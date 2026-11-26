Οι Πειραιώτες έφτασαν τις 11 νίκες στη διοργάνωση μετά την επικράτηση επί της Χάποελ Τελ Αβίβ, αφήνοντας πίσω τους τη Βαλένθια που υποχώρησε μετά τα αποτελέσματα της αγωνιστικής

Στην πρώτη θέση της βαθμολογίας της EuroLeague βρίσκεται πλέον μόνος του ο Ολυμπιακός, μετά την ολοκλήρωση της 14ης αγωνιστικής. Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν με το εμφατικό 104-79 της Χάποελ Τελ Αβίβ στη SUNEL Arena και έφτασαν τις 11 νίκες, αποκτώντας την αποκλειστική κατοχή της κορυφής.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή της στο τελευταίο δεκάλεπτο και μετέτρεψε ένα απαιτητικό παιχνίδι σε θρίαμβο. Οι Κόρι Τζόζεφ, Εβάν Φουρνιέ και Σάσα Βεζένκοφ ξεχώρισαν επιθετικά, οδηγώντας τον Ολυμπιακό σε μία ακόμη σημαντική ευρωπαϊκή επικράτηση.

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Η νίκη απέναντι στη Χάποελ είχε ιδιαίτερη βαθμολογική σημασία, καθώς επέτρεψε στους Πειραιώτες να ξεπεράσουν τις υπόλοιπες ομάδες που βρίσκονταν κοντά στην κορυφή. Η Βαλένθια, που είχε προηγουμένως το ίδιο ρεκόρ με τον Ολυμπιακό, υποχώρησε μετά τα αποτελέσματα της αγωνιστικής, με τους «ερυθρόλευκους» να μένουν πλέον μόνοι στην πρώτη θέση.

Στα υπόλοιπα παιχνίδια της 14ης αγωνιστικής, η Ρεάλ Μαδρίτης επικράτησε με 108-93 της Ζάλγκιρις, ενώ η Παρτίζαν πέρασε με 84-71 από την έδρα της Ντουμπάι. Η Μπασκόνια νίκησε με 86-81 την Αναντολού Εφές, βάζοντας τέλος στο αρνητικό σερί δέκα ηττών που μετρούσε στη διοργάνωση.

Η βαθμολογία της EuroLeague: