Με επιμέρους σκορ 25-9 στην τελευταία περίοδο η Παρτίζαν ανέτρεψε την κατάσταση απέναντι στη Ντουμπάι BC φτάνοντας στην όγδοη νίκη της στη διοργάνωση

Τρεις αναμετρήσεις ολοκλήρωσαν την Τετάρτη (25/11) τη 14η αγωνιστική της EuroLeague, με την Παρτίζαν να παίρνει σημαντικό εκτός έδρας αποτέλεσμα απέναντι στη Ντουμπάι BC, την Μπασκόνια να επιστρέφει στις νίκες έπειτα από δέκα διαδοχικές ήττες και τη Ρεάλ Μαδρίτης να επικρατεί με επιβλητικό τρόπο της Ζάλγκιρις.

Οι Σέρβοι επικράτησαν με 84-71 στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, με τον Κάρλικ Τζόουνς να πραγματοποιεί σπουδαία εμφάνιση, ενώ οι Βάσκοι νίκησαν την Αναντολού Εφές με 86-81. Στη Μαδρίτη, η Ρεάλ είχε τον πρώτο λόγο από το ξεκίνημα και έφτασε στο 108-93, με τις δύο ομάδες να ισοβαθμούν πλέον στο 8-6.

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Ντουμπάι BC – Παρτίζαν 71-84: Ο Τζόουνς υπέγραψε το διπλό με εξαιρετικό τέταρτο δεκάλεπτο

Η Παρτίζαν νίκησε για δεύτερη φορά μέσα σε τρεις ημέρες την Ντουμπάι BC, επικρατώντας αυτή τη φορά με 84-71 εκτός έδρας για τη EuroLeague. Η ομάδα του Ζοάν Πενιαρόγια ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή της στην τελευταία περίοδο και με επιμέρους σκορ 25-9 έφτασε στην όγδοη νίκη της στη διοργάνωση.

Μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο Κάρλικ Τζόουνς, ο οποίος ολοκλήρωσε τον αγώνα με 21 πόντους, έξι ασίστ και πέντε ριμπάουντ, δίνοντας τις καθοριστικές λύσεις όταν η αναμέτρηση μπήκε στην τελική της ευθεία.

Η Ντουμπάι BC ξεκίνησε με αστοχία, αλλά κατάφερε να κλείσει την πρώτη περίοδο μπροστά στο σκορ με 18-17. Ο Μπλόσομγκεϊμ, ερχόμενος από τον πάγκο, έδωσε σημαντική επιθετική ώθηση στους γηπεδούχους, σημειώνοντας επτά γρήγορους πόντους.

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Στη δεύτερη περίοδο οι δύο ομάδες συμβάδιζαν στο σκορ, με την Παρτίζαν να μην επιτρέπει στους γηπεδούχους να ξεφύγουν. Η Ντουμπάι, ωστόσο, πήγε στα αποδυτήρια με προβάδισμα 40-37, έπειτα από τρίποντο του Φρανκς στο φινάλε του ημιχρόνου.

Η ομάδα των Εμιράτων μπήκε δυνατά μετά την ανάπαυλα και με σερί 6-2 ανέβασε τη διαφορά στους επτά πόντους (46-39). Διατήρησε το προβάδισμά της μέχρι το τελευταίο κομμάτι της τρίτης περιόδου, όταν ο Τζόουνς άρχισε να παίρνει περισσότερες πρωτοβουλίες. Ο Αμερικανός γκαρντ σημείωσε εννέα πόντους στο συγκεκριμένο δεκάλεπτο και βοήθησε την Παρτίζαν να μειώσει σε 60-56.

Η τελευταία περίοδος άρχισε με τις δύο ομάδες ισόπαλες στο 62-62, όμως η συνέχεια ανήκε ολοκληρωτικά στους φιλοξενούμενους. Ο Τζόουνς συνέχισε να εκτελεί και να δημιουργεί, με την Παρτίζαν να τρέχει σερί 8-0 και να προηγείται με 73-68 στο 35′. Ο ίδιος διαμόρφωσε λίγο αργότερα το 79-70, βάζοντας ουσιαστικά τέλος στις ελπίδες της Ντουμπάι. Οι γηπεδούχοι αστόχησαν σε διαδοχικές προσπάθειες από την περιφέρεια και οι Σέρβοι έφτασαν χωρίς νέα προβλήματα στο τελικό 84-71.

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Μπασκόνια – Αναντολού Εφές 86-81: Τέλος στο σερί των δέκα ηττών

Η Μπασκόνια έβαλε τέλος στο αρνητικό σερί των δέκα συνεχόμενων ηττών της στη EuroLeague, επικρατώντας με 86-81 της Αναντολού Εφές στη Βιτόρια. Οι γηπεδούχοι ανέβηκαν στο 2-12, ενώ η τουρκική ομάδα υποχώρησε στο 6-8.

Πρώτος σκόρερ των νικητών ήταν ο Ντουάρτε με 14 πόντους, ενώ ο Σίμονς πρόσθεσε 12. Εξαιρετική παρουσία είχε ο νεοαποκτηθείς Περέν, ο οποίος μέτρησε 11 πόντους και 12 ριμπάουντ, ενώ ο 18χρονος Γιοκσίμοβιτς γέμισε τη στατιστική του με 10 πόντους, έξι ριμπάουντ και έξι ασίστ.

Από την πλευρά της Εφές, ο Λόιντ σημείωσε 14 πόντους και ο Μάλκολμ πρόσθεσε 13, ενώ ο Γιώργος Παπαγιάννης είχε θετική παρουσία στο πρώτο ημίχρονο.

Οι φιλοξενούμενοι μπήκαν καλύτερα στην αναμέτρηση και πήγαν στα αποδυτήρια με προβάδισμα 46-41. Ο Παπαγιάννης ήταν ο πρώτος σκόρερ της Εφές στο πρώτο μέρος, έχοντας οκτώ πόντους με τέσσερα εύστοχα δίποντα σε ισάριθμες προσπάθειες. Η Μπασκόνια, πάντως, παρέμενε κοντά στο σκορ, αξιοποιώντας μεταξύ άλλων τα επτά επιθετικά ριμπάουντ της.

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Η εικόνα άλλαξε πλήρως μετά την ανάπαυλα. Οι Γιοκσίμοβιτς και Περέν έδωσαν τον τόνο στην επίθεση των Βάσκων, οι οποίοι πραγματοποίησαν εντυπωσιακό επιμέρους σκορ 29-11 στην τρίτη περίοδο και πέρασαν μπροστά με 70-57.

Η Εφές δυσκολεύτηκε να βρει λύσεις κοντά στο καλάθι, καθώς στο συγκεκριμένο δεκάλεπτο είχε μόλις τέσσερα εύστοχα δίποντα και τρεις βολές. Στην τελευταία περίοδο οι Τούρκοι προσπάθησαν να επιστρέψουν, όμως η Μπασκόνια διατήρησε το προβάδισμά της και πανηγύρισε την πρώτη της νίκη μετά τις 2 Οκτωβρίου. Καθοριστικό πρόβλημα για την Εφές αποδείχθηκε και η αστοχία της από τα 6,75 μ., καθώς ολοκλήρωσε το παιχνίδι με μόλις 2/18 τρίποντα.

Ρεάλ Μαδρίτης – Ζάλγκιρις 108-93: Η «Βασίλισσα» κυριάρχησε και έπιασε τους Λιθουανούς

Η Ρεάλ Μαδρίτης είχε τον έλεγχο της αναμέτρησης απέναντι στη Ζάλγκιρις και έφτασε σε άνετη νίκη με 108-93 στην ισπανική πρωτεύουσα. Με αυτό το αποτέλεσμα, οι Μαδριλένοι ανέβηκαν στο 8-6 και ισοφάρισαν το ρεκόρ των Λιθουανών.

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Κορυφαίος της Ρεάλ ήταν ο Φελίζ, ο οποίος πέτυχε 20 πόντους, μάζεψε πέντε ριμπάουντ και μοίρασε δύο ασίστ. Ο Ταβάρες πρόσθεσε 16 πόντους, ενώ ο Μαλεντόν ολοκλήρωσε τον αγώνα με 15. Για τη Ζάλγκιρις, ο Γκριγκόνις ξεχώρισε με 24 πόντους και το απόλυτο από την περιφέρεια (5/5 τρίποντα), ενώ ο Τουμπέλις είχε 21 πόντους.

Η Ρεάλ μπήκε εντυπωσιακά στο παιχνίδι και βρήκε τέσσερα συνεχόμενα τρίποντα, με τους Φελίζ, Τζόουνς και Αμπάλδε να βρίσκουν στόχο από την περιφέρεια. Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με 20-10 μόλις στο πέμπτο λεπτό, με τον Τουμπέλις και τον Σέιμπεν Λι να προσπαθούν να κρατήσουν τη Ζάλγκιρις κοντά στο σκορ. Το πρώτο δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με το σκορ στο 30-19.

Η ομάδα της Μαδρίτης συνέχισε να επιβάλλει τον ρυθμό της και στη δεύτερη περίοδο. Η διαφορά έφτασε ακόμη και στους 22 πόντους (46-24), με τη Ζάλγκιρις να προσπαθεί να περιορίσει τη ζημιά πριν από την ανάπαυλα. Οι δύο ομάδες οδηγήθηκαν στα αποδυτήρια με το 51-36 υπέρ της Ρεάλ.

Στο τρίτο δεκάλεπτο οι Λιθουανοί επιχείρησαν να αντιδράσουν, με τον Σέιμπεν Λι να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, όμως η Ρεάλ συνέχισε να βρίσκει λύσεις και στις δύο πλευρές του παρκέ. Η περίοδος ήταν ιδιαίτερα παραγωγική, με τους γηπεδούχους να σημειώνουν 29 πόντους και τη Ζάλγκιρις 27, διατηρώντας το προβάδισμά τους στο 80-63.

Η Ζάλγκιρις προσπάθησε να μειώσει τη διαφορά στο τελευταίο δεκάλεπτο, αλλά οι Καμπαρό, Ταβάρες και Φελίζ συνέχισαν να δίνουν λύσεις στη Ρεάλ. Η «Βασίλισσα» διατήρησε τον έλεγχο μέχρι το τέλος και έφτασε στο τελικό 108-93.