίσει να εξασφαλίσει αντίστοιχη προστασία και για τα υπόλοιπα παιδιά της –τον Ρομέο, τον Κρουζ και τη Χάρπερ– προκειμένου να αποτρέψει την πιθανή εμπορική εκμετάλλευση των ονομάτων τους από τρίτους.

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Brooklyn Beckham is finally the sole owner of the UK trademark for his own name after his estranged mother, Victoria Beckham, transferred ownership to him on November 17. 👀 Victoria originally registered the trademark in 2016, along with those of her other children, reportedly to protect their names from unauthorized commercial use. The trademark covers everything from clothing, sportswear and cosmetics to toys, television and music. The transfer comes ten months after Brooklyn publicly accused his parents of pressuring him into signing away the rights to his name ahead of his 2022 wedding to Nicola Peltz, claiming the agreement would have affected him, his wife and their future children. According to the Daily Mail, Victoria has reportedly also filed paperwork to transfer the trademarks to Romeo and Cruz. Is this an olive branch from Victoria or a sign that she’s finally letting go? Either way, Brooklyn is now free to develop and launch products under his own trademarked name. Διαφήμιση Διαφήμιση November 25, 2026

Η κατοχύρωση περιλάμβανε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων και προϊόντων, από καλλυντικά, ρούχα και αθλητικά είδη μέχρι τηλεοπτικές εκπομπές και μουσική. Καθώς η ανανέωσή της έπρεπε να γίνει φέτος, η 52χρονη σχεδιάστρια μόδας κατέθεσε τα απαραίτητα έγγραφα στο Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας, ζητώντας να αποχωρήσει από την κυριότητα και να περάσει ο έλεγχος στον 27χρονο γιο της. Εκτιμάται ότι έκανε το ίδιο και για τον Ρομέο και τον Κρουζ, ενώ η Χάρπερ παραμένει ανήλικη.

Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία, ο Μπρούκλιν χρειάστηκε να καταθέσει ο ίδιος τα έγγραφα για την ανανέωση της κατοχύρωσης και την ανάληψη του πλήρους ελέγχου, αφού πρώτα αφαιρέθηκε το όνομα της μητέρας του από την ιδιοκτησία.

Η κίνηση της Βικτόριας εκλαμβάνεται ως πιθανό βήμα προσέγγισης, καθώς η επικοινωνία της με τον γιο της είναι ιδιαίτερα περιορισμένη.

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Brooklyn Beckham finally owns his name ten years since mum Victoria trademarked it https://t.co/EnTPotaYRm — The Sun (@TheSun) November 24, 2026

Το ζήτημα των δικαιωμάτων του ονόματός του είχε βρεθεί στο επίκεντρο της δημόσιας τοποθέτησης του Μπρούκλιν τον περασμένο Ιανουάριο, όταν εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στους γονείς του μέσω Instagram. Τους κατηγόρησε ότι έβαζαν πάνω από όλα το «Brand Beckham», δηλαδή το εμπορικό σήμα της οικογένειας, ενώ ισχυρίστηκε πως είχαν επιχειρήσει να υπονομεύσουν τη σχέση του με τη σύζυγό του, Νικόλα Πελτζ Μπέκαμ. Παράλληλα, υποστήριξε ότι πριν από τον γάμο τους, το 2022, προσπάθησαν να τον πιέσουν να παραχωρήσει τα δικαιώματα του ονόματός του.

Πηγή: Ηello