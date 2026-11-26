Την απώλεια του Βρετανού μουσικού επιβεβαίωσαν την Τετάρτη τόσο το συγκρότημα όσο και η οικογένειά του, ενώ ο Άντι Τέιλορ έφυγε από τη ζωή έπειτα από πολύχρονη μάχη με τον καρκίνο

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 65 ετών άφησε ο Άντι Τέιλορ (Andy Taylor), ιδρυτικός κιθαρίστας των Duran Duran, έπειτα από πολύχρονη μάχη με τον καρκίνο. Ο Βρετανός μουσικός είχε συνυπογράψει ορισμένες από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του θρυλικού συγκροτήματος, όπως τα «Hungry Like The Wolf», «Rio» και «Girls on Film».

Την είδηση του θανάτου του επιβεβαίωσαν την Τετάρτη τόσο το συγκρότημα όσο και η οικογένειά του.

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Τα μέλη των Duran Duran, στο αποχαιρετιστήριο μήνυμά τους, υπογράμμισαν την καθοριστική συμβολή του εκλιπόντος στην εξέλιξη του συγκροτήματος: «Ο Άντι ήταν εκεί από την πρώτη στιγμή της ιστορίας μας. Από τη στιγμή που έφτασε στο Μπέρμιγχαμ από τα βορειοανατολικά με μια κιθάρα και ακλόνητη πίστη σε αυτό που μπορούσαμε να γίνουμε, έφερε μια ανεξίτηλη φλόγα και αυτοπεποίθηση στη μουσική μας. Το παίξιμό του οδήγησε τα τραγούδια που μας ταξίδεψαν σε όλο τον κόσμο και, με ένα καυστικό χιούμορ που το συναγωνιζόταν μόνο η ρεαλιστική, προσγειωμένη στάση του απέναντι στη ζωή, μας κράτησε με τα πόδια στη γη και έδωσε στο συγκρότημα τη δυναμική του αιχμή σε όλα τα εκπληκτικά χρόνια που ακολούθησαν».

Παράλληλα, υπογράμμισαν ότι αντιμετώπισε την ασθένεια με «αξιοσημείωτο θάρρος, ειλικρίνεια και αξιοπρέπεια», προσθέτοντας: «Ήταν υπέροχο που ξαναφτιάξαμε μουσική μαζί του όταν επανενωθήκαμε οι πέντε αρχικοί στις αρχές της δεκαετίας του 2000· εκείνος ο κοινός μας χρόνος, τόσο στη σκηνή όσο και στο στούντιο, σήμαινε πάρα πολλά για όλους μας. Όταν εισαχθήκαμε στο Rock & Roll Hall of Fame το 2022, ο Άντι δεν ήταν αρκετά καλά για να βρεθεί κοντά μας, αλλά τα λόγια του εκείνο το βράδυ θύμισαν σε όλους τη δύναμή του και τον δεσμό που μοιραζόμασταν».

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Από την πλευρά της, η σύζυγός του, Τρέισι, ανέφερε σε δήλωσή της: «Για τον κόσμο, ο Άντι ήταν ένας σπουδαίος κιθαρίστας, αλλά για εμάς ήταν ο πιο υπέροχος σύζυγος, ένας στοργικός πατέρας και ο πιο περήφανος παππούς. Ήταν ο βράχος της οικογένειάς μας. Πέρα από όλες τις απίστευτες εμπειρίες που του έφερε η μουσική, η οικογένεια ερχόταν πάντα πρώτη. Τίποτα δεν τον έκανε πιο ευτυχισμένο από το να μας έχει όλους μαζί και, όσο μακριά κι αν τον πήγαινε η μουσική, η καρδιά του βρισκόταν πάντα στο σπίτι».

Όπως σημείωσε κλείνοντας: «Ο Άντι αντιμετώπισε τα τελευταία χρόνια με τόσο θάρρος και αποφασιστικότητα. Δεν τα παράτησε ποτέ, πάλεψε μέχρι το τέλος, χωρίς να χάσει ποτέ την αγάπη του για τη ζωή. Η καλοσύνη και η υποστήριξη που του έδειξαν οι θαυμαστές από όλο τον κόσμο καθ’ όλη τη διάρκεια της ασθένειάς του του έδωσαν τεράστια παρηγοριά και δύναμη, και γι’ αυτό θα είμαστε πάντα ευγνώμονες».