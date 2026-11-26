Με εννέα αναμετρήσεις ολοκληρώθηκε η πέμπτη αγωνιστική της League Phase του Champions League, όπου η Λιλ πέτυχε σπουδαία ανατροπή απέναντι στην Μπάγερν Μονάχου

Με εννέα αναμετρήσεις και αρκετά εντυπωσιακά αποτελέσματα ολοκληρώθηκε την Τετάρτη (25/11) η 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Η Μπαρτσελόνα πέρασε με τεσσάρα από το Αζερμπαϊτζάν, η Λίβερπουλ επικράτησε με 3-0 της Κλαμπ Μπριζ, ενώ η Λιλ πέτυχε σπουδαία ανατροπή απέναντι στην Μπάγερν Μονάχου.

Στα υπόλοιπα παιχνίδια, η Ατλέτικο Μαδρίτης και η Ίντερ πήραν νίκες με 2-0, η Φενέρμπαχτσε απέδρασε με το τρίποντο από την έδρα της Σαχτάρ, ενώ Παρί Σεν Ζερμέν και Ρόμα, όπως και Σπόρτινγκ και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, μοιράστηκαν τους βαθμούς.

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Σαμπάχ – Μπαρτσελόνα 1-4

Η Μπαρτσελόνα επιβλήθηκε με 4-1 της Σαμπάχ στο Μπακού, με τον Άντονι Γκόρντον να πετυχαίνει δύο γκολ. Ο Άγγλος άνοιξε το σκορ στο 31′ και διπλασίασε τα προσωπικά του τέρματα στο 51′. Στη συνέχεια, ο Καρίμ Αντεγέμι έκανε το 0-3 στο 55′ και ο Γκαμπριέλ Ζεσούς ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 0-4 στο 60′. Για τους γηπεδούχους μείωσε ο Τζόι-Λανς Μίκελς στο 63′.

Σλάβια Πράγας – Βιγιαρεάλ 0-1

Με ένα γκολ του Τάισον Μπιουκάναν στο 62ο λεπτό, έπειτα από ασίστ του Αγιόθε Πέρεθ, η Βιγιαρεάλ πέρασε νικηφόρα από την Πράγα, επικρατώντας 1-0 της Σλάβια. Οι Ισπανοί πήραν τη δεύτερη νίκη τους στη διοργάνωση.

Ατλέτικο Μαδρίτης – Βίκινγκ 2-0

Η Ατλέτικο Μαδρίτης έβαλε τις βάσεις της νίκης από το πρώτο ημίχρονο. Ο Αλεξάντερ Σόρλοθ άνοιξε το σκορ στο 19ο λεπτό, αξιοποιώντας την ασίστ του Γκριμάλντο, ενώ στο 24′ ο Χούλιαν Άλβαρες διαμόρφωσε το τελικό 2-0 με εξαιρετική εκτέλεση φάουλ.

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Κλαμπ Μπριζ – Λίβερπουλ 0-3

Η Λίβερπουλ πήρε άνετο διπλό στο Βέλγιο, με τον Αλεξάντερ Ίσακ να σκοράρει δύο φορές. Ο Σουηδός άνοιξε το σκορ στο 13′ μετά από ασίστ του Ντόμινικ Σομποσλάι, ενώ στο 82′ πέτυχε το δεύτερο προσωπικό του γκολ, έπειτα από δημιουργία του τερματοφύλακα Άλισον. Ενδιάμεσα, στο 79′, ο Φλόριαν Βιρτς είχε κάνει το 0-2, μετά από πάσα του νεαρού Ρίο Ενγκουμόχα.

Ίντερ – Στουτγκάρδη 2-0

Η Ίντερ συνέχισε την ανοδική πορεία της στη League Phase, επικρατώντας με 2-0 της Στουτγκάρδης. Ο Πέταρ Σούτσιτς άνοιξε το σκορ στο 57ο λεπτό με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι, ενώ ο Λαουτάρο Μαρτίνες διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα στο 74′.

Σαχτάρ Ντόνετσκ – Φενέρμπαχτσε 0-1

Η Φενέρμπαχτσε πήρε σημαντική εκτός έδρας νίκη με 1-0 απέναντι στη Σαχτάρ, σε παιχνίδι που διεξήχθη στο «Στάμφορντ Μπριτζ». Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης σημείωσε ο Βεντάτ Μουρίκι στο 57′, παίρνοντας το ριμπάουντ μετά από προσπάθεια του Μέισον Γκρίνγουντ.

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Λιλ – Μπάγερν Μονάχου 2-1

Η Λιλ πανηγύρισε σπουδαία ανατροπή απέναντι στην Μπάγερν, επικρατώντας με 2-1. Οι Βαυαροί προηγήθηκαν στο 15′ με κεφαλιά του Νταγιό Ουπαμεκανό, έπειτα από κόρνερ του Μπίσχοφ. Η απάντηση των Γάλλων ήρθε στο 62′, με τον Ουέντα να ισοφαρίζει μετά από ασίστ του Νγκόι. Τρία λεπτά αργότερα, η Λιλ ολοκλήρωσε την ανατροπή, όταν ο Πάβλοβιτς έστειλε άθελά του την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του, μετά την προσπάθεια του Εμπαπέ που σταμάτησε στο δοκάρι.

Παρί Σεν Ζερμέν – Ρόμα 2-2

Ισόπαλες 2-2 αναδείχθηκαν Παρί Σεν Ζερμέν και Ρόμα σε ένα παιχνίδι με συνεχείς εναλλαγές. Οι Ιταλοί προηγήθηκαν μόλις στο 5′ με τον Μάριο Ερμόσο, μετά από ενέργεια και ασίστ του Ματίς Σουλέ. Η Παρί ισοφάρισε στο 31′ με κεφαλιά του Ζαμπάρνι, έπειτα από κόρνερ του Μαγιουλού.

Στο δεύτερο ημίχρονο, ο Ουσμάν Ντεμπελέ έδωσε προβάδισμα στους γηπεδούχους με πέναλτι στο 62′, όμως ο Ντόνιελ Μάλεν απάντησε από την άσπρη βούλα στο 78′, διαμορφώνοντας το τελικό 2-2.

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Σπόρτινγκ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 2-2

Χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε και η αναμέτρηση της Σπόρτινγκ με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Οι Πορτογάλοι προηγήθηκαν στο 33′ με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Λουίς Σουάρες, ο οποίος είχε αστοχήσει από την άσπρη βούλα τρία λεπτά νωρίτερα.

Η Γιουνάιτεντ απάντησε με δύο γκολ σε διάστημα δύο λεπτών. Ο Μπρούνο Φερνάντες ισοφάρισε με πέναλτι στο 48′ και στο 50′ ολοκλήρωσε την ανατροπή, έπειτα από ασίστ του Αμάντ Ντιαλό. Ο Σουάρες, όμως, είχε την τελευταία λέξη για τη Σπόρτινγκ, ισοφαρίζοντας στο 80′ και διαμορφώνοντας το τελικό 2-2.

Δείτε τα γκολ της Τετάρτης: