Η Ένωση χρειάζεται πλέον πάση θυσία τη νίκη απέναντι στη Γαλατασαράι, προκειμένου να διατηρήσει ζωντανές τις ελπίδες της για παρουσία στην πρώτη 24άδα και τη συνέχεια της διοργάνωσης

Με την ολοκλήρωση των αναμετρήσεων της Τετάρτης (25/11) έπεσε η αυλαία της 5ης αγωνιστικής στη League Phase του Champions League, με τα αποτελέσματα να διαμορφώνουν νέα δεδομένα στη βαθμολογία και τη μάχη για την πρόκριση στην πρώτη 24άδα να κορυφώνεται.

Για την ΑΕΚ, η αγωνιστική δεν εξελίχθηκε όπως θα ήθελε. Η ήττα με 1-0 από την Κόμο στην Ιταλία την Τρίτη την άφησε στους 3 βαθμούς, με αποτέλεσμα να υποχωρήσει στην 31η θέση της κατάταξης. Πλέον, η Ένωση χρειάζεται πάση θυσία τη νίκη απέναντι στη Γαλατασαράι, προκειμένου να διατηρήσει ζωντανές τις ελπίδες της για παρουσία στην πρώτη 24άδα και τη συνέχεια της διοργάνωσης.

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Στα παιχνίδια της Τετάρτης, η Μπαρτσελόνα πέρασε με 4-1 από την έδρα της Σαμπάχ, ενώ η Λιλ πέτυχε σημαντική νίκη με 2-1 επί της Μπάγερν Μονάχου. Η Λίβερπουλ επικράτησε με 3-0 της Κλαμπ Μπριζ, ενώ η Παρί Σεν Ζερμέν και η Ρόμα έμειναν στο 2-2. Με νίκες συνέχισαν επίσης η Ατλέτικο Μαδρίτης, η Ίντερ, η Φενέρμπαχτσε και η Βιγιαρεάλ.

Η βαθμολογία του Champions League: