Η 28χρονη Φάλον, η οποία είχε φωτογραφηθεί με τον Ντέιβιντ Χάρμπορ μετά τον χωρισμό του από τη Λίλι Άλεν, κατέθεσε αγωγή κατά της 30χρονης ηθοποιού Τζολέτ

Σοβαρές καταγγελίες σε βάρος της ηθοποιού Κασιμίρ Τζολέτ, γνωστής από τη σειρά του Netflix «Tiny Pretty Things», διατυπώνονται σε αγωγή που κατατέθηκε στη Νέα Υόρκη. Σύμφωνα με όσα υποστηρίζει το μοντέλο Έλι Φάλον, η ηθοποιός της επιτέθηκε με καυτό νερό και στη συνέχεια επιχείρησε να πλήξει τη φήμη και την επαγγελματική της πορεία μέσω αναρτήσεων στο Reddit.

Η 28χρονη Φάλον, η οποία είχε φωτογραφηθεί με τον πρωταγωνιστή του «Stranger Things», Ντέιβιντ Χάρμπορ, λίγο μετά τον χωρισμό του από τη σύζυγό του, τραγουδίστρια Λίλι Άλεν, κατέθεσε αγωγή κατά της 30χρονης Τζολέτ.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Όπως αναφέρεται στην αγωγή που κατατέθηκε τη Δευτέρα στο Ανώτατο Δικαστήριο του Μανχάταν, το περιστατικό σημειώθηκε τον περασμένο Δεκέμβριο, όταν η Φάλον καθόταν σε ένα παγκάκι στο πάρκο Tribeca. Η ηθοποιός φέρεται να της πέταξε καυτό νερό και στη συνέχεια να τη γρονθοκόπησε επανειλημμένα.

Η επίθεση, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της 28χρονης, ήταν ιδιαίτερα βίαιη, με αποτέλεσμα να χρειαστεί ιατρική βοήθεια, να μην μπορεί να εργαστεί και να επιβαρυνθεί με σημαντικά ιατρικά έξοδα.

Οι αναρτήσεις στο Reddit και οι φήμες για τον Ντέιβιντ Χάρμπορ

Η Φάλον υποστηρίζει ακόμη ότι η Τζολέτ επιχείρησε να καταστρέψει τη φήμη της, διαδίδοντας ψευδείς και προσβλητικούς ισχυρισμούς μέσω του Reddit.

Συγκεκριμένα, στις 9 Δεκεμβρίου 2025, μόλις έξι ημέρες μετά την καταγγελλόμενη επίθεση στο πάρκο, αναρτήθηκε μήνυμα στο οποίο η Φάλον παρουσιαζόταν ως η γυναίκα που είχε διαλύσει τον γάμο του Ντέιβιντ Χάρμπορ με τη Λίλι Άλεν.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

«Ναι, πράγματι έβγαινε με τον Ντέιβιντ Χάρμπορ πριν από τον γάμο τους και πράγματι τους χώρισε», φέρεται να ανέφερε η ανάρτηση, επικαλούμενη πληροφορίες από κοινούς φίλους στη Νέα Υόρκη.

Στο ίδιο κείμενο υποστηριζόταν ότι η Φάλον καυχιόταν για την υποτιθέμενη σχέση της με τον ηθοποιό, θεωρώντας την τη μεγαλύτερη προσωπική της επιτυχία και τον μοναδικό λόγο για τον οποίο είχε αποκτήσει δημοσιότητα.

Η ανάρτηση φέρεται επίσης να την αποκαλούσε «ψυχοπαθή», επειδή, σύμφωνα με τον συντάκτη της, άκουγε συστηματικά στο Spotify το άλμπουμ της Λίλι Άλεν, το οποίο συνδέεται με τον χωρισμό της τραγουδίστριας.

«Μπορώ να σας πω προσωπικά ότι μένω όσο πιο μακριά γίνεται από αυτό το τρελό κορίτσι», αναφερόταν χαρακτηριστικά στο μήνυμα, σύμφωνα με όσα περιλαμβάνονται στην αγωγή.

Παράλληλα, η Φάλον περιγραφόταν ως «ύπουλη» και «ψεύτικη», ενώ αμφισβητούνταν ανοιχτά οι επαγγελματικές της δυνατότητες στον χώρο του μόντελινγκ. Η ανάρτηση υποστήριζε ότι δεν είχε υπογράψει ποτέ συμβόλαιο με πρακτορείο μοντέλων.

Διαφήμιση

Νέα επίθεση στην καριέρα της τον Ιανουάριο

Σύμφωνα με την αγωγή, η Τζολέτ επανήλθε στο Reddit τον Ιανουάριο, απαντώντας σε ανάρτηση άλλου χρήστη και συνεχίζοντας να υποτιμά την επαγγελματική πορεία της Φάλον.

«Για ποιον έχει κάνει μόντελινγκ; Για τη Walmart;», φέρεται να έγραψε, αμφισβητώντας ότι η 28χρονη είχε οποιαδήποτε πραγματική παρουσία στον χώρο.

Στη συνέχεια υποστήριζε ότι η Φάλον δεν είχε εργαστεί ποτέ στη βιομηχανία του μόντελινγκ ή της υποκριτικής, προσθέτοντας ότι οι ισχυρισμοί της βασίζονταν σε προσωπική γνώση και όχι σε δημοσιεύματα των ταμπλόιντ.

Η αγωγή δεν διευκρινίζει με ποιον τρόπο επιβεβαιώθηκε ότι οι συγκεκριμένες αναρτήσεις είχαν συνταχθεί από την ηθοποιό, ενώ τα επίμαχα μηνύματα δεν ήταν πλέον διαθέσιμα στο Reddit κατά την αναζήτησή τους.

Η απάντηση της ηθοποιού και η προηγούμενη δικαστική υπόθεση

Η Έλι Φάλον ζητά μέσω της αγωγής να αποζημιωθεί με χρηματικό ποσό που δεν προσδιορίζεται, διεκδικώντας μεταξύ άλλων την κάλυψη των ιατρικών εξόδων που έχει ήδη καταβάλει, αλλά και εκείνων που ενδέχεται να προκύψουν στο μέλλον.

Διαφήμιση

Από την πλευρά της, η δικηγορική ομάδα της Κασιμίρ Τζολέτ απορρίπτει κατηγορηματικά τις κατηγορίες, χαρακτηρίζοντας την αγωγή αβάσιμη.

«Ανυπομονούμε να πετύχουμε την άμεση απόρριψή της», δήλωσε στην εφημερίδα New York Post ο δικηγόρος Μπιλ ΜακΓκόβερν, εταίρος της δικηγορικής εταιρείας McGovern, Weems & West LLP.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι η Φάλον είχε επιχειρήσει αρχικά να διατυπώσει τις ίδιες κατηγορίες σε βάρος της ηθοποιού στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας, η οποία απορρίφθηκε και στη συνέχεια σφραγίστηκε, με αποτέλεσμα να μην είναι δημόσια προσβάσιμη.

Το γραφείο του εισαγγελέα του Μανχάταν επιβεβαίωσε ότι η υπόθεση έχει σφραγιστεί, αρνήθηκε ωστόσο να δώσει περαιτέρω πληροφορίες.

«Θα θέλαμε αυτή η γυναίκα να αφήσει την Κασιμίρ ήσυχη», δήλωσε ο ΜακΓκόβερν.

Πηγή από το περιβάλλον της ηθοποιού υποστήριξε, από την πλευρά της, ότι η αγωγή αποτελεί συνέχεια μιας συμπεριφοράς που αποδίδει στη Φάλον και η οποία, όπως ισχυρίζεται, πηγάζει από ζήλια για τον επί χρόνια σύντροφο της Τζολέτ.

Διαφήμιση

«Πρόκειται πραγματικά για μια ζηλόφθονη κοπέλα. Αυτή είναι μια κακόβουλη και αβάσιμη αγωγή, η οποία έχει ήδη εξεταστεί σε άλλο δικαστήριο και απορρίφθηκε. Η Τζολέτ έχει ήδη απαλλαγεί και τώρα αυτή η γυναίκα στρέφεται ξανά εναντίον της», ανέφερε η ίδια πηγή.

Ο δικηγόρος της Φάλον, Μάικλ Αβίλες, δεν απάντησε στο αίτημα της εφημερίδας για κάποιο σχόλιο.

Ο Ντέιβιντ Χάρμπορ και η Λίλι Άλεν ανακοίνωσαν δημόσια τον χωρισμό τους στις αρχές του 2025, έπειτα από τέσσερα χρόνια γάμου, αν και, σύμφωνα με δημοσιεύματα, είχαν τραβήξει χωριστούς δρόμους αρκετούς μήνες νωρίτερα.

Λίγο μετά την ανακοίνωση του χωρισμού, η Φάλον εθεάθη μαζί με τον ηθοποιό στην Ατλάντα, όπου εκείνος πραγματοποιούσε γυρίσματα για το «Stranger Things», πυροδοτώντας φήμες περί ερωτικής σχέσης. Ωστόσο, σύμφωνα με το Cosmopolitan, κανείς από τους δύο δεν έχει επιβεβαιώσει ότι υπήρξε μεταξύ τους σχέση.